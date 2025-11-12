יום רביעי, 12.11.2025 שעה 07:35
 מזרח 
80%1133-117310דטרויט פיסטונס
78%992-10939ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
67%1068-10969קליבלנד קאבלירס
62%933-9478שיקגו בולס
60%1210-125510מיאמי היט
60%1189-119010מילווקי באקס
56%1031-10309אטלנטה הוקס
44%1082-10919טורונטו ראפטורס
40%1164-115210אורלנדו מג'יק
40%1085-112210בוסטון סלטיקס
33%1084-10749שארלוט הורנטס
10%1211-109610אינדיאנה פייסרס
10%1247-109810ברוקלין נטס
10%1273-113510וושינגטון וויזארדס
 מערב 
91%1198-134011אוקלהומה ת'אנדר
86%786-8827דנבר נאגטס
78%1003-10729סן אנטוניו ספרס
75%897-9958יוסטון רוקטס
70%1170-118210לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
55%1247-127311גולדן סטייט ווריורס
50%1169-116710פיניקס סאנס
44%1074-10819יוטה ג'אז
44%1086-10979פורטלנד בלייזרס
33%1107-10529סקרמנטו קינגס
30%1131-107510דאלאס מאבריקס
30%1217-114110ממפיס גריזליס
22%1016-9639לוס אנג'לס קליפרס
22%1087-9569ניו אורלינס פליקנס

קרי חזר בהפסד לת'אנדר, 28 לשיי, 32 לברונסון

אוקלהומה סיטי הביסה 102:126 את גולדן סטייט, 23 נק' להולמגרן, הניקס חגגו על ממפיס. סל ניצחון לקלי אוברה מול בוסטון, 128:152 ליוטה על אינדיאנה

|
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)
שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

בנוסף להפסד של ברוקלין לטורונטו, נערכו הלילה (בין שלישי לרביעי) משחקים נוספים ב-NBA: סטף קרי חזר, אבל אוקלהומה סיטי ניצחה את גולדן סטייט, ניו יורק שמרה על מאזן ביתי מושלם עם ניצחון נוסף במדיסון סקוור גארדן, פילדלפיה גברה על בוסטון במותחן צמוד גם בלי ג’ואל אמביד הפצוע ויוטה קלעה 152 נקודות בניצחון על אינדיאנה. בהמשך: סקרמנטו – דנבר.

אוקלהומה סיטי – גולדן סטייט 102:126

הת’אנדר עלו למאזן 1:11 ונשארו מושלמים בבית (0:5) אחרי ששיי גילג'ס-אלכסנדר קלע 28 נקודות בשלושה רבעים בלבד. צ’ט הולמגרן רשם משחק מושלם עם 23 נקודות ו-11 ריבאונדים מבלי להחטיא אף זריקה (9 מ-9 מהשדה, 2 מ-2 לשלוש ו-3 מ-3 מהקו). אוהדי אוקלהומה סיטי חגגו כשהקבוצה פתחה פער של 21 נקודות עוד לפני ההפסקה ולא הביטה לאחור

אצל הווריירס, שפתחו את העונה בקשיים ונראים רחוקים מהיכולת שאפיינה אותם בשנים הגדולות, ג'ונתן קומינגה הוביל עם 13 נקודות בלבד. קרי שחזר לאחר מחלה, סיים עם 11 נקודות ב-4 מ-13 מהשדה וגם הסתבך בבעיית עבירות מוקדמת. גולדן סטייט הידרדרה למאזן חוץ של 6:1 וממשיכה לחפש תשובות.

סטף קרי (רויטרס)סטף קרי (רויטרס)

ניו יורק – ממפיס 120:133

הניקס ממשיכים ללהוט תחת המאמן החדש, מייק בראון, ועלו ל-0:7 בגארדן עם כדורסל התקפי שוטף. ג’יילן ברונסון הצטיין עם 32 נקודות ו-10 אסיסטים, קארל-אנתוני טאונס תרם 21 נקודות ו-13 ריבאונדים, ומיקל ברידג'ס הוסיף 22. ניו יורק, שממוצע הנקודות שלה עומד על מעל 130 בתקופה האחרונה, פתחה את המשחק בריצה של 0:12 וסגרה את הרבע הראשון ביתרון דו-ספרתי (30:42). הניקס הובילו כבר ב-28 הפרש, ממפיס צימקה ל-10 ברבע האחרון, אך ברונסון השתלט שוב על המשחק והבטיח ניצחון נוסף.

הגריזליז ממשיכים להידרדר עם הפסד שישי בשבעת משחקיהם האחרונים, למרות 19 נקודות של ג’ארן ג’קסון ג’וניור וסנטי אלדמה כל אחד. ג’ה מוראנט קלע 16 נקודות ומסר 10 אסיסטים, אך התקשה מהשדה (4 מ-14).

גג'וש הארט וקארל אנתוני טאונס (רויטרס)

פילדלפיה – בוסטון 100:102

טייריס מקסי קלע 21 נקודות, אך גיבור המשחק היה קלי אוברה ג’וניור, שקלע את סל הניצחון 8.7 שניות לסיום. ג’סטין אדוארדס הצטיין עם 22 נקודות ב-8 מ-9 מהשדה (כולל 5 מ-6 לשלוש) והוביל את פילדלפיה לניצחון יוקרתי.

אצל הסלטיקס, ג’יילן בראון הוביל עם 24 נקודות אך לא הצליח למנוע מהקבוצה לאבד יתרון של שמונה נקודות, שש דקות לסיום. לאחר ששלוש שלשות רצופות של אדוארדס הפכו את התוצאה, בוסטון קיבלה הזדמנות אחרונה, אך איבדה את הכדור לדריק ווייט. אמביד שסובל מכאבים בברך ימין, נעדר בפעם החמישית העונה וצפוי לעבור בדיקות נוספות.

קלי אוברה גקלי אוברה ג'וניור (רויטרס)

יוטה – אינדיאנה 128:152

אחרי שלושה הפסדים רצופים, הג’אז חגגו במשחק שבו הגנה הייתה רק המלצה. יוטה לא ירדה מ-32 נקודות באף רבע ועשתה את מירב הנזק ברבע השלישי עם 34:44. עבור הפייסרס מדובר כבר בהפסד חמישי ברציפות שהוריד אותם למאזן 10:1.

לאורי מרקאנן הוביל את יוטה עם 35 נקודות, אייס ביילי וסבי מיכאילוק הוסיפו 20 כל אחד, 16 היו לברייס סנסבאו ו-14 לאייזאה קולייר, שמסר 11 אסיסטים. פסקל סיאקם היה הקלע הבולט באינדיאנה עם 27 נקודות, אנדרו נמהארד הוסיף 25 וארון נסמית’ 17.

לאורי מרקאנן (רויטרס)לאורי מרקאנן (רויטרס)
