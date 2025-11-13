אובמיאנג: המעבר שלי לצ'לסי היה טעות ענקית

לפייר אמריק אובמיאנג אין זיכרונות נעימים מתקופתו הקצרה בצ'לסי. הוא כבש רק שלושה שערים ב-21 הופעות במהלך עונת 2022/23 לפני שהגיע לקדנציה ראשונה במארסיי, המועדון בו הוא משחק כעת. החלוץ הגבונזי דיבר על מעברו מברצלונה לצ'לסי, והוא לא הסתיר פרטים.

אובמיאנג הצהיר באופן חד משמעי: “לעבור לשם הייתה טעות ענקית, זו הייתה טעות גדולה בטירוף”. “באותה שנה (2022) עברתי תקופה קשה בברצלונה. שדדו אותי בבית ובארסה הייתה צריכה למכור שחקן, זה היה ביני לבין ממפיס דפאיי והדבר היחיד שהיה על הפרק היה צ'לסי”, הסביר.

דברים בהחלט לא הלכו טוב בשבילו שם. והרעיון לחתום בבלוז אחרי שהיה שחקן ארסנל לא קסם לו: “אז אמרתי, אוקיי, בשביל המשפחה שלי, אני אעבור, אפילו אם זה יהיה לצ'לסי”. חשבתי שאולי הכל יסתדר; אוליבייה ז'ירו עבר מארסנל לצ'לסי ולא היו לו בעיות, אבל בשבילי זה היה שונה”.

פייר אמריק אובמיאנג כשהיה קפטן בארסנל (IMAGO)

לאחר תקופתו (הקצרה) בסטמפורד ברידג’, עבר אובמיאנג לאולימפיק מארסיי, שם חזר להיות כוכב: 35 שערים ב-65 משחקים, בשתי קדנציות שביניהן הפרידה עונה אחת בערב הסעודית כששיחק באל קדסיה.