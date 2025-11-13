אלוף הפרמייר ליג שעשה הסבה לפועל בניין

בעונת 2015/16 רשם דני דרינקווטר, יחד עם חבריו בלסטר סיטי, את אחת הסנסציות הגדולות בתולדות הכדורגל המודרני. בהנהגתו של המאמן האיטלקי קלאודיו ראניירי, קבוצה שהייתה אמורה להיאבק נגד הירידה הפכה לאלופת אנגליה, סיפור סינדרלה שכבש את לב אוהדי הכדורגל ברחבי העולם, ונחשב עד היום כאליפות הכי מפתיעה שנראתה, בטח בחמשת הליגות הבכירות.

עם שחקנים כמו ג’יימי ורדי, ריאד מחרז ואנגולו קאנטה, הצליח ראניירי להרכיב 11 שחקנים שכולם זוכרים עד היום: שמייכל, פוקס, מורגן, הות’, סימפסון, קאנטה, דרינקווטר, אלברייטון, מחרז, אוקזאקי ו-ורדי. ההרכב הזה הפך לסמל של רוח קבוצתית ועבודה קשה, אך מאז עברו כמעט עשר שנים, ורבים מאותם גיבורים כבר תלו את הנעליים.

ורדי עדיין משחק, כיום בקרמונזה האיטלקית, קאנטה ומחרז עברו לערב הסעודית, אך חלק מהכוכבים האחרים נעלמו מהכותרות. כך גם דרינקווטר, שהיה שחקן מפתח באותה עונה היסטורית בה רשם 3 שערים ו-7 בישולים ב-35 הופעות, ואף זומן לנבחרת אנגליה. מאז, הקשר פרש מחיי הכדורגל, ועבר לשגרה, רחוק מאור הזרקורים.

דני דרינקווטר (IMAGO)

לאחר שנים של היעלמות תקשורתית, דרינקווטר הופיע לאחרונה מחדש, והכריז בגלוי על סגנון החיים החדש שלו. הוא עזב את הכדורגל מוקדם מהצפוי, והמעבר לצ’לסי, שנראה אז כהזדמנות גדולה, התגלה כנקודת מפנה לרעה.

לונדון לא היטיבה עמו: הקשר האנגלי שותף רק ב-23 משחקים במדי צ’לסי, הושאל כמה פעמים, ובמהלך התקופה הסתבך בכמה פרשות שקשורות לאלכוהול ולבילויים. בשלב מסוים אף נאלץ להתאמן עם קבוצת המילואים. לאחר מכן עבר לטורקיה, ואז לרדינג, שם סיים את הקריירה ב-2022.

דני דרינקווטר במדי צ'לסי (IMAGO)

כיום חי דרינקווטר חיים שונים לגמרי. הוא עובד בענף הבנייה, ומודה בכך בפומבי ובשלווה. לדבריו, הוא מקבל את מצבו החדש כחלק טבעי מהחיים אחרי הפרישה. בשנים האחרונות חזר להופיע ברשתות החברתיות, משתף מעט מחייו האישיים, ואף התראיין בכמה הזדמנויות בהן סיפר בגאווה על התקופה הבלתי נשכחת בלסטר.