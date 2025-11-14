יום שישי, 14.11.2025 שעה 08:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

הנבחן אכזב, הפועל חיפה תנחית בלם נוסף

מתיאוס רושה הפורטוגלי לא הצליח להרשים במשחק אימון פנימי וככל הנראה לא ימשיך. בקבוצה תרים אחרי שחקן לחלק הקדמי, גומס צפוי לחזור אחרי הפגרה

|
גל אראל (חג'אג' רחאל)
גל אראל (חג'אג' רחאל)

הבלם הפורטוגלי מתיאוס רושה אכזב אתמול (חמישי) במשחק אימון פנימי שהפועל חיפה קיימה אתמול ועל פי המסתמן לא ימשיך לנסות ולהרשים, מה שיוביל את הפועל חיפה להנחית את הבלם הזר הקמרוני בלונדון מייאפיה להתרשמות.

אגב, על פי הרזומה, רושה שיחק בשנים האחרונות בוויאטנם ובלוקומוטיב סופיה מליגת העל בבולגריה אבל בפועל היה רחוק אתמול מלעמוד בקריטריונים שהפועל חיפה מצפה להן.

כרגע להפועל חיפה שני בלמים טבעים בלבד בסגל: ברונו רמירז וג'ורג' דיבה שעשה קפיצת מדרגה משמעותית. במקביל מחפשים במועדון שחקן יצירתי בקישור הקדמי בדומה לת’ימוקו דיארה ששיחק בשנה שעברה.

גג'ורג' דיבה. אחד משני הבלמים היחידים של אראל בסגל (חג'אג' רחאל)

השחקנים עצמם זכו למספר ימי חופשה בגלל הפגרה. לקבוצה מצפה סדרה של שלושה משחקים קשים מאד לאחר הפגרה: הפועל ב"ש, מכבי ת"א ומכבי נתניה. לקראת חזרת הליגה אמור המגן הזר סאנה גומס לחזור לפעילות מלאה ולהיות כשיר.

