ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

אלוף הפרמייר ליג שעשה הסבה לפועל בניין

הקשר דני דרינקווטר, שהיה חלק מעונת האליפות ההיסטורית של לסטר סיטי ב-2015/16, פרש לאחרונה, ועבר לעסוק במקצוע לא שגרתי עבור שחקני כדורגל לשעבר

|
דני דרינקווטר עם גביע הפרמייר ליג (IMAGO)
דני דרינקווטר עם גביע הפרמייר ליג (IMAGO)

בעונת 2015/16 רשם דני דרינקווטר, יחד עם חבריו בלסטר סיטי, את אחת הסנסציות הגדולות בתולדות הכדורגל המודרני. בהנהגתו של המאמן האיטלקי קלאודיו ראניירי, קבוצה שהייתה אמורה להיאבק נגד הירידה הפכה לאלופת אנגליה, סיפור סינדרלה שכבש את לב אוהדי הכדורגל ברחבי העולם, ונחשב עד היום כאליפות הכי מפתיעה שנראתה, בטח בחמשת הליגות הבכירות.

עם שחקנים כמו ג’יימי ורדי, ריאד מחרז ואנגולו קאנטה, הצליח ראניירי להרכיב 11 שחקנים שכולם זוכרים עד היום: שמייכל, פוקס, מורגן, הות’, סימפסון, קאנטה, דרינקווטר, אלברייטון, מחרז, אוקזאקי ו-ורדי. ההרכב הזה הפך לסמל של רוח קבוצתית ועבודה קשה, אך מאז עברו כמעט עשר שנים, ורבים מאותם גיבורים כבר תלו את הנעליים.

ורדי עדיין משחק, כיום בקרמונזה האיטלקית, קאנטה ומחרז עברו לערב הסעודית, אך חלק מהכוכבים האחרים נעלמו מהכותרות. כך גם דרינקווטר, שהיה שחקן מפתח באותה עונה היסטורית בה רשם 3 שערים ו-7 בישולים ב-35 הופעות, ואף זומן לנבחרת אנגליה. מאז, הקשר פרש מחיי הכדורגל, ועבר לשגרה, רחוק מאור הזרקורים.

דני דרינקווטר (IMAGO)דני דרינקווטר (IMAGO)

לאחר שנים של היעלמות תקשורתית, דרינקווטר הופיע לאחרונה מחדש, והכריז בגלוי על סגנון החיים החדש שלו. הוא עזב את הכדורגל מוקדם מהצפוי, והמעבר לצ’לסי, שנראה אז כהזדמנות גדולה, התגלה כנקודת מפנה לרעה.

לונדון לא היטיבה עמו: הקשר האנגלי שותף רק ב-23 משחקים במדי צ’לסי, הושאל כמה פעמים, ובמהלך התקופה הסתבך בכמה פרשות שקשורות לאלכוהול ולבילויים. בשלב מסוים אף נאלץ להתאמן עם קבוצת המילואים. לאחר מכן עבר לטורקיה, ואז לרדינג, שם סיים את הקריירה ב-2022.

דני דרינקווטר במדי צדני דרינקווטר במדי צ'לסי (IMAGO)

כיום חי דרינקווטר חיים שונים לגמרי. הוא עובד בענף הבנייה, ומודה בכך בפומבי ובשלווה. לדבריו, הוא מקבל את מצבו החדש כחלק טבעי מהחיים אחרי הפרישה. בשנים האחרונות חזר להופיע ברשתות החברתיות, משתף מעט מחייו האישיים, ואף התראיין בכמה הזדמנויות בהן סיפר בגאווה על התקופה הבלתי נשכחת בלסטר.

