"זה היה לבחור ללכת עד הסוף על אימון או הבית"

ארז בנודיס הוא אחד המאמנים היותר כנים באחת משתי הליגות הבכירות: תמיד מדבר בגובה העיניים, לא "מערבב" כמו שאומרים בשפת הכדורגל ולמען האמת, גם ברוב הקבוצות שלו רשם הצלחות. למרות זאת, במקביל לתפקידו בעירייה, קריירת האימון שלו, שתמיד הייתה מלווה בהצלחות בליגה א' לא הצליחה להתרומם בצורה עקבית לאחת משתי הליגות הבכירות, יש להיות הוגנים, מבחירה.

בגיל 54, לאחר למעלה משבע עונות שחלפו מאז היה לו חלק בהעפלתה של הפועל כפ"ס לליגת העל, הוא חוזר לבמה המרכזית, או הכמעט מרכזית. הוא הצליח להוביל את עירוני מודיעין הצנועה לליגה הלאומית וגם העונה, למרות שפתחה את ההכנות באיחור, מודיעין קוראת תיגר על המקום בפלייאוף העליון.

בנודיס לא דיבר מאז פתיחת העונה ובכלל, חובבי הכדורגל הישראלי לא שמעו אותו יותר מדי, אלא שעכשיו הוא פותח הכול. מי שהוא חלק ממשפחת כדורגלנים מוכרת בכדורגל הישראלי, מספר בראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד", על השתלשלות האירועים בקריירה שלו.

ארז בנודיס (שחר גרוס)

הסיבה שלא הצליח להגיע לרמות הגבוהות, הרצון לדאוג קודם כל לביתו, העבודה בעירייה, ההצעות שקיבל לאורך השנים, ההצלחה של קבוצתו והאם עכשיו הוא מתכנן ללכת עד הסוף בקריירה. וגם: היחסים עם משפחת שום, העונה בכפ"ס וסוד ההצלחה של קבוצתו.

כמה חששת שלא תפתחו את העונה?

"הייתי בטוח בכל ליבי שכן תהיה קבוצה במודיעין, כי כל עוד זה בדידים של ראש העיר חיים ביבס, מי שמכיר אותו יודע שאם הוא לוקח פרויקט הוא לא עוזב אותו בדרך. פשוט לא ידענו באיזו קונסטלציה: אם היא תעבור לידיים כאלה ואחרות או מי יארגן אותה. בתוך תוכי הייתי בטוח שראש העיר יבחר את ההחלטה הטובה ובסוף אמנם זה לקח קצת זמן והתחלנו באיחור, אבל הוא העמיד קבוצה ופתחנו את העונה".

שחקני עירוני מודיעין (שחר גרוס)

מבחוץ זה היה נראה מלחיץ קצת. כמה פחדת שהעלייה הזאת "תתבזבז"?

"בסוף בסוף, זה פרויקט בו עשינו הכול על-מנת לעלות ליגה. הושקע הרבה כסף כדי להגיע לליגה הזאת ובתוך תוכך זה בוער לך שכן תשחק בלאומית. מה שאנשים רואים מבחוץ ומה שהצטייר מבחוץ הוא שתיכף זה הולך ליפול והקבוצה תשחק בליגה א', אבל תמיד האמנתי שנשחק בליגה הלאומית".

אתה מופתע מפתיחת העונה שלכם?

"אין פה של עניין מופתע. התחלנו את ההכנות באיחור, לקח לנו זמן לסדר את הקבוצה ולהחתים שחקנים, אבל אני תמיד מאמין ומי שמכיר אותי יודע את זה. אם לא הייתי מאמין, יכול להיות שלא הייתי לוקח את זה. אני מאמין מאוד במערכת: המנהל המקצועי שי מאור עובד איתי צמוד וידעתי שכן נצליח לעשות משהו מעניין. אם היית שואל אותי באוגוסט כשהתחלתי את ההכנות באיחור, יכול להיות שהייתי סקפטי לגבי המצב. אבל תמיד אני מאמין שאשיג את ההצלחה שצריכה להיות".

מה הסוד של הקבוצה? זה לא הסגל הכי כישרוני שיש בליגה, רחוק מכך.

"מילה אחת: הביחד. זה משהו שאני לא יכול לתאר אותו וכשאתה אומר ביחד כולם מפרשים את זה כחדר הלבשה, אבל צריך לראות ולהבין על מה אני מדבר. הם אחד בשביל השני, עם אפס אגו, נתינה של 100% בכל משחק ורצינות באימונים. הרצון להוכיח קודם כל לעצמנו ואח"כ לכולם שאנחנו לא פראיירים".

שחקני עירוני מודיעין חוגגים (רועי כפיר)

מה המטרות? מה תיחשב כעונה טובה?

"בשביל הכותרת, אני יכול להגיד פלייאוף עליון. אבל בעונה הראשונה בליגה הלאומית, מודיעין צריכה ליצור מסורת ולתקוע יתד בליגה. המטרה היא קודם כל להיות שנתיים או שלוש בליגה הלאומית ואח"כ השמיים הם הגבול. בשבוע שעבר אישרו רשמית את נושא האצטדיון ויהיה פה אצטדיון מהיפים בארץ בעוד שלוש שנים קדימה. בהתחלה הוא יכיל קרוב ל-6,000 צופים ואחר כך הוא יוכל לגדול לאזור ה-12,000".

מה הסוד שלך בחיבור לשחקנים? זה משהו שהולך איתך.

"את השאלה הזאת בעיקרון צריך לשאול את השחקנים. אתה מכיר אותי לא מעט זמן, אני בן אדם רגוע ופשוט. אני לא בא לעשות דאווינים או כותרת כזו או אחרת. אנחנו במחזור ה-12, בחודש נובמבר וזה הראיון הראשון שלי מאז שחזרנו לליגה הלאומית. אני בן אדם שקט ורגוע, שיודע לכבד את השחקנים. אני מתייחס אליהם כשחקני כדורגל שבאים להרוויח את הפרנסה שלהם ולנסות להתקדם, הם לא עבדים".

"אני נותן להם את מלוא הכבוד הראוי להם. לפעמים אתה פוגש שחקנים עצבניים ואם תתנהג אליהם בנוקשות, אתה תאבד אותם. אתה צריך להתייחס לשחקן כאל הבן שלך, לשמוע על הבעיות שלו במגרש ומחוצה לו ולתת עזרה בכל מה שצריך. זה לא מתחיל ומסתיים בכדורגל: אם יש בעיות בחיים האישיים, אני תמיד אומר להם שאם הם יצטרכו אותי, אהיה שם גם בשתיים בלילה או בארבע בבוקר. צריך לתת לשחקן את כל תשומת הלב ואז הוא בא ונותן מעל 100% במגרש. יש אנשים שטוענים שהשחקנים משחקים בשבילי וזאת אחת הסיבות".

"נותן לשחקנים את הכבוד הראוי להם". ארז בנודיס (יונתן גינזבורג)

בוא ניגע בקריירה שלך. עד לפני שש שנים בערך, היית מאמן לגיטימי בליגה הלאומית, קרוב לעלייה עם הפועל כפ"ס לליגת העל. מאז בעיקר אימנת בליגה א', אבל לרוב הצלחת.

"אני נשאל לא פעם ולא פעמיים את השאלות האלה וקשה לי מאוד לענות על זה. אני חושב שיש שתי סיבות מרכזיות שלא פשוט לי להיכנס אליהן. הסיבה הראשונה היא שאני בן אדם צנוע ושקט שלא אוהב לדבר על עצמו, אבל לפעמים אתה צריך דחיפה כזאת או אחרת ואתה מבין למה אני מתכוון. אני פחות שם, אבל זה לא מפריע לי ואני חי טוב עם מה שיש לי. אף פעם לא התלוננתי".

"הסיבה השנייה היא שהייתי צריך לבחור בין הבית שלי לבין להמר על הקריירה שלי. יש שהימרו על הקריירה והצליחו ויש שפחות. אתה צריך לעזוב את העבודה ולזרוק את הכול. אז לי יש היום שלושה נכדים, בית לתפארת ואני חי טוב מאוד. אני סגן מנהל הספורט בעיריית מודיעין, שזה משהו משמעותי מאוד ולא ויתרתי עליו לאורך כל הקריירה. יש כאלה שזרקו תפקידים כאלה והחליטו להמר על הקריירה שלהם. אני תמיד ידעתי שבכדורגל זה יום ככה ויום ככה, אז אני לא אוהב להיות תלוי באנשים אלא בקדוש ברוך הוא ובעצמי. לא הימרתי על זה יותר מדי למרות שיכולתי".

הייתה את אותה עונה בהפועל כפ"ס.

"אופיר חיים החליף אותי כמה מחזורים לסוף, אבל הייתי במקום הראשון כשהלכתי ואפשר לבדוק את זה וכך גם פחות או יותר לאורך כל העונה. נלחמנו עם סקציה נס ציונה, נוף הגליל של הוכנבוים וקטמון של יוסי מזרחי וערן לוי. יכולתי לוותר על הרבה דברים בדרך, אבל עזבתי וסביר להניח שאם הייתי נשאר הייתי עולה ליגה ומאמן בליגת העל. אבל קרו עוד כמה דברים שלא התעקשתי עליהם יותר מדי. יכול להיות שזו טעות שלי והייתי צריך להמר, כך שגם לי יש את החלק שלי שלא לקחתי יותר מדי סיכונים".

"אם הייתי נשאר בכפ"ס הייתי עולה ליגה". ארז בנודיס (יונתן גינזבורג)

למה עזבת את כפ"ס?

"הייתה שיחה ביני לבין עידן שום (נציג הבעלים). בשלושת השבועות האחרונים התוצאות היו פחות טובות ובאיזשהו מקום כולם נכנסו ללחץ. אבל אם נזכור, הגעתי חודש לפני סיום העונה הקודמת כשהקבוצה במבחנים על הירידה לליגה א' וכפ"ס הייתה מפורקת באותה העונה עם חמישה מאמנים שעמדו על הקווים. הצלחתי להשאיר את הקבוצה בליגה ועד היום אנחנו ביחסים טובים".

"אני יכול להגיד שאפילו עידן לחץ עליי שאחזור השנה ואחת הסיבות שלא ויתרתי על מקום העבודה שלי בעירייה היא שלא ידעתי כמה נוכל לחבר את הדברים. אני חוזר לאותה עונה: פיניתי את המקום לאופיר, הוא עלה ליגה. אבל למה אני חושב שהייתי עולה? כי בשלושת המחזורים הראשונים לאחר שעזבתי, כפ"ס הפסידה שלושה משחקים ועדיין עלתה. כך שאני עדיין חושב שהייתי עולה".

אבל שוב, מאז היית "תקוע" רק בליגה א'.

"זה בדיוק מתחבר למה שאמרתי קודם לכן: פה הייתה הטעות שלי. לפעמים שחקן או מאמן נופלים בבחירות שלהם. אתה יכול להצליח בגדול אם הבחירה היא טובה ומנגד, יכול להיות מקצוען והמאמן הכי טוב בעולם אבל אם הבחירה שלך לא טובה לא תתקדם ולא תצליח. סיימתי בכפ"ס וקיבלתי הצעה מנורדיה ששמו הרבה כסף במטרה לעלות. הם ביקשו ממני לבוא לאמן עם תנאים שמאמנים בליגה הלאומית לא מקבלים".

"לפעמים את נופל בבחירות שלך". ארז בנודיס (יונתן גינזבורג)

"בשנה הזאת לא הצלחנו לעלות, משם זה תגלגל ונשארתי בליגה א'. לאורך הקריירה שלי, ברוב הפעמים הייתי במקומות הראשון או השני. היו לי לאורך השנים פניות לאורך העונה מקבוצות בליגה הלאומית, אבל לא עזבתי קבוצות באמצע ואני לא מאמין בזה. אם הייתי דואג לעצמי ולרזומה שיגידו שאני מאמן בליגה הלאומית, כן הייתי יכול לחתוך באמצע העונה".

מי שמכיר אותך יודע שזה לא נכון, אבל יגידו אנשים שאם לא הלכת עד הסוף על הקריירה, אולי אתה לא רוצה את זה מספיק.

"אני אקל עליך בשאלה: אתה צודק ב-100% ואמרתי את זה. זה היה לבחור או ללכת עד הסוף על קריירת האימון שלי, אול על הבית שלי. דאגתי לבית שלי, היום ברוך השם אני יכול לקום בבוקר בלי דאגות והכול בסדר גמור. אני שלם עם עצמי ואין לי טענות לאף אחד. יש כאלה שממורמרים ויגידו: "אין לי לובי, לא לוקחים אותי". אני לא שם בכלל, לא אמרתי את זה באף ראיון. אני מאמין בקדוש ברוך הוא ואני חושב שהוא מוביל אותי למקומות הכי טובים שיש. הטענות הם רק לעצמי ולא לאף אחד אחר".

אבל אתה לא מרגיש תחושת פספוס?

"אגיד לך את האמת? אני יושב בשולחן שישי עם אשתי, שהיא מומחית בכדורגל ועם המשפחה שלי. הם אוכלים לי את הלב כי הם חושבים שהייתי צריך להיות במקום אחר והם כל הזמן אומרים את זה. הם לוחצים אותי מאוד וחושבים שאני שווה הרבה יותר מהליגה הלאומית. הם יורדים עליי גם, ברמה כזאת. אבל זה בסדר: כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. בסוף, אני בן 54, זה לא סוף הכדורגל".

"המשפחה חושבת שהייתי צריך להיות במקום אחר". בנודיס (יונתן גינזבורג)

אבל עכשיו אתה לא משנה פאזה?

"להגיד לך שבתוך תוכי אני לא מתבאס שאני לא בליגת העל? זה מבאס אותי, כי אני חושב שיכולתי להיות שם. אבל אני לא ממורמר או יושב בלילה בוכה ואומר שאין לי מזל. מבחינתי, אני אנסה לעשות את הכול כדי להצליח עם עירוני מודיעין השנה. אם נתקע יתד בליגה הלאומית או נפתיע ונהיה בפלייאוף העליון, אז זו כמו אליפות לכל קבוצה אחרת או שמכבי פ"ת תעלה ליגה. משם השמיים יכולים להיות הגבול ויכול להיות משהו. זו שנה מאוד משמעותית לגבי השאלה שלך. אגב, לפני חודש וחצי היו לי שתי הצעות מהליגה הלאומית מקבוצות שהשקיעו הרבה מאוד כסף, אבל תמיד כיבדתי ותמיד אכבד את מקום העבודה שלי".

אבל אתה יודע, הסיפור שלך משקף את מצב המאמנים: אתה עובד במקביל בעירייה, מבין שאי אפשר לסמוך על הפרנסה בכדורגל הישראלי.

"תמיד צריך לדעת להבדיל בין המקום הראשון למקום השני. בנוסף, זה תלוי בבן אדם עצמו ואני גם לא במשרה מלאה בעירייה. אומרים תפסת מרובה לא תפסת ואצלי הרעיון הוא פשוט: אני מגיע ב-7:30 למגרש ונותן את כל כולי לכדורגל. כולם ב-11:30 הולכים ואני עד 13:30 לא עוזב את המקום. אתה ראית מאמן שנמצא יותר? אפילו כאלה שנמצאים רק בכדורגל. לאחר מכן, אני הולך למשרד שלי בעבודה ומתחיל לעבוד. אני גם סגן מנהל אגף הספורט ולא צריך לייצב את הכור האטומי בדימונה, כך שהכל בסדר".

אתה אחד האנשים האהובים על משפחת שום. איך אתה מסביר את זה שאתה מסתדר איתם בצורה כל כך טובה?

"אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע מה רוצים מהם. עידן שום הוא זהב טהור, אנחנו מדברים לפחות פעם בשבוע אם לא פעמיים. הוא שם כסף מהבית ורוצה תוצאות: אם אין תוצאות, אז הוא מתלונן כמו כל בעל בית. אז הוא קצת יותר חריף, לא יודע כמה זה משמעותי. בוא לא נצייר את זה שהוא בן אדם קל, אבל בסוף הוא מנסה לייצר את הפועל כפר סבא הכי טובה שיש מבחינתו. יכול להיות שזה לא מתאים לתומר חבז, או לא מתאים לארז בנודיס, או לא מתאים לשם כזה או אחר, אבל ככה הוא רואה את זה".

עידן שום (חגי מיכאלי)

"אני עדיין לא ראיתי שעידן שום לקח שוט, הרביץ למאמן והכריח אותו לאמן אצלו נכון? אתן לך דוגמה: אומרים שבמודיעין אין לחץ. אז אני יכול להגיד לך שהלחץ הוא יותר גבוה מהרבה מקומות אחרים בהם עבדתי, אבל הלחץ הוא טוב. בלי לחץ אין תוצאות, כי אתה עובד בשאנטי, לא חושש שיפטרו אותך, נח על זרי הדפנה ולא יכול להביא תוצאות. לחץ צריך להיות במינון מסוים, אבל הוא קיים בכל מקום".

לסיום, איפה ארז בנודיס בעוד שלוש שנים?

"אני משאיר את זה בידיים של בורא עולם. עד עכשיו כל הדברים שהשארתי בידיים שלו, הצליחו לי. הנבואה ניתנה לשוטים, אז לא חושב שאפגע. תדבר איתי בעוד שלוש שנים ואחייך באותה מידה".