בגלל בעיות בשדה: הנבחרת נתקעה מעל קישינב

נבחרת ישראל נחתה היום (שישי) בכמעט שעה איחור במולדובה בטיסה מליטא, לאחר שמטוס הנבחרת חג באוויר מעל קישינב כ-50 דקות עד שנתנו לו את האור הירוק לנחיתה, בגלל בעיות במסלולים בשדה התעופה המקומי.

אוסקר גלוך מתמודד עם רגל עץ, בגלל מכה שספג בהתמודדות מול ליטא אמש. כרגע הוא מוגדר גבולי למשחק האחרון במוקדמות המונדיאל, אך בנבחרת מאמינים שבסופו של דבר הוא יתאמן ויספיק להחלים.

לאחר המשחק הרע של החבורה של רן בן שמעון אתמול, ב-0:0 המשעמם מול ליטא, בנבחרת משוכנעים שהיא תסיים כמו שצריך ביום ראשון את מוקדמות המונדיאל 2026 מול מולדובה, הנבחרת החלשה בבית: “נסיים טוב, בצורה הראויה”, אומרים בסביבת נבחרת ישראל.