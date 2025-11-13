"העונה של מכבי חיפה לא אבודה, יש זמן לתקן"

מכבי חיפה נמצאת בשפל שלא הייתה בו שנים, כשהיא יצאה לפגרה מהמקום השמיני. שחקן העבר של הירוקים, רפי אוסמו, דיבר על מצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אנחנו בפגרה אבל מכבי חיפה יצאה לזה לא בטעם טוב, זו השיחה המרכזית בעיר, זו התחושה גם אצלך אני מניח.

”ללא ספק”.

איך אתה רואה את המצב?

”זה התחיל עם פיטורי מאמן בשלב מוקדם של הליגה, כנראה שזה כל כך לא טוב שגם מאמן חדש שבא לא הצליח להוציא מים מהסלע. לגבי העתיד, אני לא מאמין בחלון של ינואר שמשנים ועושים, קורה לפעמים שמצליחים, אני אישית לא מאמין. בזה מנחיתים מישהו כזה או אחר במידה ויש אפשרות ולרוב זה לא מצליח”.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

המהפכות לא קורות בחורף אתה אומר, ואני גם לא בטוח ששחר יביא כמה שחקנים, זה לא משהו ריאלי.

”בדיוק מה שאמרת, דבר קשור לדבר, כשיהיה אפשר לשחרר כמה שחקנים בצורה נורמלית, עניין כלכלי בלבד כמובן, ואז להביא אחרים במקומם, אז איזה חלון ייפתח עם אופציה להביא שחקנים? לא רואה את זה קורה”.

לא צריך לנצל את ינואר כדי לבנות את העונה הבאה? אם תעשה בקיץ רענון אז ייקח לך כמה שנים לתקן מה שנעשה.

”מכבי חיפה התחילה מאז שבכר הגיע וכמאמן חדש הוא רוצה לתקן ולהתחיל כמו שצריך את העונה הבאה, אני לא אומר שהעונה הזו אבודה, אליפות הם לא ייקחו, אבל יש מה לתקן, להיראות כמו קבוצה ולהיות בפלייאוף. העבודה מתחילה מעכשיו, יש מספיק זמן לעונה הבאה ומכבי חיפה עובדת קשה לחזק”.

כמה שחקנים יגיעו בינואר לדעתך? למה מכוונים?

”זה כל כך קשה לפרוט, זו הבעיה המרכזית ואני, לא נתפס לי במוחי מה עושים”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

מה אתה היית עושה?

”יש ציר שאם הוא מספיק חזק אז הוא נקרא עמוד שדרה. אם יש שוער, בלם, אחורי, קשר וחלוץ טוב, זה בסדר, אבל כרגע מהעמוד שדרה יש אולי שלושה שהייתי ממשיך איתם. ירמקוב, בלם אני אוהב את סק, אי אפשר להאשים אותו”.

תכף הוא יוצא לאליפות אפריקה ואוטוטו מסיים חוזה אז כל קבוצה תוכל לדבר איתו.

”לא יודע, אבל אני מדבר עליו כבלם והוא מוכיח את עצמו, הוא שיחק במשחקים קשים יותר והוכיח את עצמו. עלי מוחמד גם שחקן”.

גם בכר הולך איתו. אתה היית מאריך את החוזה לסק?

”כן, אני מעריך אותו כבלם. קשה להשיג שחקנים זרים טובים, העוול הגדול והדבר הגרוע ביותר שלנו זה לגדל בלם או שחקן אחורי במחלקות הנוער, זה לא איזה ראובן עטר או יניב קטן, יש חולי בכדורגל, אני לא שם יום יום, לשבת לדבר אני אשמח כל הזמן. כשילד בן 24, בלי לפגוע, לא אגיד שם, מקבל לאמן קבוצת ילדים של בני 12 שצריך לגדל את היסודות ואין לך את האגדות בעבר, ככה זה נראה”.

עבדולאי סק (עמרי שטיין)

היית שחקן הגנה גדול, איך אתה מסביר את הספיגות בדקות הסיום? איך קורה דבר כזה פעם אחר פעם?

”לדעתי אפשר לתקן הכל, אבל יש פה קארמה לא טובה, לפעמים זה קורה פעם או פעמיים, אבל ברצף זה משהו לא ייאמן. תאר לך שיש עוד משחק מחר והולכים ל-1:2 בדקות האחרונות, נכון שצריך הכנה מנטלית וחילופים, אני לא יכול להאשים אחרים, אבל צריך לתקן את זה, אין שחקנים מספיק טובים במכבי חיפה, זו עובדה”.

אתה צודק, הסגל רע מאוד, לא בנוי טוב. כמה שחקנים היית מנסה לשנות בכל זאת בינואר?

”רק שרי כזה בשביל מכבי חיפה, רק שחקן כזה להביא, לא חושב שאפשר למצוא בינואר שרי כזה או מישהו אירופאי שמשחק בסין ולהביא אותו, אחרת אין טעם להביא, אתה מכבס את עצמך פעם אחר פעם ואני חוזר ואומר, אלא אם כן יפול מישהו כזה, אבל אם לא, אז להכין את הקבוצה לעונה הבאה וחייב להעפיל לפלייאוף העליון, תראה לאיפה הגענו ומה אני מדבר”.

נבחרת ישראל, איך ראית את הקמפיין האחרון?

”זה הולך ומתדרדר, צריך לעשות חשיבה בכדורגל כי תראה מה קורה. מקרה עופרי ארד לדוגמא, זה מראה על הנבחרת. הוא משחק באלופות ואני עוקב אחריו ואני יושב ורואה, הוא הפך ל-6 מצוין, קיבל את סרט הקפטן, הוא מנהיג, אני מכיר אותו ונתנו לו את כל הביטחון בחיפה”.

עופרי ארד כובש נגד אינטר (IMAGO)

למה הוא לא בנבחרת? בן שמעון לא סופר את הקבוצה שלו.

”כן, הוא משחק בליגת האלופות ומציג יכולת טובה והוא לא בנבחרת”.

גם דן גלזר.

”כן, גם”.