ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5419-4125מילאן2
5025-3825נאפולי3
4716-3125רומא4
4623-4325יובנטוס5
4219-3925קומו6
4221-3425אטאלנטה7
3332-3425בולוניה8
3325-2625לאציו9
3235-2925ססואולו10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2835-2825קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2431-1725לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1543-1925ורונה20

יהלום נוצץ: הבן של בופון כבש שלושער מרשים

בנו של השוער האגדי של איטליה, לואי בופון, המייצג את נבחרת צ'כיה U19, הבקיע שלושער במשחקה האחרון. החלוץ הצעיר כבר רשם הופעה ראשונה במדי פיזה

|
לואי בופון (IMAGO)
לואי בופון (IMAGO)

השנה ערך את הופעת הבכורה שלו בסרייה א’ במדי פיזה, שחקן בעל שם המשפחה ‘בופון’. כן, אתם לא טועים, אותו כדורגלן קשור לשוער האגדי ג’אנלואיג’י בופון, והוא לא אחר מאשר בנו, לואי תומאס. שושלתו של אלוף העולם לשעבר מ-2006 נמשכת עם הילד שלו, שמשחק בסגל של אלברטו ג’ילארדינו. החלוץ הצעיר הוא בעל אזרחות כפולה, איטלקית וצ’כית, משום שאמו, אלנה סרדובה, במקור מהמדינה. כיום, משחק החלוץ בנבחרת הצעירה עד גיל 19 של צ’כיה.

בופון, שימלאו לו 18 בדצמבר, פתח בהרכב במסגרת מוקדמות אליפות אירופה מול אזרבייג’ן. המשחק הסתיים בתוצאה 1:6, כאשר בנו של אגדת הכדורגל כובש שלושער. חלוץ פיזה הבקיע פעמיים בתוך עשר דקות, פעם ברגל שמאל ופעם בימין (בדקות 54 ו-64), והוסיף שער נוסף בנגיחה בדקה ה-93, שקבע את תוצאת המשחק והראה את כישורי ההבקעה הנפלאים שלו.

הופעה מבטיחה רשם לואי בופון, שבחר בשלב זה לייצג את הנבחרת הצ’כית, בין היתר כדי להימנע מהלחץ שחש באיטליה בשל שם המשפחה שלו, כפי שאישר בעצמו: “דיברתי עם משפחתי והחלטנו שלשחק עבור נבחרת צ’כיה יהיה צעד מועיל לקריירת הכדורגל שלי. החלטנו לצאת להרפתקה הזו. אמא שלי כמובן הייתה מאוד שמחה, וגם אבא, הוא גם ייעץ לי לבחור בצ’כיה, כי אנחנו מאמינים שזו האפשרות הטובה ביותר להתפתחותי כשחקן כדורגל”.

לואי בופון בפעולה במדי פיזה (IMAGO)לואי בופון בפעולה במדי פיזה (IMAGO)

עם זאת, במידה ששני הצדדים ירצו בכך, יוכל הבן של שוער העבר לייצג את נבחרת איטליה בעתיד, כל עוד לא ירשום אף הופעה בנבחרת צ’כיה הבוגרת. בינתיים, מי שנהנה ממנו יותר מכולם הוא מאמנו בפיזה, ג’ילארדינו, שמקווה לקבל מהכוכב הצעיר גם תפוקה של שערים ובישולים בקרוב.

