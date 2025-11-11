יום שלישי, 11.11.2025 שעה 15:41
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

דה לה פואנטה: "אני בשוק", גם ברצלונה זועמת

מאחורי הקלעים לסערה החדשה סביב ימאל: הטיפול הייחודי שהוביל לגריעתו מהסגל, על מה כעסו בהתאחדות הספרדית, מה גרם לאלופה להתרגז והטענות לצביעות

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

בברצלונה מנסים להקל על כאבי המפשעה של לאמין ימאל באמצעות סדרת טיפולים רפואיים מתקדמים, אך אחד מהם, טיפול בגלי רדיו שבוצע אתמול, גרם למשבר של ממש מול ההתאחדות הספרדית. מדובר בהליך רפואי לא פולשני שבו מוזרם זרם חשמלי מבוקר דרך מחטים דקות, המונחות בדיוק על העצבים האחראים על תחושת הכאב, במטרה להפחית את פעילותם.

קיימים שני סוגים לטיפול הזה, האחד באמצעות חימום העצב להפחתת פעילותו, והשני באמצעות פולסים חשמליים שמפחיתים כאב מבלי לפגוע בעצב עצמו. מדובר בהליך קצר שאינו דורש אשפוז, והמטופל יכול לחזור מיד לשגרה, כשהוא נהנה מהפחתה משמעותית בכאב וללא צורך במשככי כאבים.

עם זאת, ההתאחדות הספרדית הביעה זעם והוציאה הודעה חריפה לאחר שגילתה, לטענתה, ללא ידיעתה, כי ימאל עבר את הטיפול ביום שבו נפתחה ההכנה למשחקים מול גאורגיה וטורקיה. "השירותים הרפואיים של ההתאחדות מביעים הפתעה ואי שביעות רצון עמוקה מכך שהשחקן עבר הליך פולשני מבלי שנמסרה לנו כל הודעה מוקדמת", נכתב בהודעה.

דה לה פואנטה וימאל (IMAGO)דה לה פואנטה וימאל (IMAGO)

עוד נמסר כי ההתאחדות קיבלה את הדו"ח הרפואי רק בלילה, ובו צוין כי ימאל זקוק למנוחה של שבעה עד עשרה ימים. בעקבות זאת החליטה ההתאחדות לשחרר את ימאל מהסגל. המאמן לואיס דה לה פואנטה הביע תסכול מהאירוע: “אני בשוק, לא חוויתי דבר כזה מעולם, וזה ממש לא נורמלי. כולם מופתעים, אתה לא יודע כלום, לא מקבל עדכונים, ואז פתאום מספרים לך”, אמר. עם זאת, העיתונאי חאבי מיגל הזכיר כי המאמן לא נראה כה נסער כאשר ימאל קיבל זריקות וולטרן לפני המשחק מול טורקיה.

מי שמוביל את ההתייעצות הרפואית הוא המנתח הבלגי ארנסט שילדרס, מומחה עולמי לפציעות מפשעה, שהגיע לברצלונה כדי להעניק חוות דעת. בברצלונה החליטו לבחור בטיפול לא פולשני כדי להימנע מסיכון השתתפותו של ימאל במונדיאל, שיחל בעוד שבעה חודשים.

במועדון הקטלוני מצדם זועמים על ההתאחדות הספרדית, שלטענתם לא הייתה צריכה כלל לזמן את ימאל לסגל, שכן הפציעה שלו “באה והולכת, אך אינה מאפשרת לו לשחק במיטבו”, כפי שהגדירו גורמים בקבוצה. בברצלונה הזכירו כי גם ניקו וויליאמס, שחקנה של אתלטיק בילבאו, לא זומן לסגל מסיבות דומות, למרות ששיחק 72 דקות בקבוצתו רק יום קודם לכן.

לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

גורמים בברצלונה מסרו ל’אס’ כי למועדון יש זכות מלאה "להגן על השחקן ולשים אותו תחת טיפול רפואי שמומלץ על ידי רופאיו". מנגד, בהתאחדות טענו כי מדובר במקרה חמור וחריג ביותר, ובשל כך נשיא ההתאחדות רפאל לוסאן יצר קשר ישיר עם נשיא ברצלונה ז’ואן לאפורטה בניסיון להרגיע את הרוחות.

המתח בין הצדדים גבר לאחר שדבריו של מאמן ברצלונה האנזי פליק עוררו סערה: "הוא עזב את הנבחרת עם כאבים וחזר עם כאבים. נתנו לו משככי כאבים, ובכל זאת הוא שיחק 79 דקות במשחק הראשון ו־73 בשני. זה לא נקרא לדאוג לשחקנים. לספרד יש שחקנים נהדרים, והיא צריכה לשמור עליהם. אני עצוב", אמר המאמן.

דה לה פואנטה הגיב בחדות: "אני לא זוכר מה פליק אמר, וגם לא מתעניין בזה". כך או כך, המתיחות בין ברצלונה לנבחרת ספרד בעיצומה, והאירוע סביב ימאל הפך לעוד מוקד חיכוך במערכת היחסים הרגישה שבין המועדון הקטלוני להתאחדות הספרדית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */