המפתחות לעסקת הארי קיין לברצלונה נחשפו

המצב של ברצלונה והארי קיין מצביע על כך שדרכיהם עשויות להצטלב בקיץ הקרוב, כך מדווחים ב’ספורט’. באנגליה בטוחים שההעברה תתרחש, אך בשלב זה אין שום דבר סגור, ואף לא קרוב לכך. הדבר היחיד שנכון בוודאות הוא שהמועדון הקטלוני בירר את מצבו למקרה שמשהו יקרה עם רוברט לבנדובסקי, ושהארי קיין בוחן אפשרויות למקרה שיחליט לעזוב את באיירן בקיץ, בהתאם למטרותיו האישיות. שני הצדדים מבינים היטב כיצד ניתן יהיה לגשת למהלך, אך החשוב ביותר הוא שאין לאף אחד מהם לחץ להתקדם. קיין מוערך, אך ההחלטה תתקבל רק בהמשך העונה.

ברצלונה, כפי שמתבקש, סורקת את שוק החלוצים למקרה שתראה צורך לחזק את העמדה האסטרטגית הזו החל מ־30 ביוני. חוזהו של לבנדובסקי מסתיים, והפולני כבר הביע את רצונו להמשיך לשנה נוספת. כוונת ההנהלה היא לסיים את הקדנציה שלו בקבוצה, אך הדלת לא נסגרה בפניו. הכול ייקבע בהתאם לקצב כיבוש השערים שלו, למצבו הפיזי ולתוצאות הסופיות של הפרויקט הספורטיבי העונה. אם לבסוף יאריכו את חוזהו, המועדון לא יחתים חלוץ “טופ” אלא ישמור על מבנה הסגל הנוכחי לעונה נוספת.

עניין קיין נותח לעומק בתוך המועדון, והחשוב ביותר כרגע הוא שלא מדובר בעסקה שצריך לסגור מיד, אלא שיש זמן להבשיל אותה. אחיו של החלוץ, צ’רלי קיין, הוא זה שבוחן אפשרויות עתידיות במקרה שיופיעו הזדמנויות משמעותיות, אך הם לא התקדמו מעבר לכך. לקיין יש חוזה עד 2027, והוא עדיין לא קיבל הצעה להארכת חוזהו מבאיירן. מצבו יציב והוא לא ממהר בשלב זה. גורם הזמן חשוב גם משום שברצלונה לא תקבל החלטה לפני סוף העונה, ולכן קיין, תיאורטית, יהיה עדיין בשוק.

הארי קיין (IMAGO)

ישנם גורמים שמטים את הכף בברצלונה לכיוון קיין. במועדון כבר יודעים שהחלוץ האנגלי יהיה פתוח לעזוב את באיירן אם יוצע לו חוזה ארוך טווח, והדבר החשוב ביותר: עלות העסקה ידועה מראש. הארי קיין יכול לעזוב בקיץ עבור סכום של כ־65 מיליון אירו, בזכות סעיף היציאה שהכניס בעת החתימה, ושכרו יהיה דומה לשכרו הנוכחי בבאיירן, כ־25 מיליון אירו ברוטו. עבור חלוץ ברמתו זו עלות גבוהה, אך רחוקה מאוד מהסכומים האדירים שנדרשים עבור חלוצים אחרים באותה קטגוריה.

יש גם נקודות חיוביות נוספות: התשוקה של הארי קיין לזכות בליגת האלופות, הסיבה שבגללה חתם בבאיירן מלכתחילה, והפתיחות שלו לשחק במועדון כמו ברצלונה. אך החשוב ביותר הוא הפן הספורטיבי: הנתונים של קיין העונה מדהימים, כבר 26 שערים ב־22 משחקים. מעבר לכך, הדוחות שיש בברצלונה לגבי מצבו הפיזי הם מצוינים. גם ההערכות האישיות והמקצועיות שלו גבוהות מאוד, מה שיוצר תחושה שהחלוץ האנגלי יכול להמשיך להציג רמה גבוהה מאוד באירופה במשך שנים נוספות.

הארי קיין (IMAGO)

ניסיון העבר גם תורם: מצד אחד, המקרה של לבנדובסקי, שחתם בגיל מבוגר וסיפק תפוקה מצוינת כבר שלוש עונות, ומצד שני, מרקוס רשפורד שהוכיח שגם שחקן אנגלי יכול להצליח בברצלונה למרות הפערים הסגנוניים מול הפרמייר ליג. מבחינה ספורטיבית, ברצלונה מעריכה במיוחד את יכולות המשחק המשולב של קיין, שמעניקות ערך נוסף להחתמתו האפשרית.

עם זאת, יש גם ספקות סביב העסקה. הראשון: ישנם מועדונים רבים שעוקבים מקרוב אחר עתידו של קיין והחלטתו. קבוצות פרמייר ליג, אף שכרגע זו לא העדיפות שלו, פאריס סן ז’רמן, וגם שתי קבוצות מערב הסעודית שמוכנות לשלם פי שלושה ממה שברצלונה יכולה להציע. כדי שההעברה תתממש, קיין יצטרך לבחור בברצלונה באופן חד משמעי, כפי שעשה לבנדובסקי בעבר, ולהימנע ממכרזים שברצלונה אינה יכולה להתמודד בהם.

יבחר בברצלונה? קיין (IMAGO)

ישנו גם פקטור של לבנדובסקי עצמו, שמקבל תמיכה רבה בתוך המועדון להארכת חוזהו לעונה נוספת. אם הפולני ימשיך לכבוש שערים, יהיה קשה מאוד להניח שברצלונה תוותר עליו, למרות שיהיה בן 38 בקיץ. שכרו של קיין לא אמור להיות בעיה, אך כן עשוי להשפיע גורם הבחירות במועדון: מערכות בחירות עשויות לדחוף לניסיון לבצע “רכש גלקטי”, גם אם המצב הכלכלי הנוכחי אינו מבשר טובות, אם כי בקיץ עשויים הדברים להיראות אחרת.

האופציה של קיין מונחת על השולחן, עם יתרונות וחסרונות ברורים. שמו צפוי לככב בדיונים בחודשים הקרובים, והוויכוח ייסגר רק אם, באופן מפתיע, החלוץ יחליט לחדש את חוזהו בבאיירן, דבר שבברצלונה מעריכים שלא יקרה. אם העסקה תתקדם, היא תהיה תהליך איטי מאוד, עם גורמים משתנים רבים שעלולים להתפתח עד לסוף העונה.