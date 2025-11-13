יונה ואנסה מובילים: הצביעו ל-Winner המחזור

המחזור העשירי בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק דרמה ושערים ללא סוף, כשחוץ מתיקו אפס אחד בכל משחקי ליגת העל נכבשו לפחות שלושה שערים. כעת, זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

עדי יונה

במשחק שייזכר שנים קדימה, הכישרון הגדול של בית”ר ירושלים הראה מה קורה כשהפוטנציאל שלו ממוצה במלואו. היה לעדי יונה חלק מרכזי ב-2:6 המדהים מול מכבי ת”א, הוא כבש את השער שקבע מהפך במהלך אישי מרשים וסיים את המשחק עם צמד אותו יזכור לעד.

עדי יונה בטירוף, יזכור את המשחק לעד (שחר גרוס)

יוג’ין אנסה

מ.ס אשדוד היא אחת מהקבוצות המפתיעות לטובה של העונה, וליוג’ין אנסה חלק מרכזי בכך. הפעם הוא הצליח לעזור לקבוצתו לעצור את האקסית הפועל ב”ש באחד ממשחק החוץ הקשים בליגה, כשהשער שלו בתוספת הזמן כמעט והוביל לניצחון, אך בסופו של דבר הוא נאלץ להסתפק ב-2:2 עליו באשדוד היו חותמים לפני המשחק.

יוג'ין אנסה אחרי השער מול ב"ש, לא ריחם על האקסית (מרטין גוטדאמק)

אדריאן אוגריסה

בעירוני ק”ש הבינו שיכולת טובה לא מספיקה אם היא לא מביאה לתוצאות, והקבוצה הצליחה לצאת מהמקום ה-12 עם 2:3 חשוב מול עירוני טבריה. כוכב המשחק ללא ספק היה אדריאן אוגריסה, שהשלים צמד בזק בדקות 8 ו-14 שאיפשר לקבוצתו לחלוף על פני יריבתה בטבלה.

אדריאן אוגריסה בטירוף, כוכב המשחק (חג'אג' רחאל)

ג’בון איסט

לאחר ההפסדים לאשדוד ובית”ר, הפועל חיפה כבר ראתה את עצמה נכנעת פעם נוספת כשפיגרה פעמיים מול הפועל פ”ת. למזלה יש לה את ג’בון איסט, שהחזיר פעמיים את התוצאה לשוויון בדקות 23 ו-86, והעניק לקבוצה של גל אראל נקודה יקרה שהשאירה אותה מעל המלאבסים בטבלת ליגת העל.

ג'בון איסט, העניק להפועל חיפה נקודה חשובה (עמרי שטיין)

עדן שמיר

דווקא כשבני סכנין ספגה פעמיים בתוך שש דקות ממכבי חיפה וירדה לפיגור, עדן שמיר הופיע. הקשר החזיר את הרוח לקבוצתו עם שער נפלא מחוץ לרחבה שקבע 2:2, והיה לו חלק משמעותי במאבק כשווים מול הירוקים שהסתיים ב-3:3 מרתק.