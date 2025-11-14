יום שישי, 14.11.2025 שעה 14:32
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

הפועל חולון ערכה טקס מרגש נערך לבר קופרשטיין

שורד השבי התארח במשחק של הסגולים מול הפועל ב"ש/דימונה, שהכנסותיו מוקדשות לשיקום שלו: "לעמוד כאן חופשי מולכם זה נס". צפו בתמונות המרגשות

|
בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)
בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)

בר קופרשטיין, שורד השבי, שחזר בעסקה האחרונה, הגיע לראשונה היום (שישי) למשחק של קבוצת הכדורסל שהוא אוהד, הפועל חולון, מול הפועל באר שבע/דימונה, וזכה לטקס מרגש לפני פתיחת המשחק, שהכנסותיו מוקדשות לשיקום שלו.

קופרשטיין כאמור שב בעסקה האחרונה משבי החמאס, בו היה 738 ימים. הוא התארח בטקס מרגש גם באצטדיון טדי, במשחק של הקבוצה האהודה עליו בכדורגל, בית”ר ירושלים, שאירחה את הפועל באר שבע.

קופרשטיין אמר בטקס: "אני עומד כאן היום אחרי 738 ימים בשבי החמאס. לעמוד כאן חופשי מולכם זה נס, ניצחון של כולנו. כשהייתי בשבי לא ידעתי מה קורה בחוץ ולא ידעתי על מה שכולם עושים, אבל עכשיו כשאני פה אני יודע שנלחמתם ודאגתם לי, ועכשיו, כשכל הכנסות המשחק מוקדשות לשיקום שלי, זה מסר של אחווה ואהבה אמיתית. אני מודה להפועל חולון על החיבוק והעזרה. עם ישראל חי".

בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)
בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)
אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)
בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)בר קופרשטיין וטל קופרשטיין בטקס המרגש (רועי כפיר)
