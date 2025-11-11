עידן עופר ישמור על כל מניותיו באתלטיקו מדריד

למרות הפרסומים בספרד על "אקזיט" של עידן עופר מאתלטיקו מדריד ודילול מניותיו, מתברר כי איש העסקים הישראלי לא מכר את אחזקותיו במועדון. על פי גורמים בסביבתו, עופר שמר על מלוא 28 האחוזים שלו ונשאר בעל המניות השני בגודלו בקבוצה.

קרן ההשקעות האמריקאית "אפולו" תחזיק ב-55% מהמניות, בעוד עופר נותר עם 28%, מיגל אנחל חיל מרטין עם 10% ונשיא המועדון אנריקה סרסו עם 5%, כש-2% הנותרים של הציבור. המשמעות היא שהדיווחים על ירידה ל־17% או מכירה מלאה אינם נכונים, וה"אקזיט" שדובר עליו הוא רק על הנייר.

בספרד דווח כי קרן "אפולו" השקיעה סכומי עתק בקולצ’ונרוס, שממוקמים כיום במקום הרביעי בליגה הספרדית עם 25 נקודות, אך עופר ממשיך להחזיק בחלק משמעותי מהמועדון ולהיות דמות מפתח בהנהלה.

עידן עופר (האתר הרשמי של פמליקאו)

האתגר שנותר הוא לשמר את האיזון בין הצלחה ספורטיבית לניהול פיננסי. מאז מינויו של דייגו סימאונה ב-2012, אתלטיקו שומרת על רצף של 13 עונות בליגת האלופות, הבסיס לכל הצלחה עסקית עתידית.

אפולו תידרש כעת לא רק למקסם רווחים, אלא גם להבין את רגש האוהדים והייחוד של המועדון. שילוב בין היציבות הכלכלית שהקרן מביאה לבין היסוד הספורטיבי שממשיך להוביל סימאונה, עשוי להגדיר מחדש את עתידה של אתלטיקו מדריד בעידן שבו גם ההון וגם הכדורגל הולכים יד ביד.