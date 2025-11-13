סקנדל ההימורים בטורקיה הגיע לקבוצה של סבע

סקנדל ההימורים בליגות המקצועניות בטורקיה לא יורד מהכותרות וממשיך להעסיק את הטורקים, כאשר היום (חמישי) ההתאחדות הטורקית הודיעה על החלטתה בנוגע ל-102 שחקנים כחלק מהתקדמות החקירה. כזכור, בתחילת השבוע 1,024 כדורגלנים מכל הליגות המקצועניות במדינה הושעו באופן מיידי.

101 כדורגלנים הושעו לתקופות שבין 45 יום ל-12 חודשים. ארן אלמלי מגלאטסראיי הושעה ל-45 יום, וחברו לחדר ההלבשה המגן מטהאן בלטאצ'י קיבל השעיה קשה וארוכה הרבה יותר של 9 חודשים. עוד בליגה הבכירה, מטרבזונספור, בוראן בשקאן הושעה ל-3 חודשים וסאליח מלקוצוגלו הושעה ל-45 יום.

הפרשה הגיעה גם לקבוצה של דיא סבע. הקשר הישראלי שכבש העונה כבר שישה שערים במדי אמדספור מליגת המשנה הטורקית, כבר לא ישתף פעולה עם חמישה מחבריו למגרש לאחר שהמועדון ביטל באופן נחרץ את חוזיהם בעקבות החשד למעורבות שלהם לכאורה בהימורים הלא חוקיים.

דיא סבע באמדספור (פרטי)

"למרות שהשחקנים המדוברים לא עסקו בפעילות הימורים הקשורה לקבוצתם בזמן שהיו שחקני אמדספור, המועדון בהתאם למחויבותו לערכים אתיים מאז הקמתו, בחר לסיים את חוזיהם של השחקנים שקיבלו סנקציות משמעתיות", נכתב בהודעה הרשמית של אמדספור.

ההתאחדות בטורקיה הבהירה כי החקירה רחוקה מלהסתיים: היא צפויה לפרסם בהמשך רשימות נוספות של מאמנים, נשיאים, מנהלים ומנהלי סוכנים אשר נמצאו מעורבים אף הם בהימורים לא חוקיים, והחקירה צפויה עוד להתרחב על פי התשובות שיגיעו מהגופים הרשמיים.