אלקראס הרשים מול מוסטי, הבטיח את הפסגה

אחרי שכבר השיג את המקום בחצי גמר טורניר סוף הסבב, קרלוס אלקראס הבטיח הערב (חמישי) את הפסגה עם 4:6, 1:6 מרשים על לורנצו מוסטי המקומי אחרי שעה ו-24 דקות בלבד של טניס בטורינו. הפרס הגדול? קרליטו הבטיח כי יסיים את 2025 במקום הראשון בעולם.

הכוכב הספרדי התקשה מעט יותר בסט הראשון (שבר פעם אחת) והתפוצץ בסט השני בדרך לניצחון השלישי והאחרון שלו בשלב הבתים עם מאזן סטים של 1:6 ועלייה לחצי הגמר היישר מהמקום הראשון. כעת, הספרדי מחכה למי שיסיים במקום השני בבית המקביל, והשניים ייפגשו בשלב חצי הגמר.

לורנצו מוסטי (IMAGO)

אלקראס הגיש יוצא מן הכלל, עם סרב ראשון במהירות ממוצעת של 203 קמ”ש, אך הפלוס הגדול שלו בניצחון הנוכחי על יריבו האיטלקי היה היכולת ליד הרשת עם 100% ו-15/15 בנקודות שם.

מוקדם יותר, עדיין באותו בית, היה זה אלכס דה מינור שהפתיע אפשר לומר את טיילור פריץ עם 6:7(3), 3:6. גם במשחקו הקודם דה מינור הוביל ושיחק היטב, אך כשל במשחקונים המכריעים מול מוסטי, היום הוא כבר ידע לסגור עניין ולהשיג את המקום השני בבית שמוביל לחצי הגמר.