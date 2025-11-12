"אופמקאנו במועדון נהדר, אבל יש טובים יותר"

בעוד ששחקני הכדורגל ברחבי העולם יצאו לפגרת הנבחרות, קיליאן אמבפה השתתף היום (רביעי) במסיבת העיתונאים של נבחרת צרפת, לקראת המפגש החשוב מול אוקראינה במוקדמות המונדיאל, שיתקיים מחר בפארק דה פראנס. החלוץ דיבר בתור הקפטן של נבחרת הטריקולור, שרוצה להבטיח את מקומה באליפות העולם. כעת, חלוצה של ריאל מדריד נמצא במרחק שני שערים בלבד מ-400 שערים בקריירה.

מספר 10, דיבר על כושרה הנוכחי של נבחרתו ועל כושרו האישי, אך מעל הכל, הדגיש את חשיבות המשחק, הוא נשאל גם על עתידו של דאיו אופמקאנו, כשהוא שוקל את האפשרויות שלו בין חידוש חוזהו עם באיירן מינכן לבין יציאה להרפתקה חדשה עם ריאל מדריד, שעוקבת מקרוב אחרי מצבו.

קיליאן אמבפה מפתח ציפיות כשהוא דיבר על השדרוג שלו כאדם וכשחקן: “אתה תמיד צריך להתפתח, כאדם וכשחקן. אני תמיד מנסה להשתפר. אני מקווה שקיליאן של 2025 יהיה גרוע יותר מזה של 2026”.

קיליאן אמבפה, יעזור למשוך את אופמקאנו לריאל מדריד? (IMAGO)

הקפטן הצרפתי שיבח את חברו לנבחרת ושחקן מנצ’סטר סיטי, ריאן צ’רקי: “הוא כישרון מיוחד. אני חושב שיש לו מתנה, שהוא מנצל אותה בצורה הטובה ביותר. זהו כישרון מולד ומרהיב. הוא השתלב מצוין בנבחרת ובמנצ’סטר סיטי, וזה לא קל. אני מקווה שהוא ימשיך ככה, הוא התחיל טוב איתנו. אני מקווה שהוא יהיה טוב כמו במנצ’סטר סיטי”.

חלוץ ריאל מדריד העביר מסר לחברו לנבחרת, אופמקאנו, בלמה של באיירן מינכן, שכאמור מחוזר על ידי הבלאנקוס: “הוא מצליח מאוד ומלא ביטחון עצמי. אופמקאנו נמצא בוויכוח על מי הבלם הטוב בעולם. מבחינתי, הוא אחד משחקני ההגנה הדומיננטיים ומסוגל לעמוד בקצב של החלוצים, לנצח במאבקים, הוא נכס טקטי”.

קיליאן אמבפה וריאן צ'רקי חוגגים (IMAGO)

“אופמקאנו נמצא במועדון נהדר, באיירן מינכן, אין הרבה יותר טוב, אבל יש טובים יותר (מחייך). אני לא אגיד כלום, אני לא אכנס לוויכוח הזה, מתוך כבוד למועדון שלו ולכבודו, כי אני יודע שאם אגיד משהו הוא יהיה תחת יותר לחץ, אבל כשמדברים על שחקן ברמה הזאת, כל המועדונים יחפשו להחתים אותו”.

דאיו אופמקאנו מוסר לקיליאן אמבפה, ישתפו פעולה גם בריאל מדריד? (IMAGO)

אמבפה הוסיף ודיבר על תהליך האבולוציה שלו כקפטן הנבחרת: “כשהתחלתי לענוד את הסרט על הזרוע, הייתי שחקן בתחילת הדרך, עכשיו יש לי יותר ניסיון. התפתחתי כאדם וכקפטן. אני מנסה לסמוך על השחקנים, צוות האימון וכל האנשים שמרכיבים את הנבחרת הלאומית. אני נדרש להבין את הצרכים שלהם ואני משתמש בפרספקטיבה הזו כדי לשפר את הנבחרת ולהדריך אותה לקראת גביע העולם”.