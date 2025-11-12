המאבק החדש בכדורסל על העולות והיורדות

חשיפת "שיחת היום": מאבק חדש מתפתח בכדורסל הישראלי סביב שאלת מספר הקבוצות שיירדו מליגת העל בעונות הקרובות.

בהסכם המתגבש בין מנהלת ליגת העל לבין איגוד הכדורסל, סוכם עקרונית כי הליגה, המונה כיום 14 קבוצות, תצומצם ל-12 קבוצות בלבד.

על פי המתווה הנוכחי, בעונה הקרובה תישמר המתכונת הקיימת: שתי יורדות מליגת העל ושתי עולות מהליגה הלאומית. בעונה שלאחר מכן צפויה רק קבוצה אחת לעלות מהלאומית, בעוד שתי קבוצות יירדו מליגת העל. בעונה שלאחר מכן יתקבל ככל הנראה מתווה הפוך: יורדת אחת בלבד ושתי עולות מהלאומית.

כדורסל, אילוסטרציה (IMAGO)

הוויכוח הגדול נוגע למה שיקרה לאחר מכן. רבות מקבוצות ליגת העל, החוששות להיקלע למאבקי תחתית, דורשות שהמתכונת תישאר עם יורדת אחת בלבד, מנגד קבוצות הליגה הלאומית מתנגדות לכך ודורשות שתי יורדות ושתי עולות, לטובת שימור התחרותיות והזדמנויות הקידום.

אין ספק שנשמע עוד רבות על המאבק הזה בתקופה הקרובה. כל צד מחזיק באינטרסים ברורים, אך לא תמיד הם משרתים את טובת הכדורסל הישראלי.