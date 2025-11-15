יום שני, 17.11.2025 שעה 11:16
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

יחס מועדף? בצרפת חושדים שאמבפה לא פצוע

סערה סביב הכוכב ששוחרר מהסגל למשחק חסר החשיבות מול אזרבייג'ן בטענה לפציעה: "לשחקנים בחדר ההלבשה נמאס מהיחס הזה, ריאל אפילו לא תבדוק אותו"

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

בעקבות כאבים בקרסול ימין, קיליאן אמבפה לא ייצא עם נבחרת צרפת לבאקו למשחק מול אזרבייג'ן ביום ראשון ב-19:00. התזמון של הפציעה מעורר תמיהה, שכן הטריקולור כבר הבטיחו את עלייתם למונדיאל 2026 ביום חמישי, אחרי ניצחון 0:4 על אוקראינה. בתוכנית הרדיו ב-’RMC’ ג’רום רוטן ואמנואל פטי התווכחו האם קפטן הנבחרת זוכה ליחס מיוחד.

אמבפה, שכבש צמד ביום חמישי בפארק דה פראנס, הגיע ל־400 שערים בקריירה, בגיל 26 בלבד. ציון דרך מרשים, שלא יוכל להגדיל ביום ראשון מול אזרבייג'ן. החלוץ כבר חזר למדריד, בעוד התאחדות הכדורגל הצרפתית הודיעה ביום שישי כי לא יצטרף למסע הארוך לבאקו.

"קיליאן אמבפה עדיין סובל מדלקת בקרסול ימין, שמצריכה בדיקות נוספות. הוא יעבור את הבדיקות היום במדריד", נכתב בהודעה. אמבפה סבל מנקע קל בקרסול ב־4 באוקטובר במשחק ליגה של ריאל מדריד מול ויאריאל, מה שגרם להיעדרותו מהמשחק מול איסלנד ב־13 באוקטובר. עם זאת, זה לא מנע ממנו לשחק רצף משחקים במדי ריאל, כולל המשחק מול אוקראינה 24 שעות קודם.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

בתקשורת סברו שאמבפה אמנם הוצג כמי שסובל מדלקת בקרסול ימין, אך בצרפת הולך ומתבסס חשד שמדובר בפציעה "דיפלומטית". קפטן הטריקולור עזב במהירות את המחנה וחזר למדריד, שם אמור היה לעבור בדיקות, אך בספרד דווח כי בריאל כלל לא מתכננים בדיקות כלשהן. העובדה שאמבפה שיחק כמעט את כל הדקות בקבוצתו מאז אוקטובר, ללא סימן לפגיעה, רק הגבירה את התחושה שהוא ביקש להימנע מהטיסה הארוכה לאזרבייג'ן לקראת משחק חסר חשיבות עבור נבחרת שכבר עלתה למונדיאל.

בתוך הנבחרת עצמה הדעות חלוקות. יש מי שמגדירים את ההיעדרות כ"פציעה דיפלומטית" מובהקת, בעוד אחרים עדיין מאמינים לגרסה הרפואית. הפרשן ז'רום רוטן אף הטיל ספק פומבי, כשאמר כי לא ראה אמבפה מוגבל פיזית במהלך המשחק וכי המקרה "לוחץ ומעורר אי נוחות" שעלול ליצור מתיחות בחדר ההלבשה. כך או כך, ההיעדרות של כוכב ריאל מדריד הפכה לנושא המרכזי סביב הנבחרת, והוויכוח על כמה הפציעה אמיתית ממשיך לבעור.

קיליאן אמבפה רץ לחגוג (IMAGO)קיליאן אמבפה רץ לחגוג (IMAGO)

"אני משוכנע שיש שחקנים שמאסו ביחס הזה"

רוטן טען ליחס מועדף לטובת כוכב ריאל: "שאלנו את עצמנו את אותה שאלה בדקה ה־80, כשזה היה 0:4. תהינו מי ימציא פציעה כדי לא לטוס לבאקו, הוא קפטן נבחרת צרפת, הוא מקבל יחס מיוחד, בסדר. אבל יש לו חברים לקבוצה. אתם חושבים שכל מי שנוסע לבאקו, אלה שמשחקים לא פחות ואפילו יותר ממנו במהלך השנה, לא עייפים ולא רוצים לוותר על המשחק חסר החשיבות הזה? ברור שכן. אבל הם נוסעים כי הם חייבים. ואילו קיליאן אמבפה מקבל יחס מיוחד. כשעולים למונדיאל הכל טוב, אבל כשהדברים מסתבכים... החלטות כאלה עלולות ליצור בעיות בחדר ההלבשה, ואני משוכנע שיש שחקנים שמאסו ביחס המועדף הזה", אמר.

"יחס מועדף תמיד היה קיים, היחס לאמבפה לא מזעזע אותי"

עמדתו עוררה ויכוח סוער מול אמנואל פטי, שמבין את ההחלטה של השחקן ושל הצוות המקצועי של הנבחרת. "בזמן שביקרתי אותו בשנה שעברה אחרי ההרפתקה שלו בשבדיה, עכשיו מנסים לייצר סקנדל במקום שאין. גם אם זה מפריע לחלק מהשחקנים בחדר ההלבשה, אנחנו עדיין מדברים על השחקן הטוב ביותר שלך. הוא המנהיג של נבחרת צרפת, זה שבששת המשחקים האחרונים רשם שבעה שערים וחמישה בישולים, המבשל המצטיין בתולדות הנבחרת, זה שכבר כבש 400 שערים בקריירה. זה פשוט עצום. יחס מועדף תמיד היה קיים, אבל היחס לאמבפה לא מזעזע אותי. אילו הייתי שחקן היום, זה לא היה מפריע לי, כי מדובר בשחקן שמנצח משחקים".

טוען תגובות...
