הפועל ת"א: טוב שהעוול תוקן, אסור שזה יחזור

האדומים הגיבו רשמית לכך שבצנחנים קראו ליעדי צה"ל על שמות שחקניה: "מיטב מקהילת הפועל שירתו את כוחות הביטחון וחלקם אף קיפחו את החיים שלהם"

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
בתרגיל בצבא בחטיבת הצנחים החליטו לקרוא למטרות הכיבוש של צה”ל, כלומר שטח האויב, על שמות של שחקני הפועל תל אביב בכדורסל. בגדוד 890 לוחמים התבשרו שהם צריכים לכבוש יעדים כמו “יעד מוטלי” או “יעד מדר”, ובסופו של דבר אחרי פניית ONE לדובר צה”ל השמות שונו.

תגובת הפועל ת”א: “מועדון הפועל תל אביב מגנה באופן חד וברור את האירוע המדובר. טוב עשו הגורמים הרלוונטיים שהתעשתו ותיקנו את העוול. אנו מצפים שמקרים מסוג זה לא יחזרו בעתיד, ומקווים כי הופקו מלוא הלקחים. קהילת הפועל תל אביב, שמיטב בניה ובנותיה משרתים בכוחות הביטחון, וחלקם אף קיפחו את חייהם בהגנת המולדת, תמשיך לעמוד על כך שהספורט בישראל ישמש גשר בין אנשים וגורם מאחד”.

עוד מהמועדון האדום: “נציגי המועדון נמצאים בקשר עם כלל הגורמים על מנת להבין את השתלשלות האירוע ולוודא שמקרים כאלה לא יישנו בעתיד. אנחנו נמשיך לשמור על כבודם וביטחונם של כל עובדי ואוהדי המועדון, בכל זמן ובכל מקום”.

תגובת דובר צה”ל: “הדבר לא מקובל והשמות שונו. נדגיש כי מדובר במיקומים גיאוגרפיים ולא במטרות ירי”.

