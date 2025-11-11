הסקאוט של אייאקס חשב שגלוך "לא טוב מספיק"

אוסקר גלוך ממשיך לייצר כותרות בהולנד, כשהפעם ב’NOS’ פורסם כי לפני שהצטרף לאייאקס, הסקאוט הראשי של המועדון בזמנו האנס ואן דר זיי חשב כי הישראלי “לא טוב מספיק”.

את דעתו כתב הסקאוט הראשי לשעבר בדו”ח שהכין על גלוך, אך המנהל הטכני אלקס קרוס לא קרא אותו. הדברים סופרו על ידי ואן דר זיי עצמו בראיון לתוכנית מקומית.

“קרוס האריך את החוזים של קלאסן וברחהאוס, שניהם יכולים לשחק בעמדת ה-10”, אמר הסקאוט. “דווקא אז הוא הביא עוד קשר 10 ב-15 מיליון אירו, אוסקר גלוך, שהתברר שהוא פשוט לא מספיק טוב”, הוסיף ולא חסך בביקורת.

אוסקר גלוך (IMAGO)

ואן דר זיי הדגיש את הכשל שהיה לטענתו בהתנהלות סביב הדו”ח שכתב: “קרוס היה יכול לדעת את זה מראש, הוא היה יכול לקרוא בדו”ח שלי והכל היה יכול להימנע”.

ב’voetbalprimeur’, שם סיקרו את הנושא’, הביעו את דעתם לגבי הנטען: “הדעות חלוקות לגבי השאלה האם הפליימייקר טוב מספיק לאייאקס. גלוך לא עושה רושם גדול בכל משחק, אבל עם חמישה שערים ושלושה בישולים ב-20 משחקים הוא עדיין יכול להיחשב כאחת מנקודות האור של הקבוצה מאמסטרדאם”.