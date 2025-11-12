יום רביעי, 12.11.2025 שעה 07:35
יורוליג 25-26
80%861-93210הפועל ת"א1
78%686-7849ז'לגיריס2
70%823-87410הכוכב האדום3
67%720-7639אולימפיאקוס4
60%851-88110מונאקו5
60%882-88210פנאתינייקוס6
60%888-90510ולנסיה7
56%792-7859ברצלונה8
56%746-7169באיירן מינכן9
50%802-79610פנרבחצ'ה10
50%820-84610ריאל מדריד11
50%840-81610וירטוס בולוניה12
44%733-7469אולימפיה מילאנו13
40%891-89610פאריס14
40%858-81810פרטיזן בלגרד15
40%864-85410דובאי16
30%872-83210אנדולו אפס17
30%926-86710באסקוניה18
22%776-6959ליון וילרבאן19
20%948-89110מכבי ת"א20

"באהלן אהלן קלענו 114 נק', בראיינט אנדרייטד"

בהפועל ת"א מרוצים מהניצחון על בסקוניה ("הכישרון פה חריג") ומריעים לכוכב: "מהטובים באירופה בלי ספק". וגם: האדומים בדקו את אירוח הכוכב בארנה

|
אלייז'ה בראיינט (הפועל ת
אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

שלושה הפסדים בלבד יש להפועל ת”א העונה, אך שניים מהם מעל כולם היו קשים במיוחד, ומשניהם יש לציין במועדון ידעו לצאת. לאחר ההפסד להפועל ירושלים בגמר גביע ווינר, האדומים שבו למסלול אתמול (שלישי) עם 89:114 על בסקוניה, במסגרת המשחק הראשון מבין שניים של שבוע כפול, כאשר השבוע הזה יימשך כבר מחר (21:00) במשחק חוץ במינכן נגד פנרבחצ’ה, שגברה על מכבי ת”א במקביל למשחק נגד בסקוניה.

מחזיקת היורוקאפ עלתה למאזן של שמונה ניצחונות לצד שני הפסדים בעונת הבכורה שלה במפעל הבכיר באירופה, וזה כרגע מאזן ששווה מקום ראשון לאחר שהכוכב האדום הפסידה. בשביל לסיים את המחזור בפסגה, האדומים צריכים שז’לגיריס תיכנע הערב, אירוע לא מופרך בכלל בהתחשב בכך שהליטאים ישחקו בפיראוס נגד אולימפיאקוס. בכל מקרה, הפועל תל אביב תסיים את המחזור לכל הפחות במקום השני.

בהפועל תל אביב היו מאוד מרוצים אחרי המשחק: “באהלן אהלן קלענו 114 נקודות, כשבאמת מרגיש שזה לא קרוב ליכולת השיא שאפשר להגיע אליה. הכישרון פה חריג. היה חשוב לנו לחזור למסלול אחרי ירושלים, זה באמת כואב לכולם במועדון שאנחנו לא מצליחים להביא תואר בארץ, אבל יש עוד שני תארים בישראל והעונה עוד ארוכה, נלך עד הסוף בשניהם”. במועדון החמיאו מעל כולם לאלייז’ה ברייאנט: “הכי טוב עד כה העונה בלי ספק, אולי הכי אנדרייטד ביורוליג, אחד השחקנים הכי טובים במפעל ללא צל של ספק”.

דן אוטורו מטביע (הפועל ת"א)דן אוטורו מטביע (הפועל ת"א)

בנוסף, גם כריס ג’ונס קיבל מילים חמות וגם דן אוטורו על הלחימה של הסנטר, כאשר בסך הכל לא פחות משבעה שחקנים קלעו בספרות כפולות, אחד מהם גם מעל 20 (בראיינט, 24 נק’, 9 ריב’, 4 אס’, רק איבוד אחד). האדומים קלעו כמעט 64% ל-2, 57% ל-3 ו-22 מ-23 מהקו (95.7%), תצוגה התקפית נפלאה. במועדון גם מעידים שעדיין ההגנה לא מושלמת. בכל מקרה, מבחן גדול נוסף בדמות פנרבחצ’ה מחכה לחניכיו של דימיטריס איטודיס כבר מחר, כאמור במינכן ולא בטורקיה.

בנושא אחר, אחרי הפרסום ב-ONE שהאדומים אולי יצטרכו לארח מחוץ למנורה אם וכאשר המשחקים יחזרו לארץ בגלל הופעות של ‘נקסט’, אז מבחינת הפועל תל אביב זה יוצא על משחק אחד נגד הכוכב האדום (16.12) ובמועדון עושים מאמצים רבים לנסות להגיע לפתרון ולארח במנורה, אך כבר החלו לבחון את אופציית הארנה בירושלים והמשחק צפוי להתקיים בבירת ישראל.

איש וויינרייט שיתף בסיום: “בסקוניה קבוצה שקולעת, וננעלנו על תוכנית המשחק, ידענו מה צריך לעשות, המאמן מאתגר אותנו בהגנה כל יום, לקחנו את האתגר וזה הזמן לעבור למשחק הבא נגד פנרבחצ’ה. דן אוטורו היה מדהים, זה שחקן נהדר, הוא משתפר בכל משחק ועם נדבר על ריבאונד התקפה, אני חושב שהיינו אחרונים בשלב מסוים ואנחנו משתפרים בזה. לקלוע 100 נגד פנר? יש לה מאמן מצוין, שהגנתי מאוד, צריכים להיות מרוכזים, זו קבוצה מצוינת וארגון נהדר. יהיה משחק טוב וקרב”.

ואסיליה מיציץואסיליה מיציץ' מנסה לחדור לסל (הפועל ת"א)

דן אוטורו הוסיף: “עוד הזדמנות שאלוהים נתן לי ולחברים שלי להתחרות, ידענו שבסקוניה מוכשרת מאוד למרות המאזן, היא משחקת קשה בהגנה, יצאנו והיינו צריכים להיות אגרסיביים מההתחלה ואני חושב שזה מה שנתן לנו ריבאונד התקפה והזדמנויות שניות. לקחנו זריקות טובות, קיבלנו החלטות טובות, לא איבדנו יותר מידי את הכדור, וזה גם עוזר לנו לסדר את ההגנה בצד השני. פנרבחצ’ה? אין לי אקסטרה מוטיבציה כי שיחקתי באנדולו, אני פשוט מנסה לצאת כל משחק לפרקט ולעזור לקבוצה שלי, צריכים להיות מוכנים להתחרות”.

קולין מלקולם סיכם: “קל זה לא היה, כי אף משחק לא קל. המסר של המאמן היה להתאמץ, לעשות את האקסטרה, ואני חושב שעשינו עבודה טובה בזה. שלטנו בריבאונד, קלענו טוב. אלייז’ה בראיינט מוכשר מאוד, אנחנו רואים את זה כל אימון אז אני לא מופתע, אבל היה נחמד לשבת שורה ראשונה ולראות את זה, הוא היה נפלא. כמאמן, כל מאמן רוצה הגנה, כי זה מה שמנצח אליפויות, אז הוא לא מדבר על לקלוע 100 בכל משחק, אלא על המאמץ, אתה לא יכול לשלוט בכך שהכדור ייכנס או לא, אבל אפשר לשלוט במאמץ שלך. לא ניצחתי עוד את פנר, אז יהיה נחמד לנצח, אבל כל משחק הוא גדול בליגה הזו, לא משנה מול מי אתה”.

לסיום ומבחינה מקצועית, עוד שני משחקים חשובים מאוד יש למועדון בחמשת הימים הקרובים, כאשר פנרבחצ’ה כאמור תנעל שבוע כפול ביורוליג וביום שני הפועל תארח את מכבי לדרבי הראשון במסגרת ליגת ווינר סל העונה. המשחקים הללו יקרו ללא שלושת הפצועים בדמות ים מדר, תומר גינת וברונו קבוקלו, כאשר הרכז הישראלי צפוי לשוב לקראת סוף החדש בתום פגרת הנבחרות הקרובה, ושני הפורוורדים מתוכננים לשוב לעניינים באמצע דצמבר אם לא יהיו הפתעות יוצאות דופן.

