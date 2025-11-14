"קרויף מועמד לתפקיד המנהל הטכני באייאקס"

באייאקס ממשיכים בחיפוש אחר דמות בכירה שתוביל את המועדון לעתיד יציב יותר, ואחד השמות הבולטים שעולים כמועמד לתפקיד המנהל הטכני החדש הוא ג'ורדי קרויף. לפי דיווח ב’טלחרף’, המועדון מבין לאחרונה כי לפני מינוי מאמן חדש, וברקע המשך כהונתו הזמנית של פרד גרים, יש צורך ראשוני במינוי מנהל טכני שירכז את המערכת המקצועית.

מאז פיטוריו של ג'ון הייטינחה, סערה גדולה התעוררה בהולנד סביב מצבו של המועדון, ורבים הדגישו כי בעיות אייאקס עמוקות הרבה מעבר לעמדת המאמן. ורביי עצמו טוען כי גרים צפוי להמשיך לעבוד עוד כמה שבועות, בדיוק משום שהמועדון מבין שתחילה חייבים למנות מנהל טכני חדש ורק אחר כך מאמן קבוע.

בהקשר זה, בהולנד מציינים כי מספר שמות כבר עלו כמועמדים להחליף את אלכס קרוס בתפקיד, כאשר בין הבולטים נמצא ג'ורדי קרויף. לדבריו, שמו של קרויף, לצד מקסוול, לשעבר המנהל הטכני של פאריס סן ז’רמן, "פותח הרבה דלתות במועדונים אחרים". עם זאת, הוא מדגיש כי מי שיתמנה לתפקיד יצטרך סביבו אנשי עבודה נוספים שיעשו את "העבודה השחורה", כלשונו.

בזמן שאייאקס מתמודדת עם מחסור בכוח אדם במספר תפקידי מפתח, ההנהלה יודעת כי סדר המינויים קריטי: רק לאחר שימונה מנהל טכני חדש, יוכל אותו בעל תפקיד לבחור את המאמן הבא של הקבוצה. בתוך המציאות הזו, מעמדו של ג'ורדי קרויף הופך לרלוונטי במיוחד, ובאייאקס רואים בו מועמד בעל פרופיל שיכול לסייע בפתיחת דף חדש במערכת הספורטיבית של המועדון.