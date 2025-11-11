הזוג המאושר: דניאל פרץ ונועה קירל התחתנו

חתונת השנה של דניאל פרץ ונועה קירל, החלק הראשון. שוער נבחרת ישראל והמבורג הגרמנית, אליה הוא מושאל מבאיירן מינכן, נישא לבת זוגו הזמרת והשחקנית המפורסמת באירוע שנערך היום (שלישי) ב’בית על הים’ ביפו.

מדובר בחתונה מצומצמת יחסית, עם בני משפחה וחברים בלבד, גם כאלה מהכדורגל שקשורים לאקס מכבי תל אביב. האירוע החל בשעה 15:00, החופה התקיימה בשעה 16:30 לקראת השקיעה. הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, הוא זה שסידר לדניאל ונועה חופה וקידושין. מי שהכניס את הזוג המאושר לחופה הוא הזמר עידן רייכל.

החתונה הזו כאמור קטנה הרבה יותר, והיא חלק מאירוע החתונה הגדול יותר שנפרס על יומיים. מחר, פרץ וקירל יערכו מסיבת חתונה גדולה ונוצצת עם כמות רבה של מוזמנים כדי לחגוג את הנישואים.

מזל טוב: דניאל פרץ ונועה קירל- בעל ואישה

דניאל פרץ ונועה קירל במעמד החופה (ערן בארי)

