יום שלישי, 11.11.2025 שעה 20:07
כדורגל ישראלי

הזוג המאושר: דניאל פרץ ונועה קירל התחתנו

לפני מסיבת חתונה גדולה שתערך לה מחר, השוער הישראלי והזמרת נישאו בחתונה קטנה יותר על הים ביפו. עידן רייכל היה זה שהכניס את השניים לחופה. צפו

|
דניאל פרץ ונועה קירל צועדים לחופה (ערן בארי)
דניאל פרץ ונועה קירל צועדים לחופה (ערן בארי)

חתונת השנה של דניאל פרץ ונועה קירל, החלק הראשון. שוער נבחרת ישראל והמבורג הגרמנית, אליה הוא מושאל מבאיירן מינכן, נישא לבת זוגו הזמרת והשחקנית המפורסמת באירוע שנערך היום (שלישי) ב’בית על הים’ ביפו.

מדובר בחתונה מצומצמת יחסית, עם בני משפחה וחברים בלבד, גם כאלה מהכדורגל שקשורים לאקס מכבי תל אביב. האירוע החל בשעה 15:00, החופה התקיימה בשעה 16:30 לקראת השקיעה. הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, הוא זה שסידר לדניאל ונועה חופה וקידושין. מי שהכניס את הזוג המאושר לחופה הוא הזמר עידן רייכל.

החתונה הזו כאמור קטנה הרבה יותר, והיא חלק מאירוע החתונה הגדול יותר שנפרס על יומיים. מחר, פרץ וקירל יערכו מסיבת חתונה גדולה ונוצצת עם כמות רבה של מוזמנים כדי לחגוג את הנישואים.

מזל טוב: דניאל פרץ ונועה קירל- בעל ואישה
דניאל פרץ ונועה קירל במעמד החופה (ערן בארי)דניאל פרץ ונועה קירל במעמד החופה (ערן בארי)
נועה קירל ודניאל פרץ (ערן בארי)נועה קירל ודניאל פרץ (ערן בארי)
נועה קירל ודניאל פרץ (ערן בארי)נועה קירל ודניאל פרץ (ערן בארי)
נועה קירל ודניאל פרץ (ערן בארי)נועה קירל ודניאל פרץ (ערן בארי)
