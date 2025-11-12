יום רביעי, 12.11.2025 שעה 12:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

רוביאלס לא מתחרט: זאת לא הייתה תקיפה מינית

נשיא ההתאחדות בספרד לשעבר, שהיה מעורב באחת השערוריות הגדולות בעולם הכדורגל כשנישק את שחקנית הנבחרת: "לא מבקש ממנה סליחה, היא אמרה שזה בסדר"

|
ג'ני הרמוסו ולואיס רוביאלס (רויטרס)
ג'ני הרמוסו ולואיס רוביאלס (רויטרס)

לואיס רוביאלס, נשיא ההתאחדות הספרדית לשעבר, שהיה מעורב באחת הסערות הגדולות שהתרחשו בכדורגל הספרדי, כשנישק את ג’ני הרמוסו, אקסית ברצלונה וה’לה רוחה’ לאחר זכיית נבחרת הנשים בגביע העולם, שבר את שתיקתו לאחר תקופה ארוכה בתוכנית ‘אל צ'ירינגיטו’, כשסיפק ציטוטים לא פחות ממדהימים, בהם עדיין לא לקח אחריות אמיתית על השערורייה.

“ערערתי על פסק הדין. אנחנו סבורים שזאת לא הייתה תקיפה מינית, ויש לנו זכות לערער עליו. נעשתה הגזמה עצומה וחוסר פרופורציה, צריך שתהיה כוונה מינית בנשיקה כדי שתיחשב כעבירה. זה היה מעשה שגוי, אך לא פשע”, אמר הספרדי.

רוביאליס המשיך: “זה היה לא ראוי, אבל זה נבנה בצורה מנופחת, מעוותת, מוגזמת עד הקצה, עם אינטרסים מסוימים. אני לא מבקש סליחה מהרמוסו, כי שאלתי אותה והיא אמרה לי ‘בסדר’. ג’ני ואני יודעים שמה שכתוב בפסק הדין לא קרה בפועל. זו הייתה נשיקה של התרגשות, ללא שום קונוטציה מינית”. 

לואיס רוביאלס. בלי בושה (רויטרס)לואיס רוביאלס. בלי בושה (רויטרס)

על חאבייר טבאס, נשיא הליגה הספרדית: “השקרים שהוא מסוגל להפיץ… מאז שעזבתי את תפקידי, שטיח אדום נפרש לפרשה עם CVC, למשחק במיאמי ועוד. הרבה יותר נוח שיהיה נשיא כמו לוסאן, שאומר כן לכל דבר. הוא נכנע לטבאס”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */