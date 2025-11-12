שער המחזור של ניקו ולבנדובסקי כיכב בבלאידוס

הליגה הספרדית כהרגלה מספקת לנו משחקים מסקרנים ורגעים משעשעים שספק אם היינו מקבלים בכל ליגה אחרת בעולם. טאפאסים מסכם את האירועים המרכזיים ומציג זוויות נוספות למה שהתרחש, והפעם מסכמים את המחזור ה-12 בלה ליגה.

שבר את המנחוס: לבנדובסקי כבש את הבלאידוס

והפעם: ניקו מזכיר נשכחות וכובש את שער המחזור, אספניול עולה לדשא עם כלבים לאימוץ, השופט רוצה להיות חלק, גריזמן עולה מהספסל וכובש בנגיעה הראשונה לאחר 28 שניות.

בפינת הטאצ': ג'וד מפגין יכולות, ג'רארד מורנו כובש ולא חוגג מול האקסית ולבנדובסקי משלים שלושער ושובר את הנאחס בבלאידוס בסיכום המחזור ה-12 של הליגה הספרדית.