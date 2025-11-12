"קיבלנו בית קשה, הסיפור האירופי כנראה נגמר"

בני הרצליה נוצחה אתמול (שלישי) בסיציליה 101:88 על ידי טרפאני שארק במסגרת ליגת האלופות של פיב”א, לאחר שהובילה בהפרש שיא של 13 נקודות (25:38 בתחילת הרבע השני), איבדה אותו ולאחר שהקבוצות הגיעו צמודות לרבע האחרון, טרפאני רצה 2:19 בחמש הדקות האחרונות כדי לנצח את ניצחונה השני על הקבוצה הישראלית ולהשאיר את הרצליה עדיין ללא נצחון אחרי ארבעה משחקים בבית.

ההפסד של טופאש לטנריפה אתמול עוד משאיר סיכוי תיאורטי להרצליה. המשמעות היא שכדי שיהיה לה סיכוי להעפיל לשלב הפליי אין, הרצליה חייבת לנצח בשני משחקיה הנותרים, מול טופאש בורסה וטנריפה ולקוות שטנריפה תפסיד גם לטרפאני. מה שמותיר באמת סיכוי קלוש ביותר.

בהרצליה כבר מבינים שאתמול הסתיימה מעשית העונה האירופאית ובקבוצה אמרו: "נגמר הסיפור באירופה השנה. מראש קיבלנו בית קשה מאוד, אבל אנחנו צמודים בכל משחק ומפסידים בסוף על חוסר ריכוז. זה מאוד מתסכל".

שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)

המאמן, יהוא אורלנד, סיכם: "אנחנו נכשלים ולא בפעם הראשונה בריבאונד ההגנה. עשינו דברים טובים בהתקפה ובהגנה, דברים פחות טובים, אבל כשהם קולעים 20 נקודות בהזדמנות שנייה, זה גרוע. אנחנו משחקים כדורסל חיובי, אנחנו רצים, מניעים את הכדור, קולעים טוב, אבל בסוף היום אתה צריך את הכדור ביד כדי לסיים את העבודה בהגנה, ולייצר את משחק הריצה שלנו. אנחנו צריכים לתקן את זה איכשהו. אין לי את כל התשובות. אני מקווה שנתקן את זה".

אורלנד התייחס לבית הקשה אליו הוגרלה הרצליה: "הרמה של הבית הזאת מדהימה. טרפאני במקום ראשון בליגה האיטלקית, טנריף לא הפסידה עוד בספרד, טופאש בורסה במקום הראשון בטורקיה. זו הגרלה קשה בשבילנו, אבל אנחנו מנסים להגיע לרמה הזאת, שיחקנו טוב נגד טופאש, משחקים טובים נגד טרפאני, אבל היינו קצרים. הרמה גבוהה מאוד. עם הגרלה טובה יותר, יכולנו להשיג עוד ניצחונות, אבל זה הספורט. אנחנו אוהבים את הכדורסל, זה לא נפל בצד שלנו".

טוני דגלאס הוסיף: "היינו שם כל המשחק. הם לקחו הרבה ריבאונד בהתקפה, זה פגע בנו, במיוחד ברבע הרביעי. הייתה לנו הזדמנות לנצח. עשינו מאמץ, הנענו את הכדור, עשינו את העצירות שלנו, אבל במפעל הזה צריך לקחת ריבאונד ולתת להם רק הזדמנות אחת. לא עשינו את זה, נצטרך לתקן את זה".