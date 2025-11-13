"ימאל פצוע ונורמלי שחזר הביתה, גם אני חזרתי"

2025 היא שנה בלתי נשכחת עבור דין האוסן. מהופעת בכורה מפתיעה בנבחרת ספרד בעקבות פציעתו של איניגו מרטינס, ועד להפיכתו לשחקן הרכב קבוע בהגנת ריאל מדריד, הבלם בן ה־19 עבר מסטטוס של כישרון מבטיח לכוכב מבוסס בזמן שיא. במסגרת ראיון ל’מארקה’, שיתף האוסן בדרכו הטבעית ובשלווה שאפיינה אותו לאורך כל הדרך: "אני מתרכז בעצמי ומנסה להשתפר כל יום. אני מתמודד עם זה טוב, למען האמת".

מבּורנמות' לברנבאו

עם בגרות של "צעיר ותיק", האוסן דיבר על ההשפעה של לבישת החולצה הלבנה ועל ההתמודדות עם תשומת הלב התקשורתית: "ריאל מדריד היא המועדון הגדול בעולם, טבעי שמדברים כל כך הרבה", הסביר. לאחר שנים של שקט באנגליה, הוא מודה שכעת חי מציאות אחרת, אך שומר על קור רוח: "אני לא קורא עיתונים. חי את החיים הרגילים שלי, הולך לאימונים, חוזר הביתה, וזהו".

הבלם הדגיש את העזרה שהוא קיבל מקפה אריסבלאגה ואנדוני איראולה, שעזרו לו בצעדים הראשונים במדריד: "הם נתנו לי עצות טובות. קפה הסביר לי איך ריאל מדריד עובדת מבפנים וכמה זה מדהים לייצג את המועדון". ואף שהסביבה במועדון תובענית, האוסן מרגיש מוכן: "בריאל מדריד, אם יש לך משחק לא טוב, זה יוצר פניקה. אבל העונה ארוכה. צריך להישאר רגוע".

דין האוסן עם הכדור (IMAGO)

מחוץ למועדון, האוסן נהנה מהאווירה בנבחרת ומהחברויות שנוצרו בין שחקנים יריבים. "כשאנחנו כאן, אנחנו חברים לקבוצה, כשאנחנו משחקים, אנחנו יריבים. זה נורמלי", אמר. מערכת היחסים שלו עם לאמין ימאל ועם דני קרבחאל מעוררת עניין רב, והוא מסביר בפשטות: "על המגרש אנחנו רוצים להרוג אחד את השני, אבל מחוץ למגרש יש אווירה נהדרת. ככה זה צריך להיות".

לאמין ימאל ו-ויניסיוס

שחקן ריאל מדריד גם יצא להגנת לאמין ימאל ו-ויניסיוס, שניים מהכדורגלנים שנמצאים תמיד בלב הביקורת. "לאמין ימאל הוא ילד רגיל, הוא בן 18. לפעמים דברים יוצאים מפרופורציה. יש לו פציעה קטנה וזה נורמלי שהלך הביתה, גם אני חזרתי הביתה כשהייתי פצוע. גם ויניסיוס שחקן מדהים ובן אדם טוב מאוד, אבל כשהוא עושה את הדבר הכי קטן הוא סופג יותר מדי ביקורת", אמר בצער. והוא שלח מסר לתקשורת: "אם מגיעה ביקורת, אז תבקרו. אבל הרבה פעמים זה עובר את הגבול".

לאמין ימאל מול ויניסיוס (IMAGO)

שאיפות של אלוף: "אני לא רוצה להשתתף, אני רוצה לנצח"

כשדיבר על העתיד, האוסן לא הסתיר את הרעב התחרותי שלו. גביע העולם הוא חלום חייו, אך הוא לא מסתפק בעצם ההגעה: "זה יהיה חלום להיות שם, אבל אני לא רוצה להשתתף, אני רוצה לנצח", הצהיר בביטחון. הגישה השאפתנית הזו, שמשלבת ענווה ונחישות, מסבירה חלק גדול מהעלייה המהירה שלו.

הוא חשף שגם בחדר ההלבשה של ריאל מדריד יש בדיחות סביב המונדיאל, תמיד בכבוד: "יש לנו המון שחקנים שמייצגים נבחרות גדולות. בלינגהאם עם אנגליה, אמבפה עם צרפת, הברזילאים… כולם מרגישים שהם יכולים לזכות. יש הרבה כישרון והרבה ביטחון".

האוסן בחור צנוע, למרות ההצלחה והתהילה, דין האוסן מצטייר כצעיר פשוט והגון. הוא לא רואה את עצמו ככוכב, נמנע מלדבר על חייו הפרטיים ומעדיף להתמקד בכדורגל. "אין לי חברה. אני מעלה ברשתות רק דברים שקשורים לכדורגל", אמר בצחוק. בחיי היום יום שלו הוא נהנה מפעילויות שקטות: "לשחק פלייסטיישן זה מה שמרגיע אותי הכי הרבה".

"כולם בריאל מרגישים שהם יכולים לזכות במונדיאל". דין האוסן (IMAGO)

בחלק האחרון של הראיון הראה צד קליל יותר, כששיחק והתבדח והפגין את חוש ההומור והבגרות שלו. "אני מגיע לכאן לשחק כדורגל, זה הכל". עם שלווה בלתי מתערערת ושאפתנות אינסופית, דין האוסן מבהיר שהעתיד של ההגנה הספרדית בידיים טובות, ואם הראיון הזה מוכיח משהו, זה שהחלום שלו להיות אלוף עולם אינו סיסמה ריקה, אלא השתקפות של מנטליות של מנצח.