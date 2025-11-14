הנבחן אכזב, הפועל חיפה תנחית בלם נוסף

הבלם הפורטוגלי מתיאוס רושה אכזב אתמול (חמישי) במשחק אימון פנימי שהפועל חיפה קיימה אתמול ועל פי המסתמן לא ימשיך לנסות ולהרשים, מה שיוביל את הפועל חיפה להנחית את הבלם הזר הקמרוני בלונדון מייאפיה להתרשמות.

אגב, על פי הרזומה, רושה שיחק בשנים האחרונות בוויאטנם ובלוקומוטיב סופיה מליגת העל בבולגריה אבל בפועל היה רחוק אתמול מלעמוד בקריטריונים שהפועל חיפה מצפה להן.

כרגע להפועל חיפה שני בלמים טבעים בלבד בסגל: ברונו רמירז וג'ורג' דיבה שעשה קפיצת מדרגה משמעותית. במקביל מחפשים במועדון שחקן יצירתי בקישור הקדמי בדומה לת’ימוקו דיארה ששיחק בשנה שעברה.

ג'ורג' דיבה. אחד משני הבלמים היחידים של אראל בסגל (חג'אג' רחאל)

השחקנים עצמם זכו למספר ימי חופשה בגלל הפגרה. לקבוצה מצפה סדרה של שלושה משחקים קשים מאד לאחר הפגרה: הפועל ב"ש, מכבי ת"א ומכבי נתניה. לקראת חזרת הליגה אמור המגן הזר סאנה גומס לחזור לפעילות מלאה ולהיות כשיר.