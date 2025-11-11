המשיך לנצח: אלקראס גבר על פריץ בטורינו

קרלוס אלקראס המשיך הערב (שלישי) את דרכו בטורניר סוף השנה בטורינו עם ניצחון קשה מאוד, על טיילור פריץ בשלוש מערכות – 7:6, 5:7, 3:6 אחרי שעתיים ו-47 דקות של טניס ברמה הגבוהה ביותר, בין המדורג ראשון בעולם לבין האמריקאי, שמדורג שישי בעולם והציג יכולת שיא מבחינתו.

במערכה הראשונה, אלקראס השיג יתרון שבירה כבר במשחקון ההגשה השני של פריץ במשחק, אך האמריקאי התעשת על עצמו במהרה וניצח במשחקון הבא, על ההגשה של הספרדי. בהמשך הסט, שני הטניסאים הציגו טניס ברמה גבוהה והגיעו עד לשובר שיוויון, שבו המדורג שישי בעולם, יצא עם ידו על העליונה כשניצח 2:7.

המשחקון החמישי של המערכה השנייה, נערך 14 דקות, בו שני השחקנים הציגו רמת טניס פנומנלית. פריץ כבר היה עם שתי אפשרויות שבירה, אך בסיומו הספרדי הצליח לשמור על ההגשות שלו. התפנית הגיעה במשחקון האחרון של המערכה השנייה, כשאלקראס מנע שובר שוויון נוסף והשיג את השבירה, שכפתה מערכה שלישית, בפעם הראשונה בטורניר הנוכחי.

קרלוס אלקראס חובט (IMAGO)

במשחקון השישי של המערכה המכריעה, אלקראס שבר את הגשותיו של פריץ ולקח בעלות על ההתמודדות. בהמשך נותר לספרדי רק לשמור על ההגשות שלו על מנת לנצח ולהכריע את המשחק. בעקבות הניצחון, אלקראס הציב את עצמו לבד בפסגת הבית.

המשחק הבא של הספרדי יהיה מול לורנצו מוסטי האיטלקי, שיגיע עם התמיכה של הקהל הביתי, ואילו ההתמודדות השנייה בבית, תפגיש את טיילור פריץ אל מול אלכס דה מינור.