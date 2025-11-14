יום שבת, 15.11.2025 שעה 05:00
כדורסל ישראלי

עם אותו הסגל: נבחרת הנשים מול לוקסמבורג

הנבחרת של שירה העליון תתמודד במשחק השני בשלב הבתים של מוקדמות אליפות אירופה מול היריבה שניצחה במשחקה הראשון. איילה אורן ונועה מגד לא תתלבשנה

|
שחקניות נבחרת ישראל (פיב
שחקניות נבחרת ישראל (פיב"א)

נבחרת ישראל תפגוש מחר (שבת, 21:00) את נבחרת לוקסמבורג במשחק השני בשלב הבתים במוקדמות אליפות אירופה 2027. כזכור, הנבחרת מארחת את המשחק בריגה בדלתיים סגורות. 

ישראל סיימה את האימון המסכם לפני המשחק. שירה העליון ולימור פלג החליטו כי גם הפעם יופיע אותו סגל, כך שאיילה אורן ונועה מגד לא תתלבשנה. אליסה ברון, שסובלת מפגיעה בהאמסטרינג, תתלבש וצפויה לשחק.

ישראל גברה במשחק הפתיחה על בוסניה 91:98 עם מחצית שנייה נהדר, בעיקר הגנתית. אבי מאיירס בלטה במשחק הבכורה שלה בנבחרת עם 21 נקודות, דניאל רבר הוסיפה 16 נקודות, 16 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. מעל כולן הייתה אליסה ברון. 27 הנקודות שלה הציבו אותה במקום ה-24 בקלעיות הנבחרת והיא חצתה את 200 הנקודות במדים הלאומיים.

נבחרת לוקסמבורג ניצחה גם כן במשחק הפתיחה שלה, 53:69 על נבחרת אירלנד בחוץ. אן סימון ואליסיה מאדג'ו בלטו בשורות לוקסמבורג עם 14 ו-13 נקודות בהתאמה. נבחרת לוקסמבורג לא הגיעה לטורניר גדול. מדובר במפגש הראשון בין הנבחרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */