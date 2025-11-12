ברשות המיסים דורשים מהפועל 4,157,000 ש"ח

הפועל ת"א נהנית מפתיחת עונה נהדרת שכוללת מאזן 2:8 ומקום ראשון (לפחות באופן זמני) ביורוליג, אבל בינתיים לעופר ינאי יש כאב ראש חדש. רשות המיסים שלחה מכתב לאדומים עם דרישת לתשלום של 4,157,000 שקל, כך נחשף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

מדובר למעשה בחוב של הפועל אוסישקין, שמחזיקה ב-18% מהפועל ת"א. בעצם ברשות המיסים החליטו להשית את החוב של אוסישקין על הפועל ת"א, ורואים בכך כחוב שצריכה להסדיר הקבוצה של עופר ינאי.

במכתב שנשלח להפועל ת"א, נכתב: “יש לכם נכס ששייך להפועל אוסישקין. יש לראות בחוב של הפועל אוסישקין תל אביב כחוב החברה". כמו כן נערך שימוע בעניין.

עופר ינאי (רדאד ג'בארה)

כעת על נציגי הפועל ת"א להגיע לרשות המיסים כדי להסדיר את החוב. אחרי סכומים רבים שהשקיע ינאי מאז נכנס למועדון, בעיקר על שחקני הרכש הרבים שנחתו במועדון, כעת יהיה על הבעלים לשלם מעל ארבעה מיליון שקלים.