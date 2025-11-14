יום שישי, 14.11.2025 שעה 21:37
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
3117-4012פ.ס.וו. איינדהובן1
2812-3112פיינורד2
2418-2512אלקמאר3
2017-2212אייאקס4
1916-2212אוטרכט5
1917-1712כרונינגן6
1820-2912ניימיכן7
1618-2012טוונטה אנסחדה8
1618-1912גו אהד איגלס9
1620-1812פורטונה סיטארד10
1624-1412ספרטה רוטרדם11
1421-1912הירנביין12
1320-1612וולנדם13
1221-1512נאק ברדה14
1227-1412זוולה15
1023-1112אקסלסיור רוטרדם16
921-1412טלסטאר17
933-1712הראקלס אלמלו18

"קרויף מועמד לתפקיד המנהל הטכני באייאקס"

ב'טלחרף' טוענים שאקס מכבי תל אביב עשוי להגיע לקבוצה של אוסקר גלוך בתפקיד מקצועי, כשעד שלא ייבחר מנהל מקצועי חדש לא ימונה מאמן במקומו של גרים

|
ג'ורדי קרויף (IMAGO)
ג'ורדי קרויף (IMAGO)

באייאקס ממשיכים בחיפוש אחר דמות בכירה שתוביל את המועדון לעתיד יציב יותר, ואחד השמות הבולטים שעולים כמועמד לתפקיד המנהל הטכני החדש הוא ג'ורדי קרויף. לפי דיווח ב’טלחרף’, המועדון מבין לאחרונה כי לפני מינוי מאמן חדש, וברקע המשך כהונתו הזמנית של פרד גרים, יש צורך ראשוני במינוי מנהל טכני שירכז את המערכת המקצועית.

מאז פיטוריו של ג'ון הייטינחה, סערה גדולה התעוררה בהולנד סביב מצבו של המועדון, ורבים הדגישו כי בעיות אייאקס עמוקות הרבה מעבר לעמדת המאמן. ורביי עצמו טוען כי גרים צפוי להמשיך לעבוד עוד כמה שבועות, בדיוק משום שהמועדון מבין שתחילה חייבים למנות מנהל טכני חדש ורק אחר כך מאמן קבוע.

בהקשר זה, בהולנד מציינים כי מספר שמות כבר עלו כמועמדים להחליף את אלכס קרוס בתפקיד, כאשר בין הבולטים נמצא ג'ורדי קרויף. לדבריו, שמו של קרויף, לצד מקסוול, לשעבר המנהל הטכני של פאריס סן ז’רמן, "פותח הרבה דלתות במועדונים אחרים". עם זאת, הוא מדגיש כי מי שיתמנה לתפקיד יצטרך סביבו אנשי עבודה נוספים שיעשו את "העבודה השחורה", כלשונו.

בזמן שאייאקס מתמודדת עם מחסור בכוח אדם במספר תפקידי מפתח, ההנהלה יודעת כי סדר המינויים קריטי: רק לאחר שימונה מנהל טכני חדש, יוכל אותו בעל תפקיד לבחור את המאמן הבא של הקבוצה. בתוך המציאות הזו, מעמדו של ג'ורדי קרויף הופך לרלוונטי במיוחד, ובאייאקס רואים בו מועמד בעל פרופיל שיכול לסייע בפתיחת דף חדש במערכת הספורטיבית של המועדון.

