"לא מתחבר לעידן החדש, בטוח שלטימור לא כיף"

בעונתה הראשונה ביורוליג, הפועל תל אביב מסתכלת על הטבלה מלמעלה (לפחות בינתיים) עם מאזן 2:8 אחרי שהביסה אמש (שלישי) 89:114 את בסקוניה. אחרי הסגל עתיר הכוכבים שהעמיד עופר ינאי בקיץ, האדומים נראים מצוין, והקפטן שלהם לשעבר, מתן נאור, דיבר עליהם בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה היית חלק מהעלייה הגדולה של הפועל תל אביב, אתה מרוצה?

“ברמת השאיפות, כן. מבחינת דברים אחרים יכול להיות קצת יותר טוב”.

אתה נרתע מהעידן החדש?

“לא יודע אם המילה הזאת נכונה. אני פחות מתחבר”.

מתן נאור (חגי ניזרי)

מה אתה לא אוהב?

“חסר לי כמה ישראלים יותר דומיננטיים, נכון שים מדר ותומר גינת פצועים, אני אדייק, זה לא מפריע לי רק בהפועל. זה קורה בכלל בליגה. קשה לי להתחבר לזה. ללכת עם הילדים למשחקי נבחרת היה יותר קשה בתקופה האחרונה”.

אז למרות ההצלחה, אתה כאיש הפועל בדם לא מתחבר לזה.

“את עופר ינאי והמערכת אני יכול להבין, ולהגיד כל הכבוד. הפועל מבחינתי היה בה משהו מיוחד ומשהו קצת שונה. קצת ריחוק שלי מהסיטואציה הייתה עוד לפני עופר ינאי כשהחתימו את הזר החמישי. הם עושים פעולה שפחות הערכתי”.

יש עידן חדש, עידן הכסף מדבר. מעדיף הפועל פחות מצליחה?

“יש לי בעיה עם מה שקורה לאורך שנים בליגה. אני מסכים איתך לגבי עידן הכסף, אבל יש בעיה קשה מבחינת המעמד של השחקן הישראלי”.

וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)

ביורוליג אין הגבלה לזרים.

“פחות מעניין אותי. היורוליג לא צריך לפגוע בליגה ובנבחרת. שכל קבוצה תשחק איך שהיא רוצה ביורוליג, אבל זה לא צריך לפגוע. ברגע שאין אפילו שני משלמי מיסים על המגרש, החוק צריך להשתנות. הייתי מבטל את ההטבה שקיימת, יש מצב לא שוויוני כרגע. בתור מנחה של תוכנית לא היית מוכן שישב לידך מנחה זר שלא משלם מיסים”.

אול בגלל זה הם לא זוכים בתארים מקומיים?

“לא חושב. יש עניין אחר על איזו תלונה מתמשכת על שופטים, איזו שהיא אסטרטגיה. זה חלק ממשהו שפחות התחברתי אליו והייתה לי סלידה, בלי לדבר על קבוצות אחרות, שיצרו יכולת של להיות עם שליטה על השופטים”.

אתה מתכוון למכבי תל אביב.

“אתה אמרת”.

עודד קטש ודימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

אתה לא הולך למשחקים?

“יצא לי כי הילדים רוצים, אבל מאז שהחתימו את הזר החמישי לא יצא לי עד סוף השנה שעברה בגלל הילדים”.

מה את עושה היום?

“תזונאי קליני ומאמן כושר”.

אתה נהנה?

“מאוד אוהב לעבוד עם ספורטאים צעירים. זה מספק”.

יצא לך לדבר עם עופר ינאי?

“כן, אני מפריד בין הציפייה שלי ממנו לבין המהות שהפועל הייתה מבחינתי. מבין לחלוטין את הגישה שעופר נוקט בה, כמו שהבנתי את הגישה של מכבי. לא מתחבר לא לזה ולא לזה. אני לא מזדהה עם הערכים האלה. הוא מסתכל על זה בצורה עסקית”.

עופר ינאי (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את הדרבי בשני?

“זה כבר לא משנה כשזה מגיע לשם עם מה שאמרתי עד עכשיו. רק מה שיהיה על המגרש. לא צריך להיות מעורה מדי כדי שזה ידבק בך, הפועל בנתה קבוצה מרשימה שנראית טוב, יש להפועל המון איכויות. הפציעות יכולות להיות עניין”.

יש הפועל א’ והפועל ב’.

“אבל מעבר לזה יש בעיה שהפועל צריכה להתמודד איתה בצורה שאני לא יודע אם יש לי עצה. שמענו את עודד קטש בראיון מיואש, כל הטיסות זה לא קל. יש שחקנים שלא ברור לי איך עושים את האימונים. זה יכול להשפיע”.

אחד כמו בר טימור, שלא סופרים ביורוליג מה אתה חושב שעובר עליו?

“אין לי איך להגיב לסיטואציה, זה לא שגרתי בתור קפטן. בטוח שזה לא כיף לו, אבל בסופו של דבר אני מאמין שהוא ידע למה הוא נכנס והוא לא מופתע. יצא לו להיות בסיטואציה דומה בירושלים. עכשיו יש משחק והוא יימדד על פיו, מקווה שיעשה את הסווייץ’, אבל הסיכוי לא גבוה”.