"צריך נוהל חדש, שמי שלא משחק קבוע לא יזומן"

לקראת משחקיה של נבחרת ישראל מול ליטא ומולדובה, שחקן העבר האגדי אבי נמני התראיין היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, והתייחס למספר שחקנים בסגל של רן בן שמעון ולסיכום הקמפיין של הנבחרת.

אתה בלחץ מהמשחק היום שמעתי.

”כן האמת שכן, לא ישנתי, הזעתי. אי אפשר לזלזל וצריך לבוא ברצינות ומחויבים”.

זה הזמן של הסגל השני לבלוט ולהראות מה הוא יודע, גם רן בן שמעון אומר שהוא רוצה לתת למי שפחות משחק, בשביל זה יש את המשחק הזה.

”כן מצוין, אני מסכים איתו”.

מה אתה רוצה לראות מהנבחרת מהמשחקים שנותרו? מול מולדובה גם ביום ראשון, סוף הקמפיין.

”הקמפיין הזה הסתיים כבר, אנחנו עם משחק ידידות ואז משחק מול מולדובה שהיא החלשה בבית, שום דבר לא ישנה. כל הטעויות שנעשו בקמפיין האחרון, צריך להפיק מסקנות ולקחים, כי אחרת נהיה באותו מקום. יש דגשים שצריך לשים עליהם את מירב המשקל כדי לא לעשות טעויות שחוזרות על עצמן. זה נהלים ברורים, שחקנים שלא בפעילות, לא בקבוצות ולא בכושר, שלא יוזמנו”.

אבי נמני (שחר גרוס)

“נוהל שני זה שחקנים שלא משחקים חודשים אז לא יכולים להיות בנבחרת. הסיכוי שלהם להיות טוב לא גבוה, זה גורם גם למרמור ותסכול לשחקנים שמשחקים קבוע ולא מקבלים הזדמנות. צריך להכניס נהלים חדשים כדי לתקן את כל העוול שקורה לאורך התקופה האחרונה. גם מה שקורה על כר הדשא, צריך להתחיל ממשחק ההגנה, ברגע שעובדים על הדבר הזה אז הכל ייראה הרבה יותר טוב”.

דיברנו על זה, אין בלמים איכותיים, גם בליגה יש זרים ומסתמכים פחות על ישראלים. משחק קבוצתי ולעשות כולם הגנה אתה אומר, לשפר את זה, אבל איזה עוד טעויות עשו שאתה אומר שהגיע הזמן לבנות לקמפיין הבא?

”צריך להתחיל בנושא ההגנה הקבוצתית, לא יכול שנהיה בקמפיין ונספוג 17 שערים בארבעה משחקים, זה נתון הזוי, בלתי נתפס ומדהים אפילו”.

בקמפיין הקודם של ליגת האומות התלהבו מההגנה, מהנייחים ואיפשהו זה התפספס בדרך, אני לא מבין מה קורה עם המאמנים שהולכים עם דברים מסוימים ואז משהו משתנה. הם מנסים לשנות.

”זה טעות על טעות על טעות. צריך להכין נבחרת וגידי דיבר איתי על זה, מאמן צריך לשים את היד על השחקנים החמים. נבחרת מתכנסת מדי פעם, ושחקנים כאלה יכולים להוביל אותך להצלחה, סיכוי יותר גדול שהם יביאו תועלת. לתת הזדמנות לשחקנים שלא בכושר משחק, הסיכוי שיהיו טובים נמוך מאוד. למדתי את זה מטעויות וזה מניסיון, גם אחרי רן המאמן הבא יצטרך ללכת בדרך הזו”.

רן בן שמעון (רדאד ג'בארה)

אם ישראל לא מנצחת את מולדובה אני רואה קטסטרופה.

”אני לא רואה את ישראל לא מנצחת”.

יש הרבה שמזלזלים.

”לא רואה לא משנה איזה הרכב, היא נבחרת חלשה”.