ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

העיתונאי ואוהד חולון, מנחם כהן, הלך לעולמו

אבל בכדורסל: העיתונאי המוערך ואוהד הסגולים נפטר בגיל 77, במועדון נפרדו: "ליווה את הקבוצה מעל 60 שנה באהבה ללא גבול". ההלוויה בחמישי ב-13:00

מנחם כהן ז"ל (הפועל חולון)

אבל בכדורסל הישראלי ובתקשורת: ישראל מנחם כהן, עיתונאי מוערך ואוהד הפועל חולון, נפטר בגיל 77. ההלוויה תתקיים מחר (חמישי) בשעה 13:00 בבית עלמין דרום בחולון.

בהפועל חולון נפרדו: “אנו מרכינים ראש עם היודע דבר פטירתו של מנחם כהן, אוהד הקבוצה ויקיר המועדון. מנחם כהן ליווה את הקבוצה במשך למעלה מ-60 שנים באהבה רבה וללא גבולות.

“גם בכובעו הנוסף כעיתונאי ובעל טור דאג מנחם להעביר בשפתו השנונה והציורית, המרגשת והמשעשעת, את אהבתו הרבה לחולוניה. באופן לא רשמי מנחם היה ההיסטוריון של הפועל חולון עם סיפורים זיכרונות וידע בלתי נגמר.

“בחודש מאי האחרון זכינו לארח את מנחם בהיכל ולהעניק לו את תואר יקיר חולוניה, כבוד לו היה ראוי, במה שהיה משחקו האחרון בהיכל. אנו מחבקים באהבה גדולה את משפחתו של מנחם ומשתתפים בצערה הגדול. יהי זכרו ברוך”.

