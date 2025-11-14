יום שישי, 14.11.2025 שעה 14:31
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

רבע 3, 03:49: הפועל חולון - הפועל ב"ש 52:53

ליגת ווינר סל, מחזור 6: קצב טוב בהיכל טוטו. הסגולים כבר נקלעו לפיגור דו ספרתי, אבל וולטון ג'וניור החזיר אותם לעניינים. אנג'ל לוהט בצד השני

|
ברנדון אנג'ל וחסן מרטין (רועי כפיר)
ברנדון אנג'ל וחסן מרטין (רועי כפיר)

המחזור השישי של ליגת ווינר סל יחל היום (שישי), כאשר בשעה זו מארחת הפועל חולון את הפועל באר שבע/דימונה בהיכל טוטו. ההיסטוריה בין השתיים נוטה באופן חד צדדי לטובת המארחת, כשגם מאזנה הנוכחי בליגה עד כה העונה טוב יותר, 1:3 חיובי לעומת 3:2 שלילי של היריבה.

דני פרנקו קיבל ביום שני האחרון את פרס מאמן חודש אוקטובר, אך דווקא באותו ערב נחלה קבוצתו הפסד ראשון בליגה, 98:90 ביתי מול עירוני קריית אתא. כעת, הסגולים מנסיפ להתאושש במשחקם השני השבוע בהיכל טוטו, שם מעולם לא הפסידו לקבוצה מבירת הנגב בליגה והמאזן במפגשים אלה עומד על 0:8 לטובתם.

בצד השני של המתרס, האדומים התאוששו השבוע מרצף של שני הפסדים עם ניצחון בכורה העונה בקונכייה, 84:88 על מכבי רעננה. שחקניו של רמי הדר ינסו לרשום רצף ניצחונות ראשון בליגה מאז מחזורים 25-26 של העונה שעברה, אז גברו על הפועל עפולה ועל הפועל גליל עליון בהפרש של ימים ספורים.

בנוסף, חשוב לציין שחולון ניצחה בכל עשרת מפגשי הליגה האחרונים מול באר שבע/דימונה, ומאזן כל הזמנים בין הקבוצות עומד על 1:14, כשהפעם היחידה שבה גברו הדרומיים על הסגולים הייתה לפני חמש שנים וחצי, ב-21 באפריל 2020, אז ניצחו 73:85, גם אז תחת הדרכתו של הדר. האם הרצף של הסגולים ימשיך או שנקבל ניצחון היסטורי?

רבע ראשון: 15:22 להפועל ב”ש/דימונה

חמישיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, ליאור קררה, ג’ורדן מקריי וחסן מרטין.

חמישיית הפועל ב”ש/דימונה: סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל, סם איורו, יואב ויטלם וקודי דמפס.

האדומים השיגו את הכדור הראשון ואנג’ל קלע סל אנד וואן, ויטלם הוסיף לייאפ, מנפורד ומקריי הגיבו עם חמש משלהם ועשו 5:5, אך אז האורחת השלימה ריצת 1:10 וברחה ליתרון קטן, 6:15. הסגולים הגיבו עם ריצת 2:9 משלהם וצמצמו לשתיים הפרש, אך אנג’ל ופוסטר ג’וניור קלעו חמש נקודות והגדילו את ההפרש רגע לפני סוף הרבע. 

דרק וולטון גדרק וולטון ג'וניור מול יואב ויטלם (רועי כפיר)
סי גסי ג'יי אלבי במאבק (רועי כפיר)

רבע שני: 38:42 להפועל באר שבע/דימונה

איורו פתח את הרבע עם סל אנד וואן, אלבי דייק מקו העונשין והשלים ריצת 0:10 מהרבע הקודם, יתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 15:25. זלמנסון ואנג’ל החליפו סלים, מקריי קלע ארבע נקודות רצופות והוריד לשמונה הפרש, אך אלבי צלך שלשה גדולה מהפינה ועשה 21:32.

סי גסי ג'יי אלבי (רועי כפיר)
יואב ויטלם (רועי כפיר)יואב ויטלם (רועי כפיר)

מרטין ו-וולטון ג’וניור קלעו ארבע נקודות, הקבוצות המשיכו להחליף סלים, כשאז וולטון ג’וניור צלף שלשה גדולה, אך אנג’ל עם לייאפ הרגיע את האדומים, 33:40. מקריי דייק פעמיים מהעונשין, דמפס וקררה החליפו סלים, כשלקראת סיום, וולטון ג’וניור קלע שתי נקודות, קרביץ הוסיף עוד שתיים מהעונשין וחתם את המחצית.

דרק וולטון גדרק וולטון ג'וניור (רועי כפיר)
דמיון רוסר במאבק (רועי כפיר)דמיון רוסר במאבק (רועי כפיר)

רבע שלישי:

חולון פתחה את הרבע עם 0:8 מדהים, הפכה את התוצאה, 42:46 ורמי הדר הזעיק פסק זמן. 

