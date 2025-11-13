בלוריאן זוכה לעדיפות, ג'אבר יחזור בהדרגה

נבחרת ישראל תעמוד הערב (חמישי, 19:00) בפני משחק ידידות מול נבחרת ליטא כחלק מההכנה למשחקה האחרון של הכחולים-לבנים ביום ראשון מול מולדובה במסגרת מוקדמות המונדיאל. המאמן רן בן שמעון ייאלץ להתמודד עם רשימה גדולה של שחקנים חסרים שחלקם הגדול הוזמן לסגל לקראת שני המפגשים מול ליטא ומולדובה אבל בגלל פציעות וסיבות נוספות הם נגרעו מהסגל. הרשימה כוללת את תאי בריבו, עומרי גאנדלמן, ענאן חלאילי, מנור סולומון ושגיב יחזקאל.

בן שמעון תרגל לקראת הערב הרכב סופר התקפי שכולל בקישור את אליאל פרץ וגבי קניקובסקי שישחקו זה לצד זה כקשרים 50:50 ומעליהם אוסקר גלוך. בחלק הקדמי ישחקו ירדן שועה, דור תורג'מן ודן ביטון, שהפך למנייה בטוחה בהרכב של המאמן הלאומי.

גם ההחלטה לתת לאור בלוריאן לשחק לצד סתיו למקין ולא לעידן נחמיאס, שנחשב לבלם הרכב, נבעה מכך שבלוריאן משחק כבדרך קבע בהרכב הפועל באר שבע בעוד נחמיאס שיחק לפני תקופה של למעלה מחודש וחצי את משחקו האחרון בליגה. מחמוד ג'אבר חזר לאימונים מלאים אבל הוא מתוכנן לפתוח על הספסל ורק לקראת מולדובה ייתכן שיילקח בחשבון להרכב.

דן ביטון. הפך למנייה בטוחה (ראובן שוורץ)

בנבחרת התייחסו למשחק ואמרו: "זה משחק שאנחנו לא מקלים בו ראש. כל משחק חשוב לנבחרת שלנו. יש לנו לא מעט שחקנים שיכולים לחזור לעניינים כמו גבי קניקובסקי, דור תורג'מן, ירדן שועה שיפתחו וינסו להוכיח לרן בן שמעון שהם צריכים להיות בהרכב" אמרו.

ההרכב המשוער של נבחרת ישראל: עמרי גלזר, גיא מזרחי, אור בלוריאן, סתיו למקין, רוי רביבו, אליאל פרץ, גבי קניקובסקי, אוסקר גלוך, דן ביטון, ירדן שועה ודור תורג'מן.