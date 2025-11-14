אחרי מאבק צמוד: עדי יונה הוא Winner המחזור

המחזור העשירי בליגת העל סיפק לנו משחקים נהדרים, ביניהם גם הפתעות גדולות כשבמוקד היה מפגש אחד לוהט במיוחד כשבית”ר ירושלים ניצחה 2:6 את מכבי תל אביב. עדי יונה, שכבש צמד נהדר בבלומפילד, גבר על השחקנים האחרים שכיכבו גם הם וזכה בתואר Winner המחזור.

לוגו winner (מערכת ONE)

הקבוצה מהבירה רשמה פתיחת עונה נהדרת וגם אחרי שנעצרה עם הפסד מול הפועל באר שבע, היא התאוששה כשיונה היה נראה נהדר תחת ברק יצחקי. העונה, הכוכב של הירושלמים עם ארבעה שערים ובישול אחד בתשעה משחקי ליגה, כאמור הבקיע פעמיים מול הצהובים בניצחון שהשאיר את כל בלומפילד בהלם.

אל המקום השני הגיע כוכב מ.ס אשדוד העונה, יוג’ין אנסה, כאשר אחריו לפי סדר נועלים את הרשימה: אדריאן אוגרסיה מקריית שמונה וג’בון איסט מהפועל חיפה עם כמות קולות זהה, ועדן שמיר מבני סכנין.