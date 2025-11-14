בשירות הפועל ת"א: 89:95 לדובאי על ז'לגיריס

ביורוליג כל הקבוצות ממשיכות לצבור תאוצה והקצב עולה, כאשר היום (שישי) נחתם לו המחזור ה-11, עם המשחק השני של כל קבוצה בשבוע כפול נוסף. תחילה דובאי ניצחה את ז’לגיריס ואנדולו את באיירן, כשבהמשך וילרבאן תשחק נגד פרטיזן, ברצלונה מול בולוניה ואולימפיאקוס אצל מילאנו.

דובאי – ז’לגיריס 89:95

הקבוצה מאסיה השיגה ניצחון שני ברציפות, והנחילה לליטאים, שבתחילת השבוע היו בתיקו על המקום הראשון, הפסד שני ברציפות. המארחת עוד נקלעה לפיגור דו ספרתי בחצי הראשון, אך ידעה לחזור ורשמה ניצחון חמישי לצד שישה הפסדים בעונת הבכורה שלה במפעל. ז’לגיריס עם הפסד רביעי בלבד, וההפסד שלה קבע – הפועל ת”א עדיין מעליה. מפיונדו קבנגלה הבריק עם 21 נקודות ועשרה ריבאונדים.

אנדולו אפס – באיירן מינכן 72:74

קרב תחתית בטורקיה נגמר עם ניצחון מקומי, כאשר חניכיו של איגור קוקשקוב חזרו לחייך אחרי שלושה הפסדים רצופים והשיגו ניצחון רביעי העונה מתוך 11 משחקים. מנגד, הגרמנים רשמו הפסד שני ברציפות, דווקא אחרי תקופה נהדרת שלהם והם עם חמישה ניצחונות ושישה הפסדים. איזייאה קורדנייה הוביל את המנצחת עם 26 נקודות, אסייה מייק בלט עם 15 נקודות בצד של המפסידה.