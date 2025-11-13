יום חמישי, 13.11.2025 שעה 21:18
קניקובסקי, שועה, תורג'מן וגלוך בהרכב הנבחרת

רן בן שמעון פרסם את ה-11 במשחק הידידות נגד ליטא ב-19:00: ביטון ואליאל פרץ משלימים את האמצע, מזרחי, בלוריאן, למקין ורביבו בהגנה, גלזר בשער

השער של ירדן שועה (ראובן שוורץ)
השער של ירדן שועה (ראובן שוורץ)

אחרי ההפסדים לנורבגיה ואיטליה בפגרה הקודמת, שבעצם קבעו שישראל פעם נוספת לא מעפילה למונדיאל ומסיימת רק במקום השלישי, הנבחרת תפתח את חלון המשחקים הנוכחים היום (חמישי, 19:00) עם משחק ידידות מול נבחרת ליטא.

הרכב נבחרת ישראל: עמרי גלזר, גיא מזרחי, אור בלוריאן, סתיו למקין, רוי רביבו, אליאל פרץ, גבי קניקובסקי, אוסקר גלוך, דן ביטון, ירדן שועה ודור תורג’מן.

כאמור, הכחולים-לבנים של רן בן שמעון מגיעים אחרי שני הפסדים כואבים רק לפני חודש, כשספגו 5:0 מנורבגיה ו-3:0 לאיטליה, כשהפעם מדובר בניסוי כלים לפני המשחק האחרון בשלב הבתים ביום ראשון מול מולדובה.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

מנגד, ליטא נמצאת בבית ז’ במוקדמות המונדיאל וגם היא לא העפילה, כאשר היא נמצאת במקום הרביעי עם שלוש נקודות ולמעשה ללא ניצחון בכלל, אלא עם שלוש תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. בחלון הקודם, ליטא ספגה 2:0 מפולין ו-2:1 מפינלנד.

