לוזון כעס: שתי המצאות לפנדלים לטובת נורבגיה

הנבחרת הצעירה של ישראל נכנעה הערב (שישי) 3:0 לנורבגיה במסגרת מוקדמות היורו, במשחק שנערך תחת ערפל כבד ובו היו שתי החלטות שנויות במחלוקת של השופט להעניק כדורי עונשין מ-11 מטרים לטובת הנורבגים. בסיום, המאמן גיא לוזון סיכם את המשחק מהזווית שלו.

גיא לוזון אמר אחרי המשחק: "מתסכל מאוד, הגענו לשני מצבים בטוחים במחצית הראשונה בראש ובאחד על אחד, היינו מאוד מאורגנים הגנתית בחצי הראשון, המצאה ראשונה של פנדל גרמה לכך שירדנו לפיגור. במחצית השנייה טעות שלנו עם פתיחת המחצית ועוד המצאה של פנדל, נורבגיה מספיק חזקה כדי להתמודד עם ישראל גם בלי שתי ההמצאות האלה, חבל, אנחנו עם הפנים קדימה”.

“החבר'ה נתנו הכל ונעשה את מירב ההכנות למשחק הבא. השחקנים באמת טובים, גם מבחינת יכולות וגם מבחינת אישיות. גם היום במקום להישבר הם נתנו הכל עד הסוף. לצערנו הפסדנו, אבל אני בטוח שהם יבואו במשחק הבא במלוא הכוח ויעשו הכל כדי להביא נקודות מול הולנד”, סיכם המאמן.

גיא לוזון לאחר ההפסד לנבחרת נורווגיה

ניב יהושע הוסיף: “כל הנבחרת מהראשון עד האחרון, רצו ונלחמו מהשנייה הראשונה ועד האחרונה. לא רוצה לדבר על השיפוט, אבל היו כמה שריקות שאם היה VAR ההחלטות היו משתנות וזה השפיע על המשחק. באנו לנצח אז אני מאוד מבואס, אנחנו מציגים יכולת טובה, אבל צריך להיות שם מבחינת איכות עד הסוף. מול הולנד נראה נבחרת קומפקטית שרוצה כל הזמן, יודעת מה היא עושה, שיחקנו מולם ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו”.