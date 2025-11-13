צרפת במונדיאל, אדום לרונאלדו בהפסד פורטוגל

פגרת הנבחרות החלה אמש (חמישי) עם מספר משחקי מוקדמות מונדיאל מסקרנים במיוחד. במוקד, כריסטיאנו רונאלדו הורחק בהפסד פורטוגל 2:0 לאירלנד וקיליאן אמבפה כבש צמד בניצחון 0:4 של צרפת, שהעלה אותה רשמית לגביע העולם. בנוסף, אנגליה גברה 0:2 על סרביה בוומבלי, איטליה ניצחה בחוץ 0:2 את מולדובה ואלבניה עלתה לפלייאוף אחרי 0:1 מול אנדורה.

אירלנד – פורטוגל 0:2

הסלסאו יכלו להבטיח את מקומם בגביע העולם בקיץ כבר במשחק הזה, אך במקום לעשות זאת סיבכו את עצמם. טרוי פארוט, החלוץ האירי, כבש צמד ענק במחצית הראשונה שקבע את תוצאת המשחק, כשהחלוץ בצד השני, רונאלדו, הורחק בדקה ה-61 אחרי ששלח מרפק לשחקן הגנה של היריבה. האורחת תגיע ביום ראשון למשחק נגד ארמניה ללא הכוכב הכי גדול שלה, כשהיא חייבת לנצח, ולא היא עלולה למצוא את עצמה בפלייאוף.

דקה 17, שער! אירלנד עלתה ל-0:1: לאחר טעות בהגנה הפורטוגלית, האירים קיבלו קרן, שהורמה מצד שמאל היישר לראשו של ליאם סקאלס. המגן נגח פנימה לראשו של טרוי פארוט, ששם את הכדור ברשת.

טרוי פארוט חוגג (IMAGO)

שחקני אירלנד בטירוף (IMAGO)

דקה 45, שער! אירלנד עלתה ל-0:2: האירים יצאו למתפרצת, הכדור נשלח לפארוט, שחתך לאמצע וסיים בצורה נהדרת עם פס לפינה הקרובה נגד כיוון התנועה של השוער.

טרוי פארוט כובש (IMAGO)

טרוי פארוט. צמד גדול (IMAGO)

טרוי פארוט בטירוף (IMAGO)

דקה 61: אדום לכריסטיאנו רונאלדו! החלוץ האגדי שלח מרפק גס ללא כדור לשחקן ההגנה, ולאחר המהלך הלא ספורטיבי נשלח למקלחת מוקדמת.

רונאלדו לועג לשחקן היריב אחרי ההרחקה (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו יורד למקלחת מוקדמת (IMAGO)

מולדובה – איטליה 2:0

נבחרת ישראל כבר לא תהיה בגביע העולם, אבל בבית הישראלי עדיין מתרחשים משחקים. אחרי שנורבגיה הביסה את אסטוניה מוקדם יותר הערב, האיטלקים ידעו שההתמודדות נגד המולדובים היא לפרוטוקול בלבד, אך עדיין ניצחו אותה בצורה דרמטית, אודות לשערים של ג’אנלוקה מנצ’יני ופרנצ’סקו אספוסיטו בדקות האחרונות. החבורה של ג’נארו גאטוסו תשחק בפלייאוף, אלא אם יקרה משהו לא ראלי במשחק האחרון שלה.

דקה 88, שער! איטליה עלתה ל-0:1: האורחת יכולה לנשום לרווחה. פדריקו דימרקו העלה הגבהה מצד שמאל, ג’אנלוקה מנצ’יני נגח תוך כדי נפילה לרשת.

מנצ'יני בטירוף (IMAGO)

דקה 90+5, שער! איטליה עלתה ל-0:2: אותו מהלך רק מצד ימין. מתיאו פוליטנו העלה כדור פנימה, הפעם זה היה פרנצ’סקו אספוסיטו שנגח לרשת הגבוהה.

אספוסיטו חוגג (IMAGO)

שחקני איטליה חוגגים (IMAGO)

צרפת – אוקראינה 0:4

הטריקולור תמיד אוהבים לשחק בביתם, וגם היום הם נהנו. עשור אחרי התקפת הטרור של 13 בנובמבר, שקרתה מחוץ לפארק דה פראנס, גם המשחק הערב התנהל שם. כל השערים נכבשו במחצית השנייה, כשקיליאן אמבפה המשיך לככב עם צמד ובישול, כשהוא משלים 400 שערים בקריירה בגיל 26. מייקל אוליסה והוגו אקיטיקה הוסיפו, והצרפתים רשמית נוסעים לארה”ב בקיץ.

דקה 55, שער! צרפת עלתה ל-0:1: הטריקולור קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים, קיליאן אמבפה ניגש ושלח פאננקה נהדרת פנימה.

אמבפה כובש בפאננקה (IMAGO)

קיליאן אמבפה רץ לחגוג (IMAGO)

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

דקה 76, שער! צרפת עלתה ל-0:2: האורחת עשתה טעות בהגנה, אנגולו קאנטה חטף ומסר למייקל אוליסה, שסיים בקלילות לפינה הרחוקה.

מייקל אוליסה מאושר (IMAGO)

דקה 83, שער! צרפת עלתה ל-0:3: הוגו אקיטיקה חדר פנימה, הגיע עד השוער ומעד, הכדור איכשהו הגיע לאמבפה, שמול שער חשוף השלים צמד.

דקה 88, שער! צרפת עלתה ל-0:4: אקטיקה ביצע דאבל פס גדול עם אמבפה ושלח את הכדור מדויק פנימה.

הוגו אקיטיקה חוגג (IMAGO)

אנגליה – סרביה 0:2

תומאס טוכל וחניכיו כבר השיגו את הכרטיס למונדיאל הקרוב, אבל זה לא אומר שהם לא רצו ליהנות גם היום. בדקה ה-28 הם כבשו את הראשון שלהם, כשבוקאיו סאקה שלח בעיטת יעף מדהימה לפינה הרחוקה. לקראת סוף המשחק, האנגלים יצאו למתפרצת כשגם אבריצ’י אזה שלח מסובבת אדירה לחיבורים הרחוקים.

דקה 28, שער! אנגליה עלתה ל-0:1: איזה גול של בוקאיו סאקה! כדור חופשי של דקלן רייס עלה לרחבה, חזר מספר פעמים לשחקנים שניסו לקלוט אותו עד שהגיע לשחקן ארסנל, שמהאוויר באומנות שלח אותו לפינה הרחוקה.

בוקאיו סאקה. איזה גול (IMAGO)

בוקאיו סאקה חוגג (IMAGO)

נבחרת אנגליה מאושרת (IMAGO)

דקה 90, שער! אנגליה עלתה ל-0:2: עוד גולאסו אדיר. האנגלים יצאו למתפרצת בהובלתו של פיל פודן, שהוריד שמאלה לאבריצ’י אזה. האחרון סובב כדור אדיר לחיבורים הרחוקים.

אזה מאושר אחרי הגול (IMAGO)

שחקני אנגליה חוגגים (IMAGO)

תוצאות נוספות:

אנדורה – אלבניה 1:0