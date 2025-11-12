"יש סיכום בין האוהדים לעשות בעיות אצל סכנין"

תובעת ההתאחדות לכדורגל החליט להעמיד לדין משמעתי את בני סכנין בגין התפרעות אוהדים ועבירה על חוקת תקנוני הוראה של ההתאחדות, לאור אירועי המשחק במחזור האחרון מול מכבי חיפה, שגם היא עומדת לדין. כזכור, אחרי המפגש, הייתה קטטה אלימה בין אוהדי הירוקים לעובדי מסעדה ליד דוחא. מנכ”ל המועדון מהמגזר, יוסף בדארנה, עלה לדבר על מצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה קורה עם עבד יאסין ונבחרת פלסטין?

“אני לא יודע מה להגיד, זה לא ייאמן מה שהוא עושה. הוא פגע בעצמו, עכשיו אין לנו ברירה”.

טענו שזה היה בלי להודיע לכם. קיבלתם זימון רשמי?

“בפעם הראשונה לא, אך בשנייה כן. אני חייב לשחרר אותו וזאת הבעיה. הוא הלך בלי לשאול ולא כיבד את המועדון והמאמנים ולכן הוא הושעה”.

עבד יאסין (רועי כפיר)

הוא סיים את דרכו בבני סכנין?

“הוא עדיין בן 20. הוא אומר שהוא עשה את זה בתום לב. הוא חייב לשלם את המחיר, אמרנו נשעה אותו חודשיים והוא פתאום עלה שוב לכותרות”.

אז סיים את דרכו?

“עד לוועדת המשמעת היה אפשר לשכנע את מימר. היום קשה. לא רואה אותו בסכנין”.

למה אתה אומר שלא שקט אצלכם?

“קבוצת המגזר. תמיד יש עניין”.

איך אתה קורה מה שקרה אחרי המשחק מול חיפה במסעדה?

“ממה שראיתי במצלמות ושמעתי מאנשים, סכנין לא קשורה לזה בכלל. האווירה הייתה טובה והכל היה בסדר. אוהד עם כיסוי פנים אסף אנשים, הם רצו לתוך המסעדה ושברו דברים. במסעדה היו ערבים ויהודים. לא יודע מה קרה שם, זה לא סכנין, זו מכבי חיפה”.

הנזק במסעדה (פרטי)

כל קבוצה שמגיעה אליכם נוצר בלגן, את מי תארחו בסוף?

“היום אנחנו בודקים שיש סיכום בין אוהדי מכבי חיפה ואוהדי מכבי תל אביב וכמה קבוצות שהם באים לסכנין לעשות בעיות. הקהל שלנו מכבד, פתאום יש בעיה ואתה שם אותי באמצע”.

זה מכוון כי זה סכנין?

“כן. יש סיכום כזה במחנות האוהדים. במקום אחר הם לא מרשים לעצמם לעשות את זה”.

לצערנו זה קורה גם במגרשים אחרים.

“לא בצורה הזאת. לפני המשחק היה קללות, היה חם. אנשים באים שותים ומסוממים”.

אתה אומר דברים חמורים מאוד.

“בן אדם שנותן מקל בראש לשוטר, זה לא יכול להיות”.

אוהדי מכבי תל אביב בדוחא (עמרי שטיין)

בדו”ח המשקיף רשום שהיו מעט שריקות בוז מצד אוהדי בני סכנין בטקס למען ארגון נכי צה”ל.

“אני לא אגן על האוהדים, פתחו את הטלוויזיה ותבדקו”.

המשקיף המציא?

“לא יודע, היה 5,000 אוהדים ושלטתי ברוב”

אתה חושב שטוב שלא יהיה קהל חוץ בסכנין?

“אני נגד זה. אין טעם לכדורגל בלי אוהדים”.

זה גם יפגע להם בהכנסות, גם בהכנסות של העסקים מסביב.

“כן, אני רוצה שאנשים ייכנסו לסכנין, יאכלו וישתו. אם תוציא את מכבי חיפה ומכבי תל אביב, לא תהיה שום בעיה בסכנין”.

קהל אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

היה לכם את עונש רישום השחקנים, אחרי זה לאוטנגה לקח זמן לחזור לארץ. מימר עושה קסמים אצלכם.

“כן, הוא מאמן גדול. הוא נותן את התשובה. בנה את הקבוצה טוב מאוד. אנחנו מתחברים בזכות מימר, השחקנים וההנהלה. זה מביא להצלחות”.

אבונו, שהתגלתה לו בעיה רפואית. מה מצבו?

“הוא הגיע לבית החולים, אסור לו לשחק כדורגל בכלל. זה ממש הרתיע אותנו כי רצינו את השחקן מאוד”.

הוא מושבת לפחות לחצי שנה הקרובה.

“כן, הבדיקות בהתחלה לא הראו את זה. הייתי מסתכל עליו באימונים והוא לא התאמץ, כאילו יש לו בעיה”.

אי אפשר לומר מה הבעיה?

“זו בעיה בכבד ובדם. יש לו משפחה וילדים זה לא קל לו”.

מירניאן שעזב, מתי הוא יחזור לשחק?

“אחרי הפגרה. אבא שלו קיבל התקף לב והוא יצא באישור המאמן. היום הוא זומן לנבחרת שלו”.

אתם רוצים את מימר לעוד עונה?

“עכשיו אם זה תלוי בי אני מחתים אותו לחמש שנים. הוא קודם כל בן אדם והוא חבר, מתי שתתקשר הוא יענה. אנחנו מדברים כמו משפחה, עובדים ביחד, עשה קבוצה חבל לך על הזמן. מודה גם להנהלה ולצוות מפה, אנשים מקסים”.

שרון מימר (עמרי שטיין)

מה המטרה של סכנין העונה?

“בתחילת העונה רציתי להישאר בליגה, היום אני אומר לך, פלייאוף עליון יהיה כמו אליפות”.

איך המועדון מבחינה כספית?

“בסדר, לא מיליונרים. אני מודה לאבו יונס מכל הלב, כולם עוזרים. המצב בסדר”.

בקטאר עוד עוזרים לכם?

“הלוואי, מחכים להם שיעזרו. הכסף שלהם עוזר, השנה הם לא מעבירים לנו כסף”.

אתם בקשר איתם?

“עכשיו לא, בגלל המלחמות אי אפשר”.