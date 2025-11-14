יום שבת, 15.11.2025 שעה 04:58
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
3 9-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

קרואטיה ומודריץ' עלו למונדיאל, גרמניה מתקרבת

פיינליסטית 2018 הבטיחה את מקומה, המנשאפט קרובים והולנד עשתה זאת רק מעשית אחרי התיקו מול פולין: תמונת המצב המלאה במוקדמות באירופה בפנים

|
שחקני קרואטיה מאושרים (IMAGO)
שחקני קרואטיה מאושרים (IMAGO)

מוקדמות המונדיאל נכנסו לישורת האחרונה, וככל שהמשחקים מצטמצמים, ההתמודדות על הכרטיסים הופכת צמודה ומורכבת יותר. אחרי שאנגליה וצרפת הבטיחו מוקדם את מקומן בטורניר, הערב (שישי) הצטרפה גם קרואטיה לטורניר ב-2026, כש-30 נבחרות מתוך 48 הבטיחו את מקומן.

הערב שיבש כמה מהמאזנים והכניס מתח חדש למספר בתים, גרמניה התקרבה לגביע העולם, סלובקיה השיגה ניצחון יקר, מלטה הדהימה את פינלנד, הולנד התקרבה להעפלה, וקרואטיה של לוקה מודריץ’ כבר כאמור עם הכרטיס שלה ביד.

בית 1

גרמניה – 12 נקודות (ניצחה את לוקסמבורג 0:2)
סלובקיה – 12 נקודות (ניצחה את צפון אירלנד 0:1)
צפון אירלנד – 6 נקודות
לוקסמבורג – 0 נקודות

משחקים שנותרו:
17 בנובמבר: צפון אירלנד – לוקסמבורג, גרמניה – סלובקיה. גרמניה זקוקה לעוד ניצחון כדי להתקרב להבטחת העלייה, וסלובקיה נותרת בתמונת המקום הראשון. צפון אירלנד כמעט בחוץ וזקוקה לנס.

בית 2

שווייץ – 10
קוסובו – 7
סלובניה – 3
שבדיה – 1

שווייץ תעלה אם תנצח את שבדיה. קוסובו עדיין בתמונת הסיכוי התיאורתי. סלובניה לא יכולה לסיים במקום הראשון.

בית 3

דנמרק – 10
סקוטלנד – 10
יוון – 3
בלארוס – 3

דנמרק וסקוטלנד כבר בפלייאוף, ההכרעה על המקום הראשון במחזור הסיום.

בית 4

צרפת – 13
איסלנד – 7
אוקראינה – 7
אזרבייג'ן – 1

צרפת כבר העפילה. איסלנד תעלה לפלייאוף אם לא תפסיד לאוקראינה.

בית 5

ספרד – 12
טורקיה – 9
גאורגיה – 3
בולגריה – 0

ספרד תעלה בניצחון על גאורגיה ואיבוד נקודות בולגרי. הפרש השערים של הספרדים עדיף משמעותית על טורקיה.

בית 6

פורטוגל – 10
הונגריה – 8
אירלנד – 7
ארמניה – 3

פורטוגל קרובה להבטחת המקום הראשון. אירלנד תוכל לכל היותר פלייאוף.

בית 7 

הולנד – 17 נקודות (1:1 מול פולין)
פולין – 14 נקודות
פינלנד – 10 נקודות
מלטה – 5 נקודות (ניצחה את פינלנד 0:1)
ליטא – 3 נקודות

הולנד לא עלתה רשמית, אך מעשית כמעט בפנים. פולין עדיין במאבק. פינלנד נפגעה משמעותית מההפסד למלטה.

בית 8

אוסטריה – 15
בוסניה – 13
רומניה – 10
קפריסין – 8
סן מרינו – 0

אוסטריה תעלה אם תנצח את קפריסין ובוסניה תמעד מול רומניה.

בית 9

נורבגיה – 21
איטליה – 18
ישראל – 9
אסטוניה – 4
מולדובה – 1

איטליה חייבת ניצחון של 9 שערים או יותר כדי לסיים ראשונה, תרחיש לא סביר.

בית 10

בלגיה – 14
צפון מקדוניה – 13
וויילס – 10
קזחסטן – 7
ליכטנשטיין – 0

בלגיה תעלה במקרה של ניצחון על קזחסטן.

בית 11

קרואטיה – 19 נקודות
צ'כיה – 13
איי פארו – 12
מונטנגרו – 9
גיברלטר – 0

הניצחון על איי פארו העלה את קרואטיה רשמית למונדיאל. צ'כיה בדרך למקום השני.

בית 12

אנגליה – 21
אלבניה – 14
סרביה – 10
לטביה – 5
אנדורה – 1

אנגליה כבר עלתה. אלבניה בפלייאוף. שלוש האחרות מחוץ לתמונה.

שאר העולות

אנגליה הייתה הראשונה לעלות מטעם אירופה, ואחריה הצטרפו צרפת של אמבפה וקרואטיה של מודריץ'. בדרום אמריקה כבר נקבעו העולות, ארגנטינה, ברזיל, אקוודור, אורוגוואי, קולומביה ופרגוואי. גם באסיה הושלמו שמונה עולות, ביניהן אוסטרליה, יפן, דרום קוריאה וערב הסעודית, כשירדן ואוזבקיסטן עושות היסטוריה עם הופעת בכורה. באפריקה נקבעו תשע נציגות, ובהן מצרים, מרוקו, סנגל ואלג'יריה, ובאוקיאניה ניו זילנד הבטיחה את מקומה.

לשלושים הנבחרות שכבר הבטיחו את השתתפותן מצטרפות גם שלוש המארחות, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, ובסך הכול 29 עולות מאושרות עוד לפני סיום המוקדמות האירופיות הנוכחיות. ב-5 בדצמבר תיערך בארה״ב (בוושינגטון) ההגרלה, שבה יתגבש לראשונה לוח המשחקים של טורניר שייערך בין 11 ביוני ל־19 ביולי. המונדיאל מתקרב, והוא כבר מתחיל לקבל צורה ברורה.

