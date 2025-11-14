יום שישי, 14.11.2025 שעה 11:22
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
64%1253-129511אטלנטה הוקס
64%1310-133911קליבלנד קאבלירס
56%1057-10609שיקגו בולס
55%1340-137111מיאמי היט
55%1300-129011מילווקי באקס
50%1195-121710טורונטו ראפטורס
45%1271-127611אורלנדו מג'יק
45%1180-125311בוסטון סלטיקס
40%1184-118510שארלוט הורנטס
10%1247-109810ברוקלין נטס
9%1344-119411אינדיאנה פייסרס
9%1408-124711וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1290-146112אוקלהומה ת'אנדר
89%1010-11349דנבר נאגטס
78%1009-11309יוסטון רוקטס
70%1128-119210סן אנטוניו ספרס
64%1291-127411לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
58%1367-139812גולדן סטייט ווריורס
58%1381-142312פיניקס סאנס
50%1203-122210פורטלנד בלייזרס
40%1206-120310יוטה ג'אז
27%1254-118911דאלאס מאבריקס
27%1348-123611ממפיס גריזליס
27%1362-126011סקרמנטו קינגס
20%1146-107910לוס אנג'לס קליפרס
20%1212-107310ניו אורלינס פליקנס

טורונטו הפתיעה בקליבלנד, אטלנטה ופיניקס ניצחו

בארנס (28) הוביל את הראפטורס ל-113:126. טריפאל דאבל של ג'ונסון הוביל את ההוקס ל-122:132 על הג'אז, הסאנס המשיכו בריצה עם 98:133 על הפייסרס

|
ברנדון אינגרם בפעולה (רויטרס)
ברנדון אינגרם בפעולה (רויטרס)

ליגת ה-NBA בעיצומה וכמו בכל לילה, גם הלילה (בין חמישי לשישי) קיבלנו משחקים נהדרים עם כדורסל משובח. טורונטו הפתיעה את קליבלנד עם 113:126 בחוץ, פיניקס הביסה 98:133 את אינדיאנה ואטלנטה ניצחה 122:132 את יוטה.

קליבלנד קבאלירס (5:8) – טורונטו רפטורס (5:7) 126:113

אם בעונה הקודמת הקאבס שייטו כל הדרך לחצי הגמר האזורי, שם הופתעו מול הפייסרס, אחרי שסיימו את העונה הסדירה במקום הראשון, נראה שהעונה יהיה להם יותר קשה, כשספגו את ההפסד החמישי העונה, הפעם מול היריבה מקנדה. סקוטי בארנס (28 נקודות, 10 ריבאונדים, 8 אסיסטים), הצעיד את האורחת לניצחון, כש-31 מצד דונובן מיצ’ל לא הצילו את קליבלנד.

פיניקס סאנס (5:8) – אינדיאנה פייסרס (11:1) 98:133

דילון ברוקס חוגג (רויטרס)דילון ברוקס חוגג (רויטרס)

הפייסרס ממשיכים לשקוע. אם בעונה שעברה הצליחו להגיע עד לגמר והיו רחוקים משחק אחד מטבעת, העונה הדברים נראים אחרת לחלוטין עם ניצחון אחד ב-12 משחקים, כשהפעם לא היה להם מענה לדווין בוקר (33 נק’, 7 אס’) ודילון ברוקס (32), בדרך לתבוסה בהפרש 35 נקודות. את המנצחת, שחיברה ניצחון חמישי ברציפות, הובילו אנדר נמבהארד (21) ופסקל סיאקם (19).

יוטה ג’אז (8:4) – אטלנטה הוקס (5:8) 132:122

גג'יילן ג'ונסון. טריפל דאבל מפלצתי (רויטרס)

המשחק של ג’יילן ג’ונסון. הפורוורד של ההוקס סיים עם טריפל דאבל אדיר לאחר שקלע 31 נקודות והוסיף 18 ריבאונדים ו-14 אסיסטים. אונייקה אוקונגו הצטרף אליו במשחק נהדר עם דאבל דאבל בו סייע עם 31 נק’ ו-11 ריב’. בצד המפסיד, גם לאורי מרקאנן הופיע בגדול להתמודדות כשסיים עם 40 נק’, אך קבוצתו נפלה מהרגליים מבחינה התקפית מול היריבה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */