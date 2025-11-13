יום חמישי, 13.11.2025 שעה 15:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"צריך נוהל חדש, שמי שלא משחק קבוע לא יזומן"

אבי נמני דיבר ב"שיחת היום": "שחקנים שלא בכושר משחק לא צריכים להגיע, זה יתסכל את מי שמשחק קבוע. בן שמעון צריך להפיק לקחים כדי לתקן את העוול"

|
נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

לקראת משחקיה של נבחרת ישראל מול ליטא ומולדובה, שחקן העבר האגדי אבי נמני התראיין היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, והתייחס למספר שחקנים בסגל של רן בן שמעון ולסיכום הקמפיין של הנבחרת.

אתה בלחץ מהמשחק היום שמעתי.
”כן האמת שכן, לא ישנתי, הזעתי. אי אפשר לזלזל וצריך לבוא ברצינות ומחויבים”.

זה הזמן של הסגל השני לבלוט ולהראות מה הוא יודע, גם רן בן שמעון אומר שהוא רוצה לתת למי שפחות משחק, בשביל זה יש את המשחק הזה.
”כן מצוין, אני מסכים איתו”.

מה אתה רוצה לראות מהנבחרת מהמשחקים שנותרו? מול מולדובה גם ביום ראשון, סוף הקמפיין.
”הקמפיין הזה הסתיים כבר, אנחנו עם משחק ידידות ואז משחק מול מולדובה שהיא החלשה בבית, שום דבר לא ישנה. כל הטעויות שנעשו בקמפיין האחרון, צריך להפיק מסקנות ולקחים, כי אחרת נהיה באותו מקום. יש דגשים שצריך לשים עליהם את מירב המשקל כדי לא לעשות טעויות שחוזרות על עצמן. זה נהלים ברורים, שחקנים שלא בפעילות, לא בקבוצות ולא בכושר, שלא יוזמנו”.

אבי נמני (שחר גרוס)אבי נמני (שחר גרוס)

“נוהל שני זה שחקנים שלא משחקים חודשים אז לא יכולים להיות בנבחרת. הסיכוי שלהם להיות טוב לא גבוה, זה גורם גם למרמור ותסכול לשחקנים שמשחקים קבוע ולא מקבלים הזדמנות. צריך להכניס נהלים חדשים כדי לתקן את כל העוול שקורה לאורך התקופה האחרונה. גם מה שקורה על כר הדשא, צריך להתחיל ממשחק ההגנה, ברגע שעובדים על הדבר הזה אז הכל ייראה הרבה יותר טוב”.

דיברנו על זה, אין בלמים איכותיים, גם בליגה יש זרים ומסתמכים פחות על ישראלים. משחק קבוצתי ולעשות כולם הגנה אתה אומר, לשפר את זה, אבל איזה עוד טעויות עשו שאתה אומר שהגיע הזמן לבנות לקמפיין הבא?
”צריך להתחיל בנושא ההגנה הקבוצתית, לא יכול שנהיה בקמפיין ונספוג 17 שערים בארבעה משחקים, זה נתון הזוי, בלתי נתפס ומדהים אפילו”.

בקמפיין הקודם של ליגת האומות התלהבו מההגנה, מהנייחים ואיפשהו זה התפספס בדרך, אני לא מבין מה קורה עם המאמנים שהולכים עם דברים מסוימים ואז משהו משתנה. הם מנסים לשנות.
”זה טעות על טעות על טעות. צריך להכין נבחרת וגידי דיבר איתי על זה, מאמן צריך לשים את היד על השחקנים החמים. נבחרת מתכנסת מדי פעם, ושחקנים כאלה יכולים להוביל אותך להצלחה, סיכוי יותר גדול שהם יביאו תועלת. לתת הזדמנות לשחקנים שלא בכושר משחק, הסיכוי שיהיו טובים נמוך מאוד. למדתי את זה מטעויות וזה מניסיון, גם אחרי רן המאמן הבא יצטרך ללכת בדרך הזו”.

רן בן שמעון (רדאד גרן בן שמעון (רדאד ג'בארה)

אם ישראל לא מנצחת את מולדובה אני רואה קטסטרופה.
”אני לא רואה את ישראל לא מנצחת”.

יש הרבה שמזלזלים.
”לא רואה לא משנה איזה הרכב, היא נבחרת חלשה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */