ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

התוכנית של פליק לחזרה למקום הראשון בליגה

המאמן הגרמני רוצה לסיים את השנה כשהוא מחזיר את ההובלה בלה ליגה. לוח המשחקים של ברצלונה וחזרתם של שחקני מפתח תומכים במטרה שלו. בספרד מפרטים

|
לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)
לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)

האנזי פליק מזכיר אחד מאותם גנרלים שמסתתרים במפקדת החורף כדי לבנות את האסטרטגיה הבאה שלהם. המאמן הגרמני מתכנן ומעצב את הרגע הזה כבר זמן מה, הרגע שבו יוכל סוף סוף לסמוך על השחקנים הטובים ביותר שלו. הוא חיכה חודשים ללאמין ימאל במיטבו, כשהאחרון עבר השבוע טיפול כדי לשים סוף לכאבים, כמעט חודשיים בלי ראפיניה, אחד משחקני ההתקפה הטובים ביותר שלו ואבן יסוד בלחץ הגבוה, וכמעט אותו פרק זמן בלי ז’ואן גארסיה, יהלום הכתר בשער, במיוחד אחרי שהבין שוויצ’ך שצ'סני למעשה מתחנן לנוח.

לכל המכשולים האלה צריך להוסיף את היעדרותו של פדרי בעקבות הקלאסיקו, מה שהותיר את הקבוצה במצב של הישרדות טהורה, כשהיא שורדת בזכות המצוינות של פרמין לופס, השיפור ביכולות של פרנקי דה יונג, הבישולים של מרקוס רשפורד והשערים של רוברט לבנדובסקי.

פליק בטוח שיוכל לסמוך על לאמין ימאל, ראפיניה, ז’ואן גארסיה ופדרי אחרי פגרת הנבחרות. הוא מצפה שהשלושה הראשונים יהיו זמינים מהיום הראשון, מה שאומר שהם עשויים להיות מוכנים למשחק מול אתלטיק בילבאו, בעוד שפדרי עשוי להצטרף לסגל כבר במשחק הזה או לאחריו בלונדון מול צ'לסי, לכל המאוחר, לאחר שהציג החלמה כמעט מופלאה מפציעת שריר הירך האחורית ברגל שמאל.

פדרי (IMAGO)פדרי (IMAGO)

אבל הרוח הנושבת בגב של ברצלונה אינה קשורה רק לפציעות, גם לוח המשחקים בשבועות הקרובים נוח יותר מזה של יריבתה, ריאל מדריד. ראשית, לברצלונה יש שלושה משחקי בית רצופים (אתלטיק בילבאו, אלאבס ואתלטיקו מדריד), בעוד שריאל מדריד משחקת את שלושת המשחקים הבאים בחוץ (אלצ’ה, ג’ירונה ואתלטיק בילבאו). נכון שהכנסת הקבוצה של דייגו סימאונה למשוואה מסבכת את העניינים, אבל נכון גם שבבית, בין אם ביוהאן קרויף או במונז’ואיק, ברצלונה ניצחה בכל משחקיה. לעומת זאת, הקבוצה של צ’אבי אלונסו הראתה חולשות מחוץ לברנבאו, כפי שהוכח ב־0:0 האחרון מול ראיו וייקאנו.

פליק רוצה לסיים את 2025 כשהוא קוטף את הפסגה מידי ריאל מדריד. לשם כך הוא צריך להחזיר שלוש נקודות בששת המשחקים הקרובים, משימה שבכלל לא בלתי אפשרית, במיוחד כשברור שהלבנים מתחילים להראות סימני חולשה ברגע שקיליאן אמבפה כובש פחות. ברצלונה, מעבר לשלושה משחקי הבית הרצופים, תצא לבניטו ויאמרין מול בטיס, לפני שתארח את אוססונה ותסיים עם המשחק המדובר מול ויאריאל, שאמור היה להתקיים במיאמי. בינתיים, ריאל מדריד תפגוש את סלטה בברנבאו, תצא למנדיסורוסה מול אלאבס, ותסיים את השנה בבית מול סביליה.

לאמין ימאל חוגג עם שחקני ברצלונה (La Liga)לאמין ימאל חוגג עם שחקני ברצלונה (La Liga)

בליגת האלופות, התוכניות של המאמן הגרמני פחות שאפתניות, לפחות בטווח הקצר. הקבוצה נמצאת כרגע במקום ה־11, שתי נקודות מהמקומות שמובילים לפלייאוף. ברור שהמשחק מול צ'לסי בסטמפורד ברידג' יהיה מבחן אמיתי כדי להעריך את הכוח של הקבוצה באירופה. ניצחון, או אפילו תיקו, יאפשרו לה לגשת לשלושת המשחקים האחרונים עם סיכוי ממשי לזינוק מאוחר, בהתחשב בכך שהיא תפגוש את איינטרכט פרנקפורט וקופנהאגן בבית, ואת סלאביה פראג בחוץ.

