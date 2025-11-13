המעבר של טבריה להתאמן באצטדיון החדש מתקרב

עירוני טבריה תצא בתחילת השבוע (ראשון) למחנה אימונים בן חמישה ימים באילת, שיכלול סדרת אימונים אינטנסיביים ומשחקי הכנה. המחנה ייפתח ביום ראשון הקרוב עם הגעת כלל שחקני הסגל, כולל הזרים שישובו מחו"ל.

במהלך המחנה תקיים הקבוצה שני משחקי אימון מול אחי נצרת (ליגה א׳) ביום שלישי, ומול בני יהודה (ליגה לאומית) ביום חמישי. הצוות המקצועי מתכנן לנצל את הפגרה לחיזוק החיבור הקבוצתי ולהכנה מיטבית לקראת המשך העונה.

החדשות הטובות שקיבלו בקבוצה הם שעם החזרה מהמחנה הם אמורים להתחיל להתאמן באצטדיון העירוני החדש, החל מ-23.11. ראש העירייה, יוסי נבעה, אמר בסרטון שהוציא לרשתות, בו הוא מופיע באצטדיון, יחד עם מאמן הקבוצה, אלירן חודדה, שהוא ידאג להכשיר את האצטדיון לתחילת האימונים בתאריך המדובר.

לדברי המועדון, בעירייה גם אמרו שיעשו הכל כדי שבעונה הבאה תוכל עירוני טבריה גם להתחיל לארח בו משחקים. מאמן טבריה, אלירן חודדה, אמר: "מחכים בקוצר רוח להתחיל להתאמן באצטדיון החדש וכמובן שהשלב הבא הוא שסוף סוף נוכל בעונה הבאה, בעזרת השם, גם לשחק פה".