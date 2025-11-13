יום שישי, 14.11.2025 שעה 02:01
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

צרפת במונדיאל, אדום לרונאלדו בהפסד פורטוגל

הטריקולור יהיו בגביע העולם אחרי 0:4 על אוקראינה, צמד לאמבפה. הפנומן הפורטוגלי הורחק ב-2:0 של אירלנד. ניצחונות חשובים לאנגליה איטליה ואלבניה

|
קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)
קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

פגרת הנבחרות החלה אמש (חמישי) עם מספר משחקי מוקדמות מונדיאל מסקרנים במיוחד. במוקד, כריסטיאנו רונאלדו הורחק בהפסד פורטוגל 2:0 לאירלנד וקיליאן אמבפה כבש צמד בניצחון 0:4 של צרפת, שהעלה אותה רשמית לגביע העולם. בנוסף, אנגליה גברה 0:2 על סרביה בוומבלי, איטליה ניצחה בחוץ 0:2 את מולדובה ואלבניה עלתה לפלייאוף אחרי 0:1 מול אנדורה.

אירלנד – פורטוגל 0:2

הסלסאו יכלו להבטיח את מקומם בגביע העולם בקיץ כבר במשחק הזה, אך במקום לעשות זאת סיבכו את עצמם. טרוי פארוט, החלוץ האירי, כבש צמד ענק במחצית הראשונה שקבע את תוצאת המשחק, כשהחלוץ בצד השני, רונאלדו, הורחק בדקה ה-61 אחרי ששלח מרפק לשחקן הגנה של היריבה. האורחת תגיע ביום ראשון למשחק נגד ארמניה ללא הכוכב הכי גדול שלה, כשהיא חייבת לנצח, ולא היא עלולה למצוא את עצמה בפלייאוף.

דקה 17, שער! אירלנד עלתה ל-0:1: לאחר טעות בהגנה הפורטוגלית, האירים קיבלו קרן, שהורמה מצד שמאל היישר לראשו של ליאם סקאלס. המגן נגח פנימה לראשו של טרוי פארוט, ששם את הכדור ברשת. 

טרוי פארוט חוגג (IMAGO)טרוי פארוט חוגג (IMAGO)
שחקני אירלנד בטירוף (IMAGO)שחקני אירלנד בטירוף (IMAGO)

דקה 45, שער! אירלנד עלתה ל-0:2: האירים יצאו למתפרצת, הכדור נשלח לפארוט, שחתך לאמצע וסיים בצורה נהדרת עם פס לפינה הקרובה נגד כיוון התנועה של השוער. 

טרוי פארוט כובש (IMAGO)טרוי פארוט כובש (IMAGO)
טרוי פארוט. צמד גדול (IMAGO)טרוי פארוט. צמד גדול (IMAGO)
טרוי פארוט בטירוף (IMAGO)טרוי פארוט בטירוף (IMAGO)

דקה 61: אדום לכריסטיאנו רונאלדו! החלוץ האגדי שלח מרפק גס ללא כדור לשחקן ההגנה, ולאחר המהלך הלא ספורטיבי נשלח למקלחת מוקדמת. 

רונאלדו לועג לשחקן היריב אחרי ההרחקה (IMAGO)רונאלדו לועג לשחקן היריב אחרי ההרחקה (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו יורד למקלחת מוקדמת (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו יורד למקלחת מוקדמת (IMAGO)

מולדובה – איטליה 2:0

נבחרת ישראל כבר לא תהיה בגביע העולם, אבל בבית הישראלי עדיין מתרחשים משחקים. אחרי שנורבגיה הביסה את אסטוניה מוקדם יותר הערב, האיטלקים ידעו שההתמודדות נגד המולדובים היא לפרוטוקול בלבד, אך עדיין ניצחו אותה בצורה דרמטית, אודות לשערים של ג’אנלוקה מנצ’יני ופרנצ’סקו אספוסיטו בדקות האחרונות. החבורה של ג’נארו גאטוסו תשחק בפלייאוף, אלא אם יקרה משהו לא ראלי במשחק האחרון שלה.

דקה 88, שער! איטליה עלתה ל-0:1: האורחת יכולה לנשום לרווחה. פדריקו דימרקו העלה הגבהה מצד שמאל, ג’אנלוקה מנצ’יני נגח תוך כדי נפילה לרשת. 

מנצמנצ'יני בטירוף (IMAGO)

דקה 90+5, שער! איטליה עלתה ל-0:2: אותו מהלך רק מצד ימין. מתיאו פוליטנו העלה כדור פנימה, הפעם זה היה פרנצ’סקו אספוסיטו שנגח לרשת הגבוהה. 

אספוסיטו חוגג (IMAGO)אספוסיטו חוגג (IMAGO)
שחקני איטליה חוגגים (IMAGO)שחקני איטליה חוגגים (IMAGO)

צרפת – אוקראינה 0:4

הטריקולור תמיד אוהבים לשחק בביתם, וגם היום הם נהנו. עשור אחרי התקפת הטרור של 13 בנובמבר, שקרתה מחוץ לפארק דה פראנס, גם המשחק הערב התנהל שם. כל השערים נכבשו במחצית השנייה, כשקיליאן אמבפה המשיך לככב עם צמד ובישול, כשהוא משלים 400 שערים בקריירה בגיל 26. מייקל אוליסה והוגו אקיטיקה הוסיפו, והצרפתים רשמית נוסעים לארה”ב בקיץ.

דקה 55, שער! צרפת עלתה ל-0:1: הטריקולור קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים, קיליאן אמבפה ניגש ושלח פאננקה נהדרת פנימה. 

אמבפה כובש בפאננקה (IMAGO)אמבפה כובש בפאננקה (IMAGO)
קיליאן אמבפה רץ לחגוג (IMAGO)קיליאן אמבפה רץ לחגוג (IMAGO)
קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

דקה 76, שער! צרפת עלתה ל-0:2: האורחת עשתה טעות בהגנה, אנגולו קאנטה חטף ומסר למייקל אוליסה, שסיים בקלילות לפינה הרחוקה. 

מייקל אוליסה מאושר (IMAGO)מייקל אוליסה מאושר (IMAGO)

דקה 83, שער! צרפת עלתה ל-0:3: הוגו אקיטיקה חדר פנימה, הגיע עד השוער ומעד, הכדור איכשהו הגיע לאמבפה, שמול שער חשוף השלים צמד.

דקה 88, שער! צרפת עלתה ל-0:4: אקטיקה ביצע דאבל פס גדול עם אמבפה ושלח את הכדור מדויק פנימה. 

הוגו אקיטיקה חוגג (IMAGO)הוגו אקיטיקה חוגג (IMAGO)

אנגליה – סרביה 0:2   

תומאס טוכל וחניכיו כבר השיגו את הכרטיס למונדיאל הקרוב, אבל זה לא אומר שהם לא רצו ליהנות גם היום. בדקה ה-28 הם כבשו את הראשון שלהם, כשבוקאיו סאקה שלח בעיטת יעף מדהימה לפינה הרחוקה. לקראת סוף המשחק, האנגלים יצאו למתפרצת כשגם אבריצ’י אזה שלח מסובבת אדירה לחיבורים הרחוקים.

דקה 28, שער! אנגליה עלתה ל-0:1: איזה גול של בוקאיו סאקה! כדור חופשי של דקלן רייס עלה לרחבה, חזר מספר פעמים לשחקנים שניסו לקלוט אותו עד שהגיע לשחקן ארסנל, שמהאוויר באומנות שלח אותו לפינה הרחוקה.  

בוקאיו סאקה. איזה גול (IMAGO)בוקאיו סאקה. איזה גול (IMAGO)
בוקאיו סאקה חוגג (IMAGO)בוקאיו סאקה חוגג (IMAGO)
נבחרת אנגליה מאושרת (IMAGO)נבחרת אנגליה מאושרת (IMAGO)

דקה 90, שער! אנגליה עלתה ל-0:2: עוד גולאסו אדיר. האנגלים יצאו למתפרצת בהובלתו של פיל פודן, שהוריד שמאלה לאבריצ’י אזה. האחרון סובב כדור אדיר לחיבורים הרחוקים. 

אזה מאושר אחרי הגול (IMAGO)אזה מאושר אחרי הגול (IMAGO)
שחקני אנגליה חוגגים (IMAGO)שחקני אנגליה חוגגים (IMAGO)

תוצאות נוספות:      

אנדורה – אלבניה 1:0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */