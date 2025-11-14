יום שבת, 15.11.2025 שעה 04:59
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
30-31נורבגיה1
36-34ישראל2
12-21הולנד3
11-11סלובניה4
10-01בוסניה5

לוזון כעס: שתי המצאות לפנדלים לטובת נורבגיה

מאמן הנבחרת הצעירה התייחס להחלטות השיפוט השנויות במחלוקת בהפסד 3:0 במוקדמות היורו: "נורבגיה חזקה מספיק כדי להתמודד גם בלי שתי ההמצאות האלה"

|
גיא לוזון (שחר גרוס)
גיא לוזון (שחר גרוס)

הנבחרת הצעירה של ישראל נכנעה הערב (שישי) 3:0 לנורבגיה במסגרת מוקדמות היורו, במשחק שנערך תחת ערפל כבד ובו היו שתי החלטות שנויות במחלוקת של השופט להעניק כדורי עונשין מ-11 מטרים לטובת הנורבגים. בסיום, המאמן גיא לוזון סיכם את המשחק מהזווית שלו.

גיא לוזון אמר אחרי המשחק: "מתסכל מאוד, הגענו לשני מצבים בטוחים במחצית הראשונה בראש ובאחד על אחד, היינו מאוד מאורגנים הגנתית בחצי הראשון, המצאה ראשונה של פנדל גרמה לכך שירדנו לפיגור. במחצית השנייה טעות שלנו עם פתיחת המחצית ועוד המצאה של פנדל, נורבגיה מספיק חזקה כדי להתמודד עם ישראל גם בלי שתי ההמצאות האלה, חבל, אנחנו עם הפנים קדימה”.

“החבר'ה נתנו הכל ונעשה את מירב ההכנות למשחק הבא. השחקנים באמת טובים, גם מבחינת יכולות וגם מבחינת אישיות. גם היום במקום להישבר הם נתנו הכל עד הסוף. לצערנו הפסדנו, אבל אני בטוח שהם יבואו במשחק הבא במלוא הכוח ויעשו הכל כדי להביא נקודות מול הולנד”, סיכם המאמן.

גיא לוזון לאחר ההפסד לנבחרת נורווגיה

ניב יהושע הוסיף: “כל הנבחרת מהראשון עד האחרון, רצו ונלחמו מהשנייה הראשונה ועד האחרונה. לא רוצה לדבר על השיפוט, אבל היו כמה שריקות שאם היה VAR ההחלטות היו משתנות וזה השפיע על המשחק. באנו לנצח אז אני מאוד מבואס, אנחנו מציגים יכולת טובה, אבל צריך להיות שם מבחינת איכות עד הסוף. מול הולנד נראה נבחרת קומפקטית שרוצה כל הזמן, יודעת מה היא עושה, שיחקנו מולם ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */