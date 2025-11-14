יום שישי, 14.11.2025 שעה 21:38
שונות  >> Winner השבוע

אחרי מאבק צמוד: עדי יונה הוא Winner המחזור

בתום קרב מחומש וצמוד: שחקן בית"ר הוכתר לשחקן המצטיין של המחזור העשירי, כאשר אחריו הגיעו יוג'ין אנסה, אדריאן אוגריסה, ג'בון איסט ועדן שמיר

|
עדי יונה (צור חלפון - גרפיקה)
עדי יונה (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור העשירי בליגת העל סיפק לנו משחקים נהדרים, ביניהם גם הפתעות גדולות כשבמוקד היה מפגש אחד לוהט במיוחד כשבית”ר ירושלים ניצחה 2:6 את מכבי תל אביב. עדי יונה, שכבש צמד נהדר בבלומפילד, גבר על השחקנים האחרים שכיכבו גם הם וזכה בתואר Winner המחזור.

לוגו winner (מערכת ONE)לוגו winner (מערכת ONE)

הקבוצה מהבירה רשמה פתיחת עונה נהדרת וגם אחרי שנעצרה עם הפסד מול הפועל באר שבע, היא התאוששה כשיונה היה נראה נהדר תחת ברק יצחקי. העונה, הכוכב של הירושלמים עם ארבעה שערים ובישול אחד בתשעה משחקי ליגה, כאמור הבקיע פעמיים מול הצהובים בניצחון שהשאיר את כל בלומפילד בהלם.

אל המקום השני הגיע כוכב מ.ס אשדוד העונה, יוג’ין אנסה, כאשר אחריו לפי סדר נועלים את הרשימה: אדריאן אוגרסיה מקריית שמונה וג’בון איסט מהפועל חיפה עם כמות קולות זהה, ועדן שמיר מבני סכנין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */