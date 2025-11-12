יום רביעי, 12.11.2025 שעה 20:57
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%861-93210הפועל ת"א1
78%686-7849ז'לגיריס2
70%823-87410הכוכב האדום3
67%720-7639אולימפיאקוס4
60%851-88110מונאקו5
60%882-88210פנאתינייקוס6
60%888-90510ולנסיה7
56%792-7859ברצלונה8
56%746-7169באיירן מינכן9
50%802-79610פנרבחצ'ה10
50%820-84610ריאל מדריד11
50%840-81610וירטוס בולוניה12
44%733-7469אולימפיה מילאנו13
40%891-89610פאריס14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
30%926-86710באסקוניה18
22%776-6959ליון וילרבאן19
20%948-89110 מכבי ת"א20

"לא מתחבר לעידן החדש, בטוח שלטימור לא כיף"

קפטן הפועל ת"א בעבר מתן נאור ל"שיחת היום": "יש לי בעיה עם מעמד השחקן הישראלי. מבין את עופר ינאי, לא מזדהה עם הערכים". וגם: העקיצה למכבי ת"א

|
שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)
שחקני הפועל תל אביב (אורן בן חקון)

בעונתה הראשונה ביורוליג, הפועל תל אביב מסתכלת על הטבלה מלמעלה (לפחות בינתיים) עם מאזן 2:8 אחרי שהביסה אמש (שלישי) 89:114 את בסקוניה. אחרי הסגל עתיר הכוכבים שהעמיד עופר ינאי בקיץ, האדומים נראים מצוין, והקפטן שלהם לשעבר, מתן נאור, דיבר עליהם בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה היית חלק מהעלייה הגדולה של הפועל תל אביב, אתה מרוצה?
“ברמת השאיפות, כן. מבחינת דברים אחרים יכול להיות קצת יותר טוב”.

אתה נרתע מהעידן החדש?
“לא יודע אם המילה הזאת נכונה. אני פחות מתחבר”.

מתן נאור (חגי ניזרי)מתן נאור (חגי ניזרי)

מה אתה לא אוהב?
“חסר לי כמה ישראלים יותר דומיננטיים, נכון שים מדר ותומר גינת פצועים, אני אדייק, זה לא מפריע לי רק בהפועל. זה קורה בכלל בליגה. קשה לי להתחבר לזה. ללכת עם הילדים למשחקי נבחרת היה יותר קשה בתקופה האחרונה”.

אז למרות ההצלחה, אתה כאיש הפועל בדם לא מתחבר לזה.
“את עופר ינאי והמערכת אני יכול להבין, ולהגיד כל הכבוד. הפועל מבחינתי היה בה משהו מיוחד ומשהו קצת שונה. קצת ריחוק שלי מהסיטואציה הייתה עוד לפני עופר ינאי כשהחתימו את הזר החמישי. הם עושים פעולה שפחות הערכתי”.

יש עידן חדש, עידן הכסף מדבר. מעדיף הפועל פחות מצליחה?
“יש לי בעיה עם מה שקורה לאורך שנים בליגה. אני מסכים איתך לגבי עידן הכסף, אבל יש בעיה קשה מבחינת המעמד של השחקן הישראלי”.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)

ביורוליג אין הגבלה לזרים.
“פחות מעניין אותי. היורוליג לא צריך לפגוע בליגה ובנבחרת. שכל קבוצה תשחק איך שהיא רוצה ביורוליג, אבל זה לא צריך לפגוע. ברגע שאין אפילו שני משלמי מיסים על המגרש, החוק צריך להשתנות. הייתי מבטל את ההטבה שקיימת, יש מצב לא שוויוני כרגע. בתור מנחה של תוכנית לא היית מוכן שישב לידך מנחה זר שלא משלם מיסים”.

אול בגלל זה הם לא זוכים בתארים מקומיים?
“לא חושב. יש עניין אחר על איזו תלונה מתמשכת על שופטים, איזו שהיא אסטרטגיה. זה חלק ממשהו שפחות התחברתי אליו והייתה לי סלידה, בלי לדבר על קבוצות אחרות, שיצרו יכולת של להיות עם שליטה על השופטים”.

אתה מתכוון למכבי תל אביב.
“אתה אמרת”.

עודד קטש ודימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)עודד קטש ודימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

אתה לא הולך למשחקים?
“יצא לי כי הילדים רוצים, אבל מאז שהחתימו את הזר החמישי לא יצא לי עד סוף השנה שעברה בגלל הילדים”.

מה את עושה היום?
“תזונאי קליני ומאמן כושר”.

אתה נהנה?
“מאוד אוהב לעבוד עם ספורטאים צעירים. זה מספק”.

יצא לך לדבר עם עופר ינאי?
“כן, אני מפריד בין הציפייה שלי ממנו לבין המהות שהפועל הייתה מבחינתי. מבין לחלוטין את הגישה שעופר נוקט בה, כמו שהבנתי את הגישה של מכבי. לא מתחבר לא לזה ולא לזה. אני לא מזדהה עם הערכים האלה. הוא מסתכל על זה בצורה עסקית”.

עופר ינאי (רדאד געופר ינאי (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את הדרבי בשני?
“זה כבר לא משנה כשזה מגיע לשם עם מה שאמרתי עד עכשיו. רק מה שיהיה על המגרש. לא צריך להיות מעורה מדי כדי שזה ידבק בך, הפועל בנתה קבוצה מרשימה שנראית טוב, יש להפועל המון איכויות. הפציעות יכולות להיות עניין”.

יש הפועל א’ והפועל ב’.
“אבל מעבר לזה יש בעיה שהפועל צריכה להתמודד איתה בצורה שאני לא יודע אם יש לי עצה. שמענו את עודד קטש בראיון מיואש, כל הטיסות זה לא קל. יש שחקנים שלא ברור לי איך עושים את האימונים. זה יכול להשפיע”.

אחד כמו בר טימור, שלא סופרים ביורוליג מה אתה חושב שעובר עליו?
“אין לי איך להגיב לסיטואציה, זה לא שגרתי בתור קפטן. בטוח שזה לא כיף לו, אבל בסופו של דבר אני מאמין שהוא ידע למה הוא נכנס והוא לא מופתע. יצא לו להיות בסיטואציה דומה בירושלים. עכשיו יש משחק והוא יימדד על פיו, מקווה שיעשה את הסווייץ’, אבל הסיכוי לא גבוה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */