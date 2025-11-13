יום חמישי, 13.11.2025 שעה 11:43
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

נחשף הסיפור המרגש מאחורי שמו של לאמין ימאל

מאחורי כל שער ובישול מסתתר סיפור של טוב לב אנושי: שם המשפחה של נער הפלא אינו "ימאל", אלא מחווה מרגשת לזוג אנשים שהצילו את הוריו מחיים ברחוב

|
לאמין ימאל ומשפחתו (IMAGO)
לאמין ימאל ומשפחתו (IMAGO)

שם המשפחה של ילד הפלא של ברצלונה, לאמין ימאל, איננו "ימאל" כלל, אלא מחווה מרגשת לזוג אנשים שהצילו את הוריו מהרחוב. אביו של הכוכב, מוניר נסראווי, ואמו, שילה אבאנה, נקלעו לקשיים כלכליים חמורים בצעירותם ולא הצליחו לשלם שכר דירה. באותה תקופה זוג נדיב בשם לאמין וימאל פתח בפניהם את ביתו והעניק להם קורת גג.

מתוך הכרת תודה עמוקה על המחווה האנושית הזו, נשבעו מוניר ושילה כי יקראו לבנם העתידי לאמין ימאל, כהוקרה נצחית על טוב הלב שקיבלו. הגילוי הזה מוסיף רובד נוסף לסיפור חייו יוצא הדופן של ילד הפלא. לאמין ימאל, שנולד ב־13 ביולי 2007 בעיר אספלוגס דה לוברגט, הפך מאז לתופעה עולמית, אך שמו נושא עמו סיפור של חמלה ואנושיות שקדמו בהרבה לפרסומו על כר הדשא.

ככל שכוכב ברצלונה ונבחרת ספרד ממשיך לזהור, משמעות שמו "ימאל" מזכירה לאוהדים כי מאחורי כל שער ובישול מסתתר סיפור אנושי קטן של טוב לב, שעיצב את זהותו. בתוך כך, מספר 10 של בארסה חזר לאחרונה לכושרו הטוב ביותר, כשלאחר שהבקיע במשחק האחרון מול סלטה ויגו, הקבוצה שוב נראתה חיה, תוססת ומלאת אנרגיה כשהמשחק פתוח ומהיר מצד לצד. סגנון המשחק הלחוץ וההתקפי שלה בא לידי ביטוי באופן מושלם.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

אם לאמין ימאל חש באי נוחות כלשהי במפשעה במהלך המשחק בבלאידוס, הדבר כמעט לא הורגש מהקווים. גם מחויבותו ההגנתית הייתה מוחלטת. מבחינת המספרים, השער שכבש היה שערו ה־40 במדי ברצלונה, הישג שהגיע לאחר 81 הופעות בלבד, מה שמעמיד אותו על תרומה של שער (בין אם שער או בישול) בכל שני משחקים בממוצע. אם מחשבים לפי דקות, מדובר בשער אחד כל 142 דקות, כלומר בערך שער כל משחק וחצי.

הנער הפך לשחקן שלם ובשל יותר ויותר. את הופעת הבכורה שלו רשם בגיל 15 בלבד בזכות הברקות נדירות וכישרון טבעי שקשה לחקות. בהדרגה תרגם את העליונות הזו גם לנתונים מרשימים. הבישול הראשון שלו הגיע מול ויאריאל, במחזור הרביעי של עונת 2023/24, ומאז תרם עוד 39 שערים ובישולים. מדובר בנתונים כמעט בלתי נתפסים לשחקן בגילאי 16 עד 18.

בסך הכל, בכל המסגרות ובמשחקים הרשמיים, כולל נבחרת ספרד, היה ימאל מעורב ב־78 שערים, מתוכם 13 ב־26 משחקי ליגת האלופות, 8 ב־6 משחקי גביע המלך, 3 ב־4 משחקי הסופר קאפ הספרדי ו־14 ב־20 הופעות במדי לה רוחה.

