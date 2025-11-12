"מלחמה כוללת בין ההתאחדות לברצלונה"

גם בפגרת הנבחרות לא רגוע בברצלונה לאור החזית עם נבחרת ספרד על רקע הטיפול בלאמין ימאל. “מלחמה כוללת בין ההתאחדות לבארסה על לאמין ימאל", נכתב הבוקר (רביעי) על שער עיתון ‘ספורט’ הקטלוני אחרי הסערה האחרונה סביב מצבו הרפואי של הכוכב, שעדיין סוחב פציעה ושוחרר מסגל הנבחרת.

הכל החל אחרי שמספר 10 של בארסה הוזמן לסגל נבחרת ספרד לקראת המשחקים מול גאורגיה וטורקיה במוקדמות המונדיאל, אבל עבר טיפול רפואי בברצלונה שעות ספורות לפני התכנסות הנבחרת. אז איך הכל החריף? הנה השתלשלות האירועים.

על פי גרסת ההתאחדות, רופאיה קיבלו ביום שני בשעה 13:47 הודעה על כך שלאמין ימאל עבר באותו בוקר "הליך פולשני" לטיפול בכאבים. לטענת ההתאחדות, ברצלונה לא עדכנה מראש על ביצוע ההליך. למרות שהשחקנים היו אמורים להתכנס בשעה 20:00 במתחם האימונים, ההתאחדות קיבלה את הדו"ח הרפואי הרשמי של המועדון רק בשעה 22:40 - באיחור של כמה שעות.

לאמין ימאל (IMAGO)

בדו"ח נכתב כי לאמין ימאל זקוק למנוחה של בין שבעה לעשרה ימים - מה שהופך את השתתפותו במשחקי הנבחרת לבלתי אפשרית. בתגובה לכך, הודיעה ההתאחדות בבוקר שלמחרת (שלישי, 10:38) כי היא משחררת את השחקן מהסגל, תוך הדגשה כי “בראש ובראשונה נשמרו בריאותו וביטחונו של השחקן”.

אלא שמעבר לצד הרפואי, הפרשה הפכה מהר מאוד לעוד חזית פתוחה בין ברצלונה להתאחדות. במועדון הקטלוני טוענים כי פעלו באחריות רפואית כדי למנוע החמרה במצבו של השחקן, בעוד בהתאחדות רואים בכך פגיעה בפרוטוקול ובשיתוף הפעולה בין הגופים. מדובר בפרק נוסף במתיחות המתמשכת סביב ניהול העומס והטיפול בשחקני ברצלונה במסגרת משחקי הנבחרת – סוגיה שהפכה בחודשים האחרונים לנקודת חיכוך קבועה בין הצדדים עקב מספר פציעות של שחקני בארסה בנבחרת.

נדמה כי הסאגה הבאה תגיע בפגרת הנבחרות הבאה בחודש מרץ, מה שאומר שאז לאמין ימאל יגיע לנבחרת – אם יהיה כשיר כמובן – אחרי חצי שנה שלא שיחק במדיה. הקאמבק שלו עשוי להיות בפינליסימה מול ארגנטינה וליאו מסי – משחק שאין לו עדיין תאריך ושעה סופיים, אבל אמור להתקיים בקטר.