יום חמישי, 19.02.2026 שעה 02:15
כדורגל ישראלי

סקנדל ההימורים בטורקיה הגיע לקבוצה של סבע

אחרי שההתאחדות הטורקית השעתה 1,024 כדורגלנים, באמדספור של הישראלי פעלו נגד נגד שחקני הסגל המעורבים לכאורה. מגן גלאטסראיי הורחק ל-9 חודשים

|
דיא סבע (עמרי שטיין)
דיא סבע (עמרי שטיין)

סקנדל ההימורים בליגות המקצועניות בטורקיה לא יורד מהכותרות וממשיך להעסיק את הטורקים, כאשר היום (חמישי) ההתאחדות הטורקית הודיעה על החלטתה בנוגע ל-102 שחקנים כחלק מהתקדמות החקירה. כזכור, בתחילת השבוע  1,024 כדורגלנים מכל הליגות המקצועניות במדינה הושעו באופן מיידי.

101 כדורגלנים הושעו לתקופות שבין 45 יום ל-12 חודשים. ארן אלמלי מגלאטסראיי הושעה ל-45 יום, וחברו לחדר ההלבשה המגן מטהאן בלטאצ'י קיבל השעיה קשה וארוכה הרבה יותר של 9 חודשים. עוד בליגה הבכירה, מטרבזונספור, בוראן בשקאן הושעה ל-3 חודשים וסאליח מלקוצוגלו הושעה ל-45 יום.

הפרשה הגיעה גם לקבוצה של דיא סבע. הקשר הישראלי שכבש העונה כבר שישה שערים במדי אמדספור מליגת המשנה הטורקית, כבר לא ישתף פעולה עם חמישה מחבריו למגרש לאחר שהמועדון ביטל באופן נחרץ את חוזיהם בעקבות החשד למעורבות שלהם לכאורה בהימורים הלא חוקיים.

דיא סבע באמדספור (פרטי)דיא סבע באמדספור (פרטי)

"למרות שהשחקנים המדוברים לא עסקו בפעילות הימורים הקשורה לקבוצתם בזמן שהיו שחקני אמדספור, המועדון בהתאם למחויבותו לערכים אתיים מאז הקמתו, בחר לסיים את חוזיהם של השחקנים שקיבלו סנקציות משמעתיות", נכתב בהודעה הרשמית של אמדספור.

ההתאחדות בטורקיה הבהירה כי החקירה רחוקה מלהסתיים: היא צפויה לפרסם בהמשך רשימות נוספות של מאמנים, נשיאים, מנהלים ומנהלי סוכנים אשר נמצאו מעורבים אף הם בהימורים לא חוקיים, והחקירה צפויה עוד להתרחב על פי התשובות שיגיעו מהגופים הרשמיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */