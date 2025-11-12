קרי חזר בהפסד לת'אנדר, 28 לשיי, 32 לברונסון

בנוסף להפסד של ברוקלין לטורונטו, נערכו הלילה (בין שלישי לרביעי) משחקים נוספים ב-NBA: סטף קרי חזר, אבל אוקלהומה סיטי ניצחה את גולדן סטייט, ניו יורק שמרה על מאזן ביתי מושלם עם ניצחון נוסף במדיסון סקוור גארדן, פילדלפיה גברה על בוסטון במותחן צמוד גם בלי ג’ואל אמביד הפצוע ויוטה קלעה 152 נקודות בניצחון על אינדיאנה. בהמשך: סקרמנטו – דנבר.

אוקלהומה סיטי – גולדן סטייט 102:126

הת’אנדר עלו למאזן 1:11 ונשארו מושלמים בבית (0:5) אחרי ששיי גילג'ס-אלכסנדר קלע 28 נקודות בשלושה רבעים בלבד. צ’ט הולמגרן רשם משחק מושלם עם 23 נקודות ו-11 ריבאונדים מבלי להחטיא אף זריקה (9 מ-9 מהשדה, 2 מ-2 לשלוש ו-3 מ-3 מהקו). אוהדי אוקלהומה סיטי חגגו כשהקבוצה פתחה פער של 21 נקודות עוד לפני ההפסקה ולא הביטה לאחור

אצל הווריירס, שפתחו את העונה בקשיים ונראים רחוקים מהיכולת שאפיינה אותם בשנים הגדולות, ג'ונתן קומינגה הוביל עם 13 נקודות בלבד. קרי שחזר לאחר מחלה, סיים עם 11 נקודות ב-4 מ-13 מהשדה וגם הסתבך בבעיית עבירות מוקדמת. גולדן סטייט הידרדרה למאזן חוץ של 6:1 וממשיכה לחפש תשובות.

סטף קרי (רויטרס)

ניו יורק – ממפיס 120:133

הניקס ממשיכים ללהוט תחת המאמן החדש, מייק בראון, ועלו ל-0:7 בגארדן עם כדורסל התקפי שוטף. ג’יילן ברונסון הצטיין עם 32 נקודות ו-10 אסיסטים, קארל-אנתוני טאונס תרם 21 נקודות ו-13 ריבאונדים, ומיקל ברידג'ס הוסיף 22. ניו יורק, שממוצע הנקודות שלה עומד על מעל 130 בתקופה האחרונה, פתחה את המשחק בריצה של 0:12 וסגרה את הרבע הראשון ביתרון דו-ספרתי (30:42). הניקס הובילו כבר ב-28 הפרש, ממפיס צימקה ל-10 ברבע האחרון, אך ברונסון השתלט שוב על המשחק והבטיח ניצחון נוסף.

הגריזליז ממשיכים להידרדר עם הפסד שישי בשבעת משחקיהם האחרונים, למרות 19 נקודות של ג’ארן ג’קסון ג’וניור וסנטי אלדמה כל אחד. ג’ה מוראנט קלע 16 נקודות ומסר 10 אסיסטים, אך התקשה מהשדה (4 מ-14).

ג'וש הארט וקארל אנתוני טאונס (רויטרס)

פילדלפיה – בוסטון 100:102

טייריס מקסי קלע 21 נקודות, אך גיבור המשחק היה קלי אוברה ג’וניור, שקלע את סל הניצחון 8.7 שניות לסיום. ג’סטין אדוארדס הצטיין עם 22 נקודות ב-8 מ-9 מהשדה (כולל 5 מ-6 לשלוש) והוביל את פילדלפיה לניצחון יוקרתי.

אצל הסלטיקס, ג’יילן בראון הוביל עם 24 נקודות אך לא הצליח למנוע מהקבוצה לאבד יתרון של שמונה נקודות, שש דקות לסיום. לאחר ששלוש שלשות רצופות של אדוארדס הפכו את התוצאה, בוסטון קיבלה הזדמנות אחרונה, אך איבדה את הכדור לדריק ווייט. אמביד שסובל מכאבים בברך ימין, נעדר בפעם החמישית העונה וצפוי לעבור בדיקות נוספות.

קלי אוברה ג'וניור (רויטרס)

יוטה – אינדיאנה 128:152

אחרי שלושה הפסדים רצופים, הג’אז חגגו במשחק שבו הגנה הייתה רק המלצה. יוטה לא ירדה מ-32 נקודות באף רבע ועשתה את מירב הנזק ברבע השלישי עם 34:44. עבור הפייסרס מדובר כבר בהפסד חמישי ברציפות שהוריד אותם למאזן 10:1.

לאורי מרקאנן הוביל את יוטה עם 35 נקודות, אייס ביילי וסבי מיכאילוק הוסיפו 20 כל אחד, 16 היו לברייס סנסבאו ו-14 לאייזאה קולייר, שמסר 11 אסיסטים. פסקל סיאקם היה הקלע הבולט באינדיאנה עם 27 נקודות, אנדרו נמהארד הוסיף 25 וארון נסמית’ 17.