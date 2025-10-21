חד פעמי: מכבי והפועל עלולות לא לארח במנורה

הבשורה שחיכינו לה כל כך הגיעה. אחרי ישיבה שהתקיימה היום (שלישי) ביורוליג ואחרי מאמץ אדיר של אנשי מכבי תל אביב, משחקי היורוליג חוזרים לישראל. אם אכן הפסקת האש תישמר, ההחלטה שהתקבלה היא שמכבי ת”א, הפועל ת”א וכמובן גם הפועל ירושלים ביורוקאפ יכולות לארח כאן משחקים, החל מהאחד בדצמבר.

כעת עולה גם בעיה קטנה. בגלל המחשבה שהמשחקים לא יהיו בארץ, נקבעו הופעות של ‘נקסט’ בהיכל מנורה מבטחים בין התאריכים של ה-14 בדצמבר ועד ל-1.1, כלומר תהיה בעיה לארח בהיכל מפגשים בתאריכים הללו.

אם נסתכל על הלוז רגע, אז ב-16.12 הפועל ת”א תארח את הכוכב האדום בלגרד, ב-18.12 מכבי ת”א תארח את ולנסיה וב-30.12 הפועל ת”א תארח את ז’לגיריס, כאשר המשחקים הללו בסכנת אירוח בהיכל מנורה מבטחים וייתכן והאדומים והצהובים יצטרכו למצוא תחלופה.