רוצה דאבל: ספרד חגגה עם 0:4 על גאורגיה

נותרו פחות מעשרים מקומות ברחבי הגלובוס מהם אפשר להגיע לטורניר הכדורגל הגדול בעולם, המונדיאל, כשבשעה זו, עוד מספר נבחרות ינסו לרשום את שמם על כרטיסי הטיסה הממריאים לאמריקה בקיץ. במוקד, ספרד מתארחת אצל גאורגיה. בנוסף, טורקיה משחקת נגד בולגריה במשחק המקביל בבית, אוסטריה פוגשת את קפריסין וליכטנשטיין מארחת את ווילס. במשחק המוקדם, בלגיה פספסה הזדמנות להבטיח העפלה כבר הערב (שבת) עם 1:1 מאכזב מול קזחסטן.

גאורגיה – ספרד 4:0

הלה רוחה בלתי מנוצחים במשחק שוטף עד 120 דקות כבר 29 משחקים, עם 24 ניצחונות וחמש תוצאות תיקו (כולל הפסד בפנדלים לפורטוגל), לואיס דה לה פואנטה ושחקניו רוצים להבטיח העפלה כבר הערב, במטרה להשלים “דאבל” בתור מחזיקת היורו, ולהשיג גם את גביע העולם הנכסף. מנגד, המארחת רוצה להשאיר לעצמה סיכוי קטן להגיע לפחות לפלייאוף כשכל תוצאה מלבד ניצחון תסתום את הגולל, וגם זה אולי לא יספיק אם טורקיה תנצח במשחק המקביל.

דקה 11, שער! ספרד עלתה ליתרון מוקדם: הלה רוחה השתלטו בצורה מהירה על המשחק, כשהנעת הכדור הסתיימה בכדור רוחב של פראן טורס, שפגע בידו של שחקן גאורגי ברחבה. אחרי בדיקת VAR, מיקל אויארסבאל הצליח לדייק מהנקודה.

דקה 21, שער! ספרד כבר ב-0:2: כדור עומק אדיר של פביאן רואיס הותיר את מרטין סובימנדי לבדו ברחבה. קשרה של ארסנל לא התבלבל ובאמנות שלח את הכדור לחלקו העליון של השער כדי להכפיל את היתרון.

דקה 34, שער! ספרד חוגגת על גאורגיה: אויארסאל השיב לטורס אחרי שסחט עבורו את הפנדל, עם בישול שהותיר את שחקן ברצלונה מול שער חשוף, משם לא התקשה לגלגל לרשת.

דקה 63, שער! זה כבר 0:4 לספרד: האורחת לא מרחמת כשאויארסבאל מצא את הרשת בפעם השנייה. השילוב בינו לבין טורס נתן תפוקה פעם נוספת, כשהאחרון הגביה כדור לרחבה והבאסקי הצליח להתרומם מעל שלושה שחקנים ולנגוח בקלות לרשת.

טורקיה – בולגריה 0:2

על אף המשחק הנ”ל, עיני הקהל הביתי, כמו גם השחקנים והצוות המקצועי יהיו נשואות לפחות בחציים אל המשחק המקביל, שם יקוו כי גאורגיה תפתיע, זאת מתוך נקודת הנחה שהמארחת תצליח לגבור על נועלת בית ה’, כדי לשמור על סיכוי קטן אבל תיאורטי להעפיל ישירות למפעל, שכן הפרש השערים יכריע במקרה של תיקו בינה לבין ספרד. האורחת תנסה לרשום נקודות ראשונות, אחרי שמאזנה עומד על ארבעה הפסדים ויחס שערים של 16:1.

דקה 18 שער! טורקיה עלתה ל-0:1: בעיטה חופשית של הקאן צ’להאנולו פגעה ביד של שחקן הגנה בולגרי שעמד בחומה. הקפטן הטורקי ניגש אל הנקודה הלבנה ושלח בעיטה חזקה אל הרשת.

שחקני טורקיה חוגגים (IMAGO)

דקה 84, שער! טורקיה הכפילה את היתרון שלה: כדור חופשי של הקאן צ’להאנולו שוב עשה בעיות ברחבה הבולגרית, והפעם היה זה אטאנס צ’רנב ששלח את הכדור לשער שלו בגול עצמי אומלל עבורו.

קפריסין – אוסטריה 2:0

נבחרת נוספת שיכולה להעפיל כבר הערב. אמנם הם ייאלצו לחכות למשחק המאוחר בין בוסניה הרצגובינה לרומניה, אבל ראלף רנגניק יודעים ששלוש נקודות ישימו אותם עם רגל וחצי באמריקה. מנגד, המדינה מהאי השכן לנו תסיים עם השריקה את הקמפיין שלה כשלא נותר לה על מה לשחק, אחרי שהצליחה להשיג שמונה נקודות.

דקה 18, שער! אוסטריה עלתה ראשונה על לוח התוצאות: כריסטוף באומגרטנר הוכשל ברחבה ומלך שערי הנבחרת, מרקו ארנאוטוביץ’, נשלח אל הנקודה הלבנה. משם, החלוץ הוותיק לא התבלבל והעלה את האורחת ליתרון משמעותי עבורה, שקירב אותה צעד נוסף למונדיאל.

מרקו ארנאוטוביץ' בועט את הפנדל (IMAGO)

מרקו ארנאוטוביץ'. האיש של אוסטריה (IMAGO)

שחקני אוסטריה ומרקו ארנאוטוביץ' חוגגים (IMAGO)

דקה 55, שער! אוסטריה עלתה ל-0:2: גם קווין דאנסו לא התכוון למה שיצא, כשהבלם חטף כדור במרכז המגרש, והכדור איכשהו דילג מעל כל הגנת קפריסין ומצא את ארנאוטוביץ’, שהיתל בשומר שלו ברחבה, ושלח בעיטה מדויקת לפינה הרחוקה כדי לרשום צמד.

מרקו ארנאוטוביץ' חוגג צמד (IMAGO)

כריסטוף באומגרטנר יודע למי צריך להודות (IMAGO)

שחקני אוסטריה. צעד מגביע העולם (IMAGO)

ליכטנשטיין – ווילס 1:0

הנבחרת מהממלכה תנצל את ההתמודדות הערב מול היריבה הכי חלשה בבית, שעדיין לא מצאה את הרשת וספגה 23 פעמים, כדי להגדיל את הפרש השערים שלה. הסיבה לכך טמונה בכך שהוולשים נמצאים כעת במקום השלישי, כשניצחון אמנם יצמיד אותם אל צפון מקדוניה במקום המוביל לפלייאוף, אבל עדיין תהיה תחתיה בעקבות אותו הפרש ולבוא למשחק הבא עם דחיפה, כשהיא פוגשת את אותה מקדוניה במשחק שככל הנראה יקבע את זהות המקום השני.

דקה 61, שער! ווילס עלתה ליתרון 0:1: זה לקח לה יותר משעה מול נמושת הבית, אבל הוולשים הצליחו לפרוץ את הסכר כשכדור רוחב של סורבה תומא מצא את ג’ורדן ג’יימס לבדו ברחבו, ומקרוב האחרון שלח את הכדור לרשת.

קזחסטן – בלגיה 1:1

ז'רמי דוקו תופס את הפנים (IMAGO)

השדים האדומים פספסו הזדמנות להבטיח העפלה למונדיאל כבר הערב, זאת בזכות הופעה אדירה של טמירלן אנרבקוב, שוער קייראט, בין קורות המארחת, שעצר לא פחות משמונה כדורים לשער, בעיקר בדקות הסיום. חברו לקבוצה, ילד הפלא הקזחי דסטאן סטפייב הצליח לנצל טעות בהגנה הבלגית כדי להכניע את מאט סלס, אבל האנס ונאקן הוותיק מנע סנסציה עם שוויון. למרות שמעל לרבע שעה שיחקה בעשרה שחקנים אחרי הרחקת איסלם צ’סנקוב, הקזחים סיימו את הקמפיין עם נקודה יקרה ומשחק שלישי ברצף ללא הפסד.