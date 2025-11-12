יום חמישי, 13.11.2025 שעה 12:58
ספורט אחר  >> טניס

סינר דוהר לשלב חצי הגמר, ניצח את זברב

האיטלקי הפגין הרבה אופי ב-4:6, 3:6 היקר על יריבו הגרמני ושמר על מאזן מושלם בטורניר גמר הסבב לעיני הקהל הביתי. אוז'ה אליאסים גבר על בן שלטון

|
יאניק סינר (IMAGO)
יאניק סינר (IMAGO)

גמר טורניר סוף הסבב נמשך הערב (רביעי) עם עוד שני משחקים גדולים בטורינו – יאניק סינר ניצח את אלכסנדר זברב בקרב המאוחר ועוד קודם לכן אחרי מפגש ארוך ושקול היה זה פליקס אוז’ה אליאסים שיצא עם ידו על העליונה אחרי שגבר בשלוש מערכות על בן שלטון.

הכוכב האיטלקי שרוצה לכבוש חזרה את המקום הראשון בעולם ולהגן על התואר מהשנה שעברה שוב הכניע את יריבו הגרמני, הפעם אחרי 4:6, 3:6 בתוך שעה ו-38 דקות. זברב מצא את עצמו ב-7 הזדמנויות לשבור, אך סינר ידע לשמור פעם אחרי פעם ברגעים המכריעים.

אלכסנדר זברב חובט (IMAGO)אלכסנדר זברב חובט (IMAGO)

12 אייסים היו למנצח, לצד 26 ווינרים ו-12 טעויות לא מחויבות, זברב שניצח במשחקו הקודם את שלטון יכול להרגיש פיספוס גדול כי הוא לגמרי היה שם. בינתיים, סינר דוהר לחצי הגמר, כשנשאר לו לפגוש את שלטון ולנסות לשמור על מאזן מושלם, כולל בסטים (כרגע ב-0:4).

במשחק המוקדם שארך שעתיים ו-26 דקות, הקנדי (8 בעולם) ניצח 6:4, 6:7(7), 5:7 והשיג את ניצחונו הראשון בתחרות היוקרתית שבטורינו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */